В Азии никто не даст «Зениту» Wild card. Колонка экс-советника ФИФА

КЛУБНЫЙ ЧМ ПОДДЕРЖАЛ ТЕНДЕНЦИЮ НА АТАКУЮЩИЙ ФУТБОЛ

Нынешняя зима стала, вероятно, самой футбольной для турниров высшего ранга за всю историю большого спорта. До середины декабря в Катаре шли упорные поединки за мировое первенство. Далее после недолгого рождественского перерыва продолжились национальные чемпионаты, а в первых числах февраля международный календарь от имени ФИФА дал старт клубному чемпионату мира в Марокко.

Завершился этот турнир победой мадридского «Реала», одолевшего в решающем матче «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) со счетом 5:3. Так был установлен рекорд – пятый подобный трофей знаменитой испанской команды в КЧМ. По общему числу побед в турнире лидирует Европа, не уступающая в финалах с 2012 года.

Другой явный фаворит турнира бразильский «Фламенго», потерпев неожиданное поражение в полуфинале со счетом 2:3, занял только третье место. Утешительный финал для южноамериканцев закончился победой над египетским «Аль-Ахли» (4:2), самой титулованной командой Африки.

Что касается триумфаторов клубного чемпионата и его соперников по финалу, то они показали довольно интересную, временами зажигательную игру, поразив ворота соперников аж целых восемь раз на двоих. Результативным был исход и двух полуфиналов, где было забито 10 мячей (3:2 и 4:1). Таким образом, финальная часть клубного чемпионата ФИФА запомнится фейерверком голов – 24 мяча за четыре игры или в среднем по шесть за матч.

Это подтверждает высказанный ранее тезис о приходе времени открытого наступательного футбола в дискуссии о дальнейших тенденциях его развития после ЧМ-2022. В этом плане интересно будет наблюдать за играми стартующими после зимнего интервала еврокубками. Велика надежда, что мировая тенденция на атакующий, а не на оборонительный, футбол вновь подтвердиться.

ПОЖЕЛАЕМ БЕРДЫЕВУ УДАЧИ

Далее предлагаю обсудить ближайшие перспективы отечественного футбола. Наша сборная, проведя осенью прошлого года три встречи в Средней Азии с местными командами, больше не собиралась. О ее перспективах мы узнаем в обозримом будущем. Пока же есть предварительные сведения о возможном проведении товарищеских игр этой весной с не названными соперниками из Азии и Латинской Америки.

В январе началась подготовка клубов к продолжению российского сезона. Участники РПЛ обновили составы и в большинстве своем выехали на сборы в Катар, ОАЭ и Турцию, где проводят контрольные игры и целые турниры. Какие-либо выводы делать пока рано, однако уже сейчас радует факт возвращения в российский чемпионат сильного тренера Курбана Бердыева, возглавившего «Сочи». Пожелаем ему успеха в работе и будем надеяться, что результатами и повышением качества футбола нас порадуют в наступившем году тренеры других клубов.

ПЕРЕХОД В АЗИЮ ВОЗМОЖЕН, НО НЕ РАЦИОНАЛЕН И НЕ ПРЕДСКАЗУЕМ

Между тем, на исходе прошлого и в начале этого года была поднята тема будущего нашего футбола. В частности, континентальной принадлежности Российского футбольного союза, чьи сборные и клубные команды уже почти год отстранены ФИФА и УЕФА от участия в официальных международных соревнованиях.

Сначала по этой тематике проводились заседания исполкома РФС и осуществлялись визиты в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне, создавались комиссии по поиску возможных путей разрешения этих вопросов. А недавно наше футбольное руководство выехало в Бахрейн на конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК), где прошли встречи и вероятные переговоры с представителями азиатских федераций. Беседы были направлены на выяснение возможных вариантов и целесообразности перехода РФС из УЕФА в АФК.

Скажу сразу, что такой переход в принципе возможен, но он, по моему глубокому убеждению, будет не рационален и сопряжен со многими непредсказуемыми и отрицательными для нашего футбола последствиями. Это я могу предсказать на основе своего опыта работы в ФИФА, знания принципов работы и регламентов этой организации, требований и положений уставов национальных футбольных федераций, включая РФС.

Организационный порядок в мировом и национальном футболе крайне высок, в отличие от некоторых других видов спорта. Он зиждется на четком соблюдении принципов честной игры, дружбы и взаимопонимания. Это не позволяет национальным федерациям игнорировать решения ФИФА и УЕФА, а государственным и политическим структурам вмешиваться в футбольные дела. Отсюда следует вывод, что все нынешние действия РФС выверены и происходят в рамках уставных положений. При этом следует оговориться, что ключ к решению проблемы лежит не в спортивной, а в политической сфере, и без кардинальных изменений в этой области свет в конце тоннеля появится не скоро.

Однако переход на временной основе из одной континентальной футбольной конфедерации в другую не имеет прецедента и вряд ли возможен. Переходить надо серьезно и навсегда или, как минимум, на долгие годы и десятилетия. Выдача «Зениту» Wild card для игр в азиатских турнирах тоже из области фантастики. Кроме того, наши СМИ дали довольно подробную информацию о спортивных и финансовых условиях азиатских соревнований, которые на порядок уступают европейским. Намного возрастет размер расходов на авиаперелеты из-за значительных расстояний на континенте.

Касаясь отборочных турниров для сборных, следует сказать, что на ЧМ-2026 от Азии планируется делегировать восемь команд или на две больше, чем на ЧМ-2022. В этом случае, можно уверенно говорить о вероятном негативном отношении многих азиатских федераций на включение сильной сборной России в число соискателей этих путевок. Ведь тогда им придется умерить свои аппетиты и вновь расстаться с заветной мечтой наконец попасть на мировое первенство.

К этому можно добавить негативный политический фон в таких развитых в футбольном отношении странах, как Япония, Австралия, Южная Корея. При этом Восток издавна известен непредсказуемостью, и когда тебе в лицо улыбаются и говорят «да», это не всегда означает, что так и будет. В общем, это надо всегда держать в голове и помнить, что переход в АФК сложен не самим фактом такого шага, а его дальнейшими последствиями. К тому же последнее слово в возможности участия или отказе от участия в ЧМ-2026 принадлежит ФИФА, а ее позиция не будет зависеть от того, где на данный момент числится РФС и выступают российские команды – в Европе или Азии.

ВРЕМЯ ДЛЯ АКЦЕНТА НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

Учитывая вышесказанное, вновь хочу повторить изложенную не только мной, но и многими истинно футбольными людьми, мысль о том, что лучшим для нас вариантом будет оставаться в УЕФА и, не теряя времени даром, надолго и всерьез, а не на словах заняться настоящим развитием детско-юношеского и всего массового футбола.

Для этого есть почти все условия – большой интерес и популярность футбола в обществе, наличие сносной инфраструктуры, желание детей и подростков заниматься футболом, заинтересованность местных спортивных властей, наличие знающих и образованных специалистов для подготовки детских тренеров, их желание работать над подготовкой футбольного резерва, современные учебные программы и эффективные методические материалы и так далее.

Не хватает следующего – гибкости и заинтересованности ряда футбольных и высоких спортивных чиновников в таком процессе, совсем небольших финансовых затрат (по сравнению с теми, что тратятся на всякие околофутбольные мероприятия), интереса со стороны вероятных спонсоров и возможных льгот для них, широкой пропаганды детского футбола в средствах массовой информации.

Для подтверждения этому приведу недавние высказывания известных российских футболистов. Вот цитата из интервью бывшего голкипера сборной России Сергея Овчинникова о проблемах в детско-юношеском футболе: «От того, что ты тысячу раз скажешь о проблеме, она не решиться. Надо не говорить, а делать. Предпринимать конструктивные шаги для изменения ситуации. У нас есть нехватка инвентаря, соревнований, квалифицированных наставников, полей, где дети могли бы заниматься».

Другой известный футболист Андрей Канчельскис резко высказался об уровне российского футбола: «Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже 80-е, скоро будем на 90-м месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз...Футбольный бог нас наказывает – все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом».

А вот высказывание участника ЧМ-2002 по футболу защитника Андрея Соломатина: «Все-таки футболом должны руководить люди, которые когда-то в него играли... И, конечно, пора как следует заняться и детским футболом. О детском футболе можно говорить не один час, и все равно времени не хватит, столько там проблем... в Москве расклад сейчас примерно такой: есть клубная лига, и если хотите, чтобы ваш ребенок остался в ней, то надо заплатить 200 тысяч... Речь идет о детях 2011 года».

Полагаю, что эти недавние высказывания заслуженных в мире футбола людей свидетельствуют о не совсем хорошем положении с детским футболом и подготовкой качественного резерва. Ситуацию надо срочно менять, менять всем футбольным миром, а не отдельно взятым коллективом хорошо говорящих и умеющих объяснить все на словах, а не на деле, людей. К сожалению, другого более удобного момента для этого у нас не будет.

УЕФА НАМ ВСЕ ЕЩЕ ПОМОГАЕТ

Прежде всего надо учить и готовить квалифицированных детских тренеров. И не только с помощью бессловесных компьютеров и компьютерных программ, а с помощью опытных лекторов и инструкторов, проводящих конкретные учебные и тренировочные занятия с показом упражнений, секретов и способов устранения ошибок и неправильных действий. Услышат ли эти призывы чиновники, стоящие у руля футбольного хозяйства, вот в чем вопрос!

Средства и программы, чтобы начать этот процесс в самое ближайшее время, есть. Приведу в пример проект РФС «Наша смена», программу ФИФА «Футбол – в школы», аналогичные проекты УЕФА, по которым продолжает поступать помощь для РФС. Вновь сошлюсь на слова Сергея Овчинникова: «Не погрешу, если скажу, что УЕФА сегодня, как ни странно, нам помогает. Контакты, связанные с образовательной деятельностью, пока не прекратились. Мы стараемся не говорить о проблемах, а решать их».

Очень хорошо, что наш знаменитый футболист старается бороться с проблемами на своем участке работы в системе РФС. Пожелаем ему успехов в этой благородной деятельности. Подобная помощь в развитии футбола оказывается и по линии программы ФИФА «Форвард». Так, в 2023-2026 годах в рамках этого проекта каждой федерации в равномерных ежегодных долях будет переведено по 8 миллионов долларов (по 2 млн в год) на развитие футбола, спортивную и оперативную деятельность. Эти суммы для всех 211 федераций-членов ФИФА выделяются из средств, поступивших от реализации прав на проведение чемпионатов мира.

«ЕСТЬ ТЕМА!» – БАЛАГАН ВМЕСТО ПОМОЩИ СПОРТУ

Давайте теперь поговорим о тех, кто, как сказано выше, мешает процессу развития. Например, ежедневной передаче «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ», к большому сожалению, не удалось стать действенным помощником в деле развития российского спорта, и она превратилась в низкопробное ток-шоу для людей, далеких от спорта. Не раз и не два эти ораторы не давали высказаться, часто прерывали, а иногда даже оскорбляли таких известных спортсменов, как Иоланда Чен, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Владимир Быстров. А ведь спортсмены лучше этих умников знают проблемы и пути их решения в спорте.

Так, Быстров пытался начать разговор о проблемах детского футбола, а Мор начал говорить, что детский футбольный тренер получает низкую зарплату в размере 15-17 тысяч рублей в месяц за довольно тяжелый и кропотливый труд. Так их прервали и не дали возможности договорить по важной теме. В другом эфире Владислав Радимов не выдержал дилетантских рассуждений о спорте своего оппонента и посоветовал ему перейти в студию на другом этаже, где идут передачи иного характера.

Было бы замечательно, если бы вместо этих похожих на телевизионный балаган эфиров мы смогли увидеть по ТВ передачи о детско-юношеском спорте, включая футбол, про программы развития и подготовки молодых спортсменов с приглашением известных тренеров и специалистов. Это была бы не простая «болтовня о важном», без каких-либо выводов и надежд на успех, а большая помощь в деле пропаганды и развития спорта в стране и футбола, в частности.