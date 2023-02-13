Набравшая ход «Бавария» против разодранного «ПСЖ». Фаворит очевиден?

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«ПСЖ»

Изначально «ПСЖ» подходил фаворитом в противостоянии с «Баварией», но последние пять матчей дали усомниться букмекерам в перевесе парижан. Была ничья с «Реймсом» (1:1), тухленькие победы над «Монпелье» (3:1) и «Тулузой» (2:1), а закончилась серия кубковым матчем с «Марселем» (1:2) и противостоянием в Лиге 1 против принципиального конкурента «Монако» (1:3). И если последнее противостояние еще можно оправдать слабым составом и подготовкой к ЛЧ, то поражение в кубке еще на стадии 1/8 финала вышло действительно шокирующим, ведь все главные звезды были на поле (кроме Мбаппе), но их не хватило.

Источник фото: Keystone Press Agency

Несмотря на осечки в лиге, «ПСЖ» продолжает лидировать и опережать вторую команду на пять очков. Доминированием это назвать невозможно.

«Бавария»

У «Баварии» начало года тоже не удалось, команда три матча подряд сыграла с одинаковым счетом (1:1), но затем она нашла свою игру, обыграв «Майнц», «Вольфсбург» и «Бохум» с суммарным счетом 11:2.

В отличие от парижан, баварцам не составило проблемы пройти в 1/4 финала Кубка страны, да и в чемпионате они тоже лидируют, но отрыв слишком маленький - одно очко.

Источник фото: SVEN SIMON

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«ПСЖ»

Предположительный состав «ПСЖ» можно назвать главной загадкой перед первым матчем этого противостояния, так как о нем вообще ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что Киллиан Мбаппе точно пропустит встречу, но некоторые инсайды и утечки говорят, что француз сможет сыграть. В отсутствие Киллиана не верит даже «Бавария», явно готовящаяся к максимально сильному «ПСЖ».

Ренату Саншеш, Марко Вератти, Лионель Месси, Норди Мукеле, Мбаппе продолжают восстанавливаться, а Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Преснель Кимпембе появились в матче с «Монако» только во втором тайме, что явно указывает на их недостаток кондиций. Помимо травм, в раздевалке витает некий кишечный вирус, но это неофициально, а лишь информация от RMC Sport, которая не подтвердилась.

«Бавария»

У «Баварии» тоже множество потерь, но они привычные и давно проработанные Юлианом Нагельсманом, который сумел обходиться без травмированных игроков. Мануэль Нойер, Люка Эрнандес, Садио Мане не сыграют, а Райан Гравенберх, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Нуссаир Мазрауи - под вопросом.

У современной «Баварии» нет чистого наконечника в атаке, ведь вся игра заточена на командном взаимодействии и универсализме, но все же Томас Мюллер на позиции центрфорварда не выглядит наилучшим звеном, которое только можно было представить.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

• «ПСЖ» и «Бавария» встречались в ЛЧ 11 раз: 6 побед у парижан, 5 у мюнхенцев, и ни одной ничьи. Примечательно, что разница забитых голов одинаковая - 15:15.

• Два последних очных матча на «Парк де Пренс» закончились с одинаковым счетом в пользу немцев (1:0).

• На групповом этапе ЛЧ «Бавария» одержала 6 побед в 6 матчах с общим счетом 18:2. Если удастся победить в первом матче плей-офф, то они повторят свой лучший результат в истории клуба.

• «ПСЖ» забил в 31 из 32 последних домашних матчах Лиги чемпионов. Единственный матч, в котором команда не смогла распечатать ворота соперника, пришелся как раз на встречу с «Баварией».

• Игрок «Баварии» Йозуа Киммих выиграл 76% своих матчей в ЛЧ (50 из 66).

Матч состоится 14 февраля в 23:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!