Встречу двух кризисных команд в плей-офф ЛЧ. Превью матча «Милан» - «Тоттенхэм»

Предыдущие результаты и турнирная таблица

«Милан»

«Милан» не сумел перенести постчемпионский синдром, но это стало ясно не сразу. В весенней части чемпионата итальянцы вровень боролись с «Наполи», но после ЧМ-2022 у Стефано Пиоли явно что-то сломалось.

В 2023-м «россонери» провели 9 матчей, лишь два из которых закончились победами, причем минимальными. В остальных приятного было мало, особенно вспоминаются 0:3 от «Интера» (в Суперкубке), 0:4 от «Лацио», 2:5 от «Сассуоло» в Серии А.

Разгромы и неудачная серия не могла не отразиться на турнирной таблице, в которой «Милан» борется теперь не с «Наполи», а скорее с самим собой. Действующий чемпион Серии А даже вылетел из первой четверки, а если он проиграет еще и «Тоттенхэму» в ЛЧ, то на горизонте станет проявляться весточка об отставке Пиоли. «Милан» в кризисе, и ему нужно исправляться.

«Тоттенхэм»

Антонио Конте, возглавивший «Тоттенхэм», должен был либо моментально стрельнуть и принести сиюминутный результат (он это умеет), либо принести стабильность лондонскому клубу на долгие годы, чего не хватает. Однако, судя по этому сезону, Антонио не сумел добиться ни того, ни другого.

У «Тоттенхэма» в Английской премьер-лиге 8 поражений, что является худшим (у «Фулхэма» только столько же) результатом среди команд из первой половины таблицы. «Шпоры» в позапрошлом туре обыграли «Манчестер Сити», а уже в следующем матче посыпались и проиграли «Лестеру», да ещё и разгромно - 1:4. Из-за таких горок лондонцы занимают лишь пятое место, из-за чего рискуют пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

«Милан»

Во многом провал «Милана» связан с большим количеством травм, а в особенности с главным голкипером Майком Меньяном, которого не может достойно подменить Чиприан Тэтэрушану. Также у «россонери» отсутствуют Алессандро Флоренци, Сержиньо Дест, Златан Ибрагимович и Тьемуэ Бакайоко. Под вопросом - Фикайо Томори и Исмаэль Беннасер.

Пиоли хватает достойных игроков для стартового состава, но из-за травм ему не приходиться рассчитывать на скамейку запасных, что может сыграть фатальную роль в плей-офф ЛЧ.

Вероятный состав: Тэтэрушану - Кьер, Калулу, Томори - Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс - де Кетеларе, Леау, Жиру

«Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма» до недавнего дня всё было в порядке с составом, но последние дни напрочь изменили ситуацию.

К травмированным Райану Сессеньону и Иву Биссуме присоединились Уго Льорис и Родриго Бентанкур. Это мощнейший удар по всей структуре лондонской команды. Вдобавок к ним отсутствовать будет Пьер-Эмиль Хёйбьерг, перебравший жёлтые карточки на групповом этапе. Антонио Конте придется в кратчайшие сроки перестраивать центр полузащиты, а затем надеяться, что 34-летний сменщик Льориса Фрейзер Форстер, игравший в сезоне в трёх матчах, не облажается в Лиге чемпионов.

Вероятный состав: Форстер - Лангле, Ромеро, Дэвис - Перишич, Скипп, Дайер, Эмерсон - Сон Хын Мин, Кулушевски, Кейн

Статистика и факты

«Тоттенхэм» и «Милан» сыграют пятый очный матч в истории, в четырех предыдущих англичане не проигрывали (2 победи и 2 ничьи). Однако последнее их противостояние датировано аж 2011-м годом.

Антонио Конте выиграл 8 из последних 9 встреч против «Милана» (одно поражение).

«Милан» впервые с сезона 2013/14 сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

«Милан» не забил в 9 из 14 последних матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Главным арбитром встречи станет швейцарец Сандро Шерер, который показал 4 красные карточки и назначил 5 пенальти в последних 10 матчах.

Харри Кейн отметился всего 1+2 в 6 матчах текущей ЛЧ, что намного меньше, чем у Оливье Жиру - 4+2.