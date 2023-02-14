С Бензема «Реал» выиграл 25 трофеев из 100, а Гвардиола – лучший тренер АПЛ по проценту побед

1-е голы за свои новые команды забили Коди Гакпо («Ливерпуль») и Леандро Троссард («Арсенал»). Дебютный мяч голландца помог красным выиграть мерсисайдское дерби (2:0), а вот «канонирам» точного удара бельгийца не хватило – 1:1 с «Брентфордом».

4 (2+2) результативных действия после выходов на замену сделал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо – больше, чем любой другой игрок АПЛ. В матче с «Лидсом» (2:0) он забил второй мяч своей команды.

4 матча подряд проигрывала в бундеслиге «Герта» до встречи с «Боруссией» М (4:1). Половину мячей в этой встрече берлинцы забили уже в компенсированное время, на 91-й и 97-й минутах. Благодаря этому разгрому подопечные Сандро Шварца опередили в таблице «Штутгарт» и выбрались из зоны вылета в зону переходных матчей.

5-ю победу подряд одержал «Унион» в бундеслиге (2:1 в Лейпциге). От лидирующей «Баварии» берлинский клуб отстает всего на одно очко.

6 титулов клубного чемпионата мира выиграл полузащитник «Реала» Тони Кроос (2013 с «Баварией», 2014, 2016-2018, 2023 с «Реалом»). Собственный рекорд немец обновил в матче с «Аль-Хилялем» (5:3). Иронично, что лучший клубный результат – пять титулов (у «Реала»), то есть Кроос выиграл больше, чем любая другая команда.

На 8-й минуте матча с «Фулхэмом» главный тренер «Ноттингем Форест» Стивен Купер был вынужден провести двойную замену получивших травмы защитников Вилли Боли и Скотта Маккенны. Это самая быстрая замена игроков стартового состава в истории АПЛ.

10 отборов совершил опорник «МЮ» Фред в матче с «Лидсом». Это лучший результат для игроков «красных дьяволов» за последние шесть сезонов.

15 очков разделяют первую и вторую команды серии А «Наполи» и «Интер» после 22 туров. В прошедшие выходные неаполитанцы разгромили идущий последним «Кремонезе» (3:0), а нерадзурри разделили очки с также располагающейся в зоне вылета «Сампдорией» (0:0).

17 лет и 2 месяца было полузащитнику Арийону Ибрагимовичу в день матча с «Бохумом» (3:0), в котором он вышел на замену на 77-й минуте. Это второй самый молодой дебют за «Баварию» после Пауля Ваннера (16 лет и 15 дней).

22-й день рождения Хвича Кварацхелия отпраздновал точным ударом в матче с «Кремонезе». Это его 9-й гол в сезоне серии А. По этому показателю он идет в топ-5 игроков лиги, уступая Виктору Осимхену (17), Лаутаро Мартинесу и Адемоле Лукману (по 12).

25 различных трофеев завоевал с «Реалом» нападающий Карим Бензема, повторив клубный рекорд Марсело. А еще это четверть всех завоеванных титулов «королевского клуба».

73,6% матчей выиграл Хосеп Гвардиола во главе «Манчестер Сити» – это рекорд АПЛ. В 250 матчах премьер-лиги под его руководством «горожане» одержали 184 победы при 32 ничьих и 34 поражениях. В воскресенье они обыграли «Астон Виллу» (3:1).

100 (71+29) результативных действий сделал на «Энфилде» Мохамед Салах, став 13-м игроком АПЛ, кому удалось достичь этой отметки на одной из арен. При этом египтянину на это понадобилось всего 104 игры. Быстрее него пробивали сотку только двое: Тьерри Анри на «Хайбери» (92 матча) и Алан Ширер на «Ивуд Парк» (74 матча). В прошедшие выходные Салах забил победный мяч в ворота «Эвертона».

100 трофеев находится в музее «Реала» после победы в клубном чемпионате мира. Это на два больше, чем у «Барселоны».

178 матчей на ноль отстоял за «МЮ» вратарь Давид де Хеа, сравнявшись по этому показателю с великим Петером Шмейлехем. Из них 138 матчей пришлись на премьер-лигу, и это лучший показатель с 2011 года, когда испанец дебютировал за «красных дьяволов».

400 матчей в АПЛ провел де Деа, став самым молодым вратарем, достигшим этой отметки (32 года и 97 дней).