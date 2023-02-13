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Из финалистов Лиги чемпионов - в главных аутсайдеров Примеры

В футбольном мире есть место и красивым, жизнеутверждающим историям, как в случае с английским клубом «Рексем», и не очень. Яркий тому пример - испанская «Валенсия». Одним с владельцами повезло, вторые в эту рулетку - не выиграли.
Из финалистов Лиги чемпионов - в главных аутсайдеров Примеры
13 февраля 2023 20:34
автор: Анастасия Лукачи

В выходные в рамках 21-го тура чемпионат Испании «Валенсия» неудачно встретилась с «Атлетиком» из Бильбао (1:2), что отбросило команду на 18-ю позицию в турнирной таблице - прямиком в зону вылета. Итого: семь матчей без побед в Ла Лиге и четыре поражения подряд. Дополняет картину удручающего состояния клуба вылет из Кубка Испании и последующее за ним увольнение очередного главного тренера (на этот раз на дверь указали итальянцу Дженнаро Гаттузо). Сейчас «Валенсия» находится в активных поисках нового коуча. Среди возможных претендентов - Висенте Морено, Нуну Эшпириту Санту и Рубен Бараха. Но не все так просто. Владелец команды сингапурский бизнесмен Питер Лим, известный своей скупостью и эксцентричностью, снова ищет вариант, который, в первую очередь, был бы выгоден ему, но никак не команде.

Так что неудивительно, что перед игрой с «Атлетиком» в не самой шумной Валенсии опять случилась многотысячная акция протеста против миллиардера Лима - подобные марши уже становятся нормой для города. На этот раз у стадиона «Месталья» собралось 15 тысяч человек, что на несколько тысяч больше, чем на предыдущих акциях. Под лозунгами «Лим, домой!» и «Сражайся или умри» болельщики появились у домашней арены за час до игры и зашли на стадион только после 19-й минуты матча (1919 год - год основания клуба). Это уже четвертая по счету попытка заставить сингапурского бизнесмена оставить клуб, с тех пор как в 2014 году он приобрел «летучих мышей». За почти десять лет его правления «Валенсия» из постоянного участника еврокубков превратилась в аутсайдера испанского чемпионата. Лим поменял уже одиннадцать тренеров, и только двоим из этого списка удалось продержаться больше одного сезона. Кроме того, претензии у фанатов клуба накопились и по части желания сингапурского бизнесмена инвестировать в состав. В последнее время у Лима хорошо получается продавать лидеров команды, а вот покупать новых - на это денег нет. Ему проще уволить тренера, который заикнется об этом. На чем, собственно, и погорел недавно Гаттузо, который просил подписать ему этой зимой Сауля Ньигеса из «Атлетико» (в составе команды на тот момент оставалось всего 4 несломанных полузащитника). Про обещанный новый стадион для клуба даже и говорить не стоит.

Впереди у многострадальной «Валенсии» - матч с «Хетафе» (20 февраля в 23:00 мск), также обитателем подвала турнирной таблицы. Но если фон вокруг «летучих мышей» не изменится, а легендарный сменщик всех главных тренеров Воро все-таки не найдет какой-то волшебный выход из сложившейся ситуации, у команды есть все шансы, чтобы опустится еще ниже, где до Сегунды уже рукой подать. Хотя, может, именно такое жесткое падение вниз бывших победителей Ла Лиги и заставит, наконец, Питера Лима покинуть клуб. Пока «Валенсия» держится в примере, она остается для сингапурца статусной игрушкой, но клубом второй лиги миллиардер вряд ли захочет владеть.

источник: «Советский спорт»
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