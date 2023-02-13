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«Уфа» правильно готовится к кубковому противостоянию

Роман Павлюченко, пусть и ненадолго, но все же попробует возобновить свою и без того долгую карьеру.
«Уфа» правильно готовится к кубковому противостоянию
13 февраля 2023 20:55
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Уфа»

41-летний форвард закончил с футбол только минувшей осенью и очень спонтанно. Последние четыре года Павлюченко выступал за команду Второй лиги - ногинское «Знамя». Но в октябре 2022 года во время встречи с долгопрудненским «Космосом» Роман позволил себе неспортивное поведение в адрес одного из игроков команды соперника, пытаясь оказать на него физическое воздействие. Так что КДК РФС ничего не оставалось кроме как дисквалифицировать бывшего нападающего «Спартака» и «Локомотива» на восемь матчей. После этого Павлюченко принял решение завершить футбольную карьеру. За последний сезон в «Знамени» Роман вышел в 9 матчах и забил 3 мяча.

И вот теперь может случиться возращение на поле. Правда, пока речь идет только об одном или нескольких матчах, а не о полноценном контракте. Клуб «Уфа» и его генеральный директор Шамиль Газизов не оставляют надежд и попыток сколлаборироваться со «Спящим гигантом». На днях уфимцы отправили официальный запрос в РФС, чтобы проинформировать футбольный союз о своем намерении заключить с Романом Павлюченко контракт и узнать о возможности регистрации игрока как участника матчей Первой лиги и Кубка России. Дело в том, что восьмиматчевая квалификация все еще продолжает действовать, но, как утверждают спортивные юристы, она не должна помешать форварду сыграть за «Уфу» в кубковых матчах.

Изначально «Уфа», не без поддержки букмекеров, заинтересованных в таком реюнионе Павлюченко и большого футбола, планировали уговорить Романа на полноценный контракт, мотивируя возможностью забить свой двухсотый гол за карьеру. «Супер-Пав» почти согласился, но затем взял паузу в переговорах. Все-таки возраст не стоит сбрасывать со счетов. Но, похоже, вернуться на поле - идея для заслуженного форварда более чем заманчивая, и шансы на участие Павлюченко в матче Кубка России «Уфа» - «Ахмат», который намечен на 26 февраля, очень высоки. Ведь Роману, наверняка, есть еще что показать, от таланта просто так не избавишься. И как сказал бывший главный тренер сборной России голландец Гус Хиддинк, узнав о намерении Романа возобновить карьеру: «Я удивлен, но Павлюченко - один из сильнейших российских нападающих в истории».

источник: «Советский спорт»
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