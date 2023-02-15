Без Мбаппе «ПСЖ» – бесполезная дорогая игрушка. Но Килиан чуть не спас в игре с «Баварией»

КОРОНА «ПСЖ» БЕЗ БРИЛЛИАНТА МБАППЕ

Ух, какой же восторг слушать гимн Лиги чемпионов, предвещающий фантастический футбол в исполнении лучших футболистов планеты. И как же здорово, что открывает плей-офф в исполнении самых-самых такая многообещающая вывеска, обещавшая встречу невероятно звездных игроков. Килиана Мбаппе, правда, среди них не оказалось. Точнее, он начал встречу на скамейке запасных. Зато Лионель Месси и Неймар начали матч в старте.

Чемпионат мира не лучшим образом сказался на обеих командах. И «ПСЖ», и «Бавария» резко сдали после паузы, вот только мюнхенцы смогли прийти в себя и в последних играх производили уже очень мощное впечатление – 11 голов в 3 матчах. Парижане, напротив, дико просели, проиграв в двух последних турах в Марселе и Монако. При этом у Кристофа Галтье были такие катастрофические кадровые потери, что по котировкам букмекеров на своем поле оказался аутсайдером. И это после всех тех баснословных трат!

Если говорить о стартовом составе хозяев, то по фамилиям он выглядел вполне солидно, во всяком случае по сравнению с предыдущими играми. Вот только Неймар и Месси в отсутствие профильного наконечника Мбаппе ушли в линию нападения, и в середине поля не осталось сильного созидателя. Ну, не расположившихся же на флангах Карлоса Солера с 16-летним (!) Уорреном Заир-Эмери к ним отнести!

У «Баварии» же все без сюрпризов – 3-4-2-1 с Яном Зоммером в воротах вместо травмированного Мануэля Нойера. Из примечательного разве что Кингсли Коман и Жоау Канселу в роли латералей, что говорит о предельно атакующем настрое гостей и понимании Юлиана Нагельсманна, где у соперника наиболее слабые звенья.

45 МИНУТ ОДИНОЧЕСТВА НЕЙМАРА

Похоже, в таком сочетании «ПСЖ» обречен бегать без мяча, потому что взять под контроль его банально некому. Месси и Неймар – повторюсь – оказались в передней линии и этот самый мяч встречали нечасто. Лео вообще в своем неподражаемом стиле в моменты без мяча уходил в спящий режим. Был момент, когда один из соперников ошибся с переводом мяча и попал в голову скучавшему Месси, но мяч отскочил в сторону, и аргентинец даже не попытался его догнать. Экономит силы, значит.

«Бавария» легко забрала себе инициативу (60% владения в первые 25 минут), но не лучшим образом ею пользовалась. Вместо того, чтобы растягивать оборону соперника, немцы почему-то частенько лезли через центр и при всем преимуществе ничего создать не могла. К середине тайма удары все-таки появились, но без перспектив открыть счет.

Тем не менее, атаки мюнхенцев были результатом их командной комбинационной игры с упором на правый фланг, где чуть продуктивнее действовал ромб Бенжамен Павар (защитник) – Йозуа Киммих (центральный полузащитник) – Канселу – Лерой Зане (инсайд). Солеру и Нуну Мендешу приходилось несладко, но за ними грандиозно подчищал проводивший отличный матч Серхио Рамос.

«ПСЖ», в свою очередь, атаковал исключительно за счет дриблинга Неймара, пытавшегося создать себе момент самостоятельно. Небыстрый Месси в такой контратакующей игре был ему не помощник, а отодвинуть его в глубину Галтье почему-то не догадался. Статистика по ударам 1-10 по итогам первого тайма – лучший показатель того, в какую сторону был наклон поля.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ РАЗМЕН ГАЛТЬЕ И НАГЕЛЬСМАННА

Нагельсманна тоже не устраивало увиденное, ведь команда очень неэффективно пользовалась преимуществом. Поэтому в перерыве он через замену Канселу на Альфонсо Дэвиса перешел на 4-2-3-1. На правый фланг обороны ушел уже имевший предупреждение Бенжамен Павар. И это спорное решение, ведь спустя всего пару минут Нуну Мендеш рванул мимо француза, как мимо стоячего, и тому пришлось легконько подтолкнуть оппонента. Будь Майкл Оливер более принципиальным, у «Баварии» были бы проблемы. Павар все-таки был удален, но уже в компенсированное время.

А в начале тайма все обошлось, и спустя несколько минут пришел долгожданный гол. Причем сработала замена Нагельсманна. С помощью вышедшего на замену Дэвиса баварцы перегрузили левый фланг, после чего последовала подача на дальнюю штангу. Защитники «ПСЖ» слишком сместились направо, Мендеш оказался против двоих оппонентов и упустил за спиной Кингсли Комана. Важнейший успех для француза, но, к его чести, он сдержался и стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Галтье в перерыве совершил обратный маневр – Ашрафа Хакими заменил Преснел Кимпембе, и «ПСЖ» перешел на три центральных защитника. На 53-й минуте смысл укреплять оборону был потерян, поэтому тренер бросил в бой Мбаппе и Фабиана Руиса, но уйти от канатов парижанам не удавалось. Напротив, поймавшие кураж баварцы еще и получили пространство для маневра и сходу задали Джанлуиджи Доннарумме трепку. Дважды вратарь чудом выручил партнеров, особенно после удара Эрика Шупо-Мотинга в упор (отбил в крестовину). Ту атаку начал Джамал Мусиала, поиздевавшийся на правом фланге с уставшим Мендешем.

МБАППЕ И МЕНДЕШ ЕДВА НЕ СПАСЛИ ПАРИЖ

С выходом Мбаппе «ПСЖ» взорвался. На 74-й минуте форвард классическим образом получил пас на ход, убежал один на один с Зоммером и попытался перехитрить вратаря, но проиграл ему дуэль. Мяч подхватил Неймар, но и его удар швейцарец отразил, а набежавший Мбаппе поразил ворота из офсайда.

Эх, если бы Килиан был здоров и мог играть все 90 минут, это была бы совсем другая игра! Что он и подтвердил, еще раз поразив ворота Зоммера. Мендеш на бешеной скорости ушел слева от Дайо Юпамекано и, приблизившись к лицевой, вложил мяч в ногу Мбаппе, отправившего мяч под перекладину. Вот только в момент паса Неймара Мендеш ноготками залез во вне игры.

Парижане почувствовали слабость соперника в зоне Мендеша и стали загружать партнера по максимуму, а оппоненты того теряли раз за разом. Как не забил Месси после еще одного зрячего паса португальца, вообще уму не постижимо (мяч попал в Павара, но тот никаких усилий к тому не приложил). Если бы не гениальность Зоммера на линии, «Баварии» не удалось бы

Лига чемпионов. 1/8 финала

«ПСЖ» - «Бавария» - 0:1 (0:0)

Гол: Коман, 53.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Маркиньос, Серхио Рамос, Нуну Мендеш, Заир-Эмери (Руис, 57), Верратти, Данилу Перейра (Витинья, 75), Солер (Мбаппе, 57), Месси, Неймар.

«Бавария»: Зоммер, Павар, Юпамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 46), Киммих, Горецка, Коман (Гнабри, 77), Зане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберг, 87), Шупо-Мотинг (Мюллер, 76).

Предупреждения: Павар, 26. Кимпембе, 70. Неймар, 86.

Удаление: Павар, 90+2 (2 жк).

Судья: Оливер (Англия).