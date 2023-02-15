«Барса» против «МЮ»: эта пара украсила бы финал ЛЧ, но на кону право сыграть с «Ференцварошем»

КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?

Все очень просто: «Барселона» крайне неудачно начала сезон, собственно, это было продолжение предыдущего сезона. Команда сильно обновилась и омолодилась. Сейчас в полузащите игру ведут вчерашние юниоры Педри (20 лет) и Гави (18). Кстати, и в сборной Испании на ЧМ в Катаре они были игроками основы.

Они получали много игрового времени еще в прошлом году. Хави юным дарованиям доверял все больше, ребята окрепли. Плюс, наконец, заиграл в силу своего таланта Дембеле - француз возродился из пепла на ЧМ-2022. Плюс появился Левандовски, которого «Бавария» рано списала. Перешел из «Севильи» очень классный защитник Кюнде. Не будем все факторы перечислять, но «Барселона» начинает набирать силу на глазах. Каталонцы уверенно лидируют в чемпионате Испании – 56 очков против 45 у «Реала», правда, у мадридцев игра в запасе. И если ничего эстраординарного не произойдет, «Барса» в 27-й раз станет чемпионом Испании.

В группе Лиги чемпионов с «Баварией» и «Интером» та «Барса», осенней версии, объективно могла рассчитывать лишь на третье место. Так Хави со своими ребятами оказался в Лиге Европы. Непривычно для топ-клуба мирового уровня, который в последние десятилетия боролся за победу в Лиге чемпионов.

Как в Лиге Европы оказался «МЮ»? Очень невнятный и неровный прошлый сезон в связи с приходом Роналду. Склоки внутри команды, разделение на два лагеря: пророналдовский и антироналдовский. Что там говорить, если с приходом Криша Рэшфорд часто в состав не проходил, во что сейчас сложно поверить. Как итог – лишь 6-е место в АПЛ и путевка в Лигу Европы.

«БАРСА» ФАВОРИТ? НЕ ФАКТ

Букмекеры считают в этом матче фаворитом «Барселону», хотя и небольшим – они дают 1,81 на победу каталонцев, на победу «МЮ» коэффициент 4,3.

Прогнозы дело неблагодарное, но «МЮ» в последнее время выглядит очень прилично. Рискну предположить, что гости не проиграют, и хотя бы один гол забьют.

И в конце о превратностях футбольной судьбы. «Ференцварош» Станислава Черчесова прошел сразу в 1/8 финала Лиги Европы, благодаря тому, что занял первое место в группе. И теперь ожидает соперников. А два топ-клуба бьются в 1/16 за вероятное право сыграть со скромным чемпионом Венгрии, который и так прыгнул выше головы.