Придется ли катарским шейхам отложить мечту о победе «ПСЖ» в ЛЧ в долгий ящик? 

ЦЕЛЬ ОДНА – ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Начнем с истории. В 2011 году «ПСЖ» купили шейхи из Катара. В Париже началась эпоха огромных денег и невероятных трансферов. Не сразу, но все больше денег новые хозяева выкладывали за звезд. А переход Неймара в «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн евро потряс футбольный мир. Затем за своим другом из «Барселоны» в Париж перебрался Месси.

Не буду пересказывать истории громких трансферов, все это катарцы делают с одной целью – выиграть Лигу чемпионов. Во Франции «ПСЖ» давно вне конкуренции, за исключением пары сезонов.

Несколько раз Париж был совсем близко к цели, например, в прошлом сезоне. Если б Доннарумма не привез себе гол в безобидной ситуации на «Сантьяго Бернабеу» от «Реала»…

КРИЗИС НА ЛИЦО

Ситуация сейчас такая, что в «ПСЖ» явный кризис. Поражение о главного «врага» - «Марселя» в Кубке (1:2), затем от еще одного принципиального соперника - «Монако» в чемпионате (1:3).

Пишут, что прямо в перерыве в раздевалке новый спортивный директор Луиш Кампуш наехал на Неймара, обвинив его в недостаточной отдаче. За своего друга заступился Маркиньос. Эта склока еще больше усугубила и так не самую здоровую атмосферу в команде.

Эти склоки наложились на потерю из-за травм Месси и Мбаппе и безликую игру команды после Нового года. Помнится, 29 января честно сел смотреть матч «ПСЖ» - «Реймс». Гранд играл дома, но зрелище для фанатов парижан было тяжелое. Месси прогуливался по полю все 90 минут, лишь пару раз поучаствовал в эпизодах. Всем своим видом показывал, что ему неинтересен чемпиона Франции. Мбаппе взрывался три-четыре раза – к опасным моментам это не привело. Неймар по привычке брал мяч и лез на троих-четверых. Затем либо мяч терял, либо бразильца сбивали. Но Неймар забил единственный мяч парижан и спас их от поражения.

Игру полностью вел «Реймс», должен был выигрывать, но забил лишь один. Затем были победы над «Монпелье» (3:1) и «Тулузой» (2:1), но игра «ПСЖ» оптимизма не болельщиками не прибавила.

И в такой ситуации «ПСЖ» попалась «Бавария». Немецкий гранд лишился основного вратаря Мануэля Нойера, который выбыл до конца сезона из-за перелома правой большеберцовой кости. Так неудачно Ману покатался на лыжах после ЧМ-2022. Скорее всего, на этом 36-летний голкипер карьеру в большом футболе завершил. Нойера заменил опытный Ян Зоммер из гладбахской «Боруссии».

Перерыв на ЧМ сбил «Баварию» с ритма. Немецкая машина немного побуксовала: две ничьи с «Кельном» и «Айнтрахтом», а потом набрала ход – разгромы «Майнца», «Бохума», «Вольфсбурга». А главное – фирменная баварская игра, от которой у соперников голова идеи кругом.

У «Баварии» потрясающее нападение, даже несмотря на травму Садио Мане, конкуренция впереди огромная. Прекрасная подвижная полузащита, большой выбор игроков в обороне. Я не вижу, что Париж сейчас может противопоставить карусели «Баварии». Разве, что гений Мбаппе, но он вряд ли сыграет. На гений Месси почему-то надежды уже нет. Такое впечатление, что Лео, выиграв чемпионат мира, свою миссию в футболе посчитал выполненной.



Если чемпион Германии сегодня победит в Париже, шансы отыграться у «ПСЖ» невелики. Даже если к ответной игре вернутся Мбаппе и Месси.

Похоже, шейхам придется отложить мечту в победе «ПСЖ» в ЛЧ в долгий ящик. В следующим сезоне наверняка уйдет Неймар и не только он, придется сильно переформатировать команду. А это процесс небыстрый.

НАШ АНОНС

Матч «ПСЖ» — «Бавария» начнется на стадионе «Парк де Пренс» в 23.00. Игру обслужит британская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Прямая трансляция на «Матч ТВ». Ответная встреча пройдет 8 марта в Мюнхене.