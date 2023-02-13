Кержаков и Кокорин выигрывают, Головин и Хвича забивают и выигрывают

В недавние времена во многих изданиях существовала рубрика «Наши за границей». Тогда футболисты из России еще были востребованы в Европе. Было, о ком писать. Сейчас наших в европейских клубах можно пересчитать на пальцах одной руки. Поэтому задача у авторов некогда популярной рубрики изрядно упростилась.

ГОЛОВИН И «МОНАКО» ГРОМИТ «ПСЖ»

Начнем с самого яркого, с матча Лиги 1, в котором «Монако» в субботу дома без вопросов обыграл сам «ПСЖ» - 3:1. Александр Головин забил уже на 4-й минуте, тем самым придал своим партнерам изрядный импульс. Затем еще дважды отличился капитан монегасков Бен Йеддер. Причем все три гола хозяева забили еще в первом тайме, предопределив итоговый результат.

У парижан не играли из-за травм Мбаппе и Месси. Но это нисколько не умаляет заслуг «Монако».

Головин был очень активен, максимально полезен команде и заслуженно получил высокую оценку от французских журналистов и массу прекрасных отзывов и болельщиков.

КЕРЖАКОВ ЕЩЕ НЕ РАСПАКОВАЛ ВЕЩИ, А УЖЕ ВЫИГРАЛ

8 февраля появилась новость, что Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса», который идет на 10-м месте в высшем дивизионе. А 9-го его команда обыграла одного из грандов «Аполлон» из Лимассола на его поле 4:3. Совпадение?

Правда, Александр в этой игре еще не руководил командой, он только прибыл на остров и еще даже не распаковал чемоданы.

«Кармиотиссу» готовил в игре серб Синиша Добрашинович.

Команда Кержакова после этой победы осталась на 10-м месте, но зато увеличила отрыв от 11-го места до 9 очков.

КОКОРИН НЕ ЗАБИЛ, НО ВЫИГРАЛ

Еще один наш «киприот» Александр Кокорин тоже играл на выезде в Никозии с еще одним грандом «Омонией». Его «Арис» одержал важнейшую победу – 2:1.

Российский форвард не забил, но отыграл 83 минуты, после чего был заменен.

После этой победы «Арис» приблизился на расстояние в два очка к идущему третьим «Пафосу».

ХВИЧА – ЧЕМПИОН ИТАЛИИ?

«Наполи» вчера принимал на стадионе имени Диего Марадоны аутсайдера «Кремонезе». Неаполитанцам надо сохранять солидный отрыв от «Интера». «Аталанты» и «Ромы». Возобновляется Лига чемпионов, и команде Лучано Спаллетти может не хватить сил на два фронта. Поэтому очки надо брать по максимуму, тем более дома с «Кремонезе».

В победе хозяев никто не сомневался, и она была добыта. Начало разгрому положил Хвича Кварацхелия. Грузин не стал упускать мяч на угловой, остановил его на самой лицевой и пошел на защитника. Ворвался в штрафную, стал уходить в центр и неожиданно пробил низом из-под защитника в дальний угол. Это случилось на 21-й минуте. Во втором тайме Осимхен и Элмас забили по голу – 3:0.

У «Наполи» после 22 матчей 59 очков, у «Интера» 43, но после 21-й игры. «Интер» сегодня играет на выезде с «Сампдорией».

По 41 очку у «Аталанты», «Ромы» и «Милана», но у всех по 22 игры.

Как видим, «Наполи» продолжает лидировать с большим отрывом. Скудетто все ближе, но расслабляться нельзя.