10 новичков «Химок». Кто эти игроки?

Летом 2022 года «Химки» провели масштабную трансферную кампанию, по итогам которой клуб пополнило 12 футболистов. Однако это не сильно помогло команде, которая после 17 туров расположилась на предпоследнем месте. Спартак Гогниев - третий главный тренер за полгода, и перед ним стоит тяжелейшая задача по спасению прописки в РПЛ, которая усложнилась еще и после ухода девяти игроков в зимнее трансферное окно, включая Дениса Глушакова, Илью Лантратова, Александра Ломовицкого и других.

Однако за последние дни «Химки» внезапно объявили о подписании новых 10 игроков. Фактически, клуб пошел ва-банк, взявшись за перестройку посреди сезона. А что из себя представляют новички?

Давид Кобесов

Сумма трансфера: аренда

Предыдущий клуб: «Пари НН»

Кобесов ярко играл в родной «Алании», где забивал достаточно много для центрального полузащитника, но он не потянул переход из Первой лиги в РПЛ, где за первую часть сезона сыграл всего 20 минут. 23-летний универсал должен стать некой заменой Глушакову, так как он может помогать как в атаке, так и в защите.

Лев Скворцов

Сумма трансфера: свободный агент

Предыдущий клуб: «Туран» (Казахстан)

Новый правый защитник «Химок» - загадка. Он является гражданином Казахстана и играет за ее молодежные сборные. Особенно выделяется его игра за U19, за которую он забил 7 голов в 19 матчах. Однако его результативность куда-то испарилась в чемпионате Казахстана, в котором Скворцов, играя за три клуба, не сумел отличиться даже одной голевой передачей в 42 матчах.

Петар Голубович

Сумма трансфера: свободный агент

Предыдущий клуб: «Олесунн» (Норвегия)

И если от вышеперечисленных футболистов непонятно чего ждать и, возможно, они взяты на всякий случай, то на Голубовича можно и нужно делать ставку. Ему уже 28 лет, он числился в «Роме», играл за «Новару», «Пизу» и еще ряд европейских клубов.

Теперь, в 28 лет, он попробует себя в России. Плюсом Петара является его универсальность, ведь он может сыграть на абсолютно любой позиции в обороне, хотя его рост составляет 186 см, что довольно много для крайнего защитника.

Жаниу Бикел

Сумма трансфера: свободный агент

Предыдущий клуб: «Ванкувер» (Канада)

Ещё более интересный персонаж, который перешел не из какого-то европейского клуба, а аж из-за океана, точнее из канадского «Ванкувера». 27-летний Жаниу проделал большой путь от Гвинеи-Бисау до России, играя в Испании, Нидерландах, Болгарии, Италии и MLS (американская лига).

Он тоже полузащитник, но скорее оборонительного типа, каким был до этого в «Химках» Илья Камышев.

Никола Антич

Сумма трансфера: свободный агент

Предыдущий клуб: «Солигорск» (Белоруссия)

У Антича ситуация стандартная. Долго играл в Сербии, уехал в чемпионат Белоруссии, и теперь пошёл на повышение в РПЛ.

Никола исключительно левый защитник, но современного типа, который усложняет жизнь соперникам в защите. За четыре сезона в Белоруссии у него 14 голов и 16 голевых передач за 10221 игровых минут, то есть в среднем ему требовалось 340 минут, чтобы отметиться результативным действием. И это неплохо для защитника, который достался «Химкам» бесплатно.

Маркос Гильерме

Сумма трансфера: свободный агент

Предыдущий клуб: «Сан-Паулу» (Бразилия)

Левый вингер и экс-игрок молодежной сборной Бразилии (6 голов в 16 матчах) неожиданно выбрал «Химки» как место для продолжения карьеры. Маркос шесть лет назад пробовал закрепиться в Европе, но ему не удалось заиграть в загребском «Динамо». И это неудивительно, учитывая, что даже в чемпионате Бразилии он никак не выделялся. Лучший сезон Гильерме провел в саудовском «Аль-Вахда».

Возьму на себя ответственность спрогнозировать будущее Маркса в подмосковном клубе, которое вижу так: либо он заиграет очень ярко, либо вообще никак не запомнится и через полгода уедет в другой клуб.

Стефан Мелентиевич

Сумма трансфера: 120 тысяч евро

Предыдущий клуб: «Рад» (Сербия)

Наконец-то мы подобрались к первому трансферу, за который «Химки» отдали хоть какие-то деньги.

Стефан не пригодился родной «Црвене Звезде», ушел свободным агентом в «Рад», где сразу стал основным центральным защитником. 190-сантиметровый крупный центральный защитник точно будет любопытен для анализа, ведь ему всего 18 лет, и очень интересно, как же он адаптируется к РПЛ в столь юном возрасте.

Примечательно, что Мелентиевич работает с тем же агентством, что и три других игрока «Химок», что наверняка тоже сыграло на последнюю роль.

Лачезар Котев

Сумма трансфера: 250 тысяч евро

Предыдущий клуб: «Арда» (Болгария)

Еще один опорный полузащитник, который почти наверняка станет основным у Спартака Гогниева. В текущем сезоне у него 3+3 в чемпионате Болгарии.

25-летний опорник вероятно должен быть хорош, но и заплатили за него прилично для «Химок», испытывающих немалые проблемы в финансовом аспекте.

Кристиан Тассано

Сумма трансфера: 300 тысяч евро

Предыдущий клуб: «Санта-Клара» (Португалия)

Еще дороже обошелся экс-игрок молодежной сборной Уругвая, тоже немало поигравший в Европе. Последние 2,5 года он провел в Португалии, где поиграл в 40 матчах. Примечательно, что «Санта-Клара» согласилась отдать его за 300 тысяч евро, хотя transfermarkt.de оценивает его в 500 тысяч.

Лео Андраде

Сумма трансфера: 300 тысяч евро

Предыдущий клуб: «Маритиму» (Португалия)

И наконец, последний трансфер, и вновь из Португалии. В текущем сезоне Лео был основным в «Маритиму», но по каким-то причинам согласился подписать контракт до 2025-го года с «Химками». Вышеназванный портал тоже оценивал его куда выше - в 600 тысяч евро, но клубу из России удалось договориться на сумму в два раза меньше. Скорее всего, он тоже станет основным центральным защитником в структуре Гогниева.