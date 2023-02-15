Матч с участием теневого фаворита Лиги чемпионов-2022/23. «Брюгге» не доставит проблем «Бенфике»?

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Брюгге»

«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов, который обогнал в группе «Байер» и мадридский «Атлетико», что должно было стать отличным фундаментом для успешного сезона, но клуб полностью посыпался в осенне-зимней части бельгийского чемпионата. У «Брюгге» всего одна победа и аж семь ничьих в последних десяти матчах. Команда уже не мечтает о чемпионстве и даже первая тройка улетела далеко - на восемь очков.

«Бенфика»

У «Бенфики», если не считать кубковое поражение против «Браги», всё хорошо. Команда обошла на групповом этапе «ПСЖ» и «Ювентус», а потому неудивительно доминирование в чемпионате Португалии. «Орлы» одержали 17 побед в 20 турах. И даже вечный соперник «Порту» отстал на пять очков. Разница мячей тоже поражает - 51:12. 37-кратный чемпион португальской лиги уверенно бежит к очередному трофею.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Брюгге»

Беды «Брюгге» можно было бы спихнуть на травмированных и ушедших игроков, но таких попросту нет. Если сравнивать состав с групповым этапом, то он не сильно изменился, а выделить можно только шотландского защитника Джека Хендри, вернувшегося из аренды.

Одна из главных проблем «Брюгге» - нападение. Украинский форвард Роман Яремчук, забивавший в прошлом сезоне как раз за «Бенфику», не оправдывает надежд в Бельгии, где забил только 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его коллеги тоже редко забивают, что больше всего настораживает перед матчем ЛЧ, ведь даже против «ПСЖ» «Бенфика» пропустила всего два гола.

Предположительный состав (4-3-3): Миньоле - Мейер, Мехеле, Хендри, Мата - Ритс, Нвадике, Ванакен - Ланг, Бьюкенен, Яремчук

«Бенфика»

Главное изменение «Бенфики» по сравнению с групповым этапом - продажа Энцо Фернандеса в «Челси». Зато в состав вернулся воспитанник команды Гонсалу Гедеш, которого «орлы» в 2017-м году продавали в «ПСЖ», а позже он также выступал за «Валенсию» и «Вулверхэмптон». В родном клубе он уже отметился двумя голами за четыре матча.

Главным творцом разгромных побед считается не абы кто, а экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу, на счету которого 16+9 в 33 матчах сезона, в том числе 4+1 в ЛЧ. «Брюгге» обязан уделить полузащитнику особенное внимание.

Предположительный состав (4-2-3-1): Влаходимос - Гримальдо, Отаменди, Силва, Ба - Шикинью, Флорентино - Эурснес, Мариу, Невеш - Гедеш

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

Этот матч станет первым в истории противостояния «Бенфики» и «Брюгге».

«Брюгге» встречался с другой португальской командой на групповом этапе - «Порту», у которого бельгийцы выиграли в гостях - 4:0, но проиграли дома - 0:4.

«Бенфика» не проигрывает в 5 матчах подряд бельгийским соперникам (4 победы и 1 ничья). Последнее поражение пришлось на 2004-й год, когда «Андерлехт» вышел победителем.

«Бенфика» не проигрывает 7 матчей подряд в ЛЧ (4 победы и 3 ничьи).

«Бенфика» нанесла по воротам соперников на групповом этапе 80 ударов,16 из которых были конвертированы в голы. Это лучший результат среди всех команд.

Все 6 матчей «Бенфики» в ЛЧ закончились не менее, чем с двумя голами.

Четыре последних домашних матча «Брюгге» закончились вничью.

Встречу будет судить итальянец Давиде Масса, давший 58 жёлтых карточек в последних 10 матчах (5,8 за матч в среднем).