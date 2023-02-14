Топ знаменитых бомбардиров, которых лучше остальных проявили себя в аренде

Мы разберём истории других бомбардиров, которые раскрывались именно в арендах.

Пьер-Эмерик Обамеянг - 16 голов

Габонского форварда в большей степени запомнили по играм за «Боруссию» и «Арсенал», но ещё в далёком 2011-м году он числился в «Милане», но так и сыграл ни одного матча. Зато именно итальянцы угадали с удачной арендой, отдав Обамеянга в «Сент-Этьен». Именно в Лиге 1 скоростной бомбардир показал свой первый классный сезон, который в дальнейшем закончился полноценным выкупом за 1,8 млн евро.

Ромелу Лукаку - 17 голов

В 2011-м году «Челси» отдал за здоровенного бельгийского нападающего 15 млн евро, но в первом сезоне Ромелу не сумел сразу адаптироваться к АПЛ. Зато как же он был хорош во втором! «Вест Бромвич» бесплатно арендовал Лукаку, а он поблагодарил за доверие 17 голами и 6 голевыми передачами.

Самое забавное, что даже этот выдающийся результат не убедил боссов «Челси», которые на следующий сезон вновь отдали Лукаку в аренду.

Эммануэль Адебайор - 17 голов

Годом ранее другой коренастый бомбардир забил столько же - 17 голов. Не пригодившись «Манчестер Сити», Эммануэль уехал в «Тоттенхэм», где выдал чудо-сезон, добавив к голам ещё и 11 голевых передач. Этот год для него стал лучшим в карьере, ведь после него он максимально забивал только 15 голов, да и то в чемпионате Турции.

И если вы задумались, где же форвард сейчас, то он до сих пор играет, но уже на родине в Того. Через несколько дней ему исполнится 39 лет, а он всё ещё не завершает карьеру.

Пако Алькасер - 18 голов

Пако оказался не нужен «Барселоне», которая заплатила за него 30 млн евро, а потому Пако решил уйти в аренду, причем в нетипичную для испанца Бундеслигу. Но он не прогадал и тоже выдал лучший сезон, да причём уникальный.

Алькасер забил 18 голов, но что еще более примечательно, он даже не играл в основном составе. Ему могло хватить несколько минут, чтобы отметиться забитым мячом. В среднем «джокеру» «Боруссии» требовалось 66 минут на поле для гола.

Бафетимби Гомис - 20 голов

Бомбардир семь сезонов подряд забивал более 10 голов в Лиге 1, после чего решился на повышение, согласившись играть за «Суонси» в АПЛ, но француз так и не сумел закрепиться в Англии.

Валлийский клуб вернул его Гомиса во Францию, где он забил 20 голов за «Марсель», что стало его лучшим результатом за всю карьеру в Лиге 1. В Англию он так и не вернулся.

Дуван Сапата - 23 гола

У Балогуна есть ещё 15 матчей, чтобы перебить результат Сапаты, который является лучшим арендованным бомбардиром в истории. Колумбиец не смог заиграть в «Наполи», стал более стабильным нападающим в «Удинезе» и «Сампдории», но по-настоящему раскрылся только в «Аталанте», где сходу выдал целых 23 гола, обогнав в таблице бомбардиров даже Криштиану Роналду.