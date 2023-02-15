Превью матча «Боруссия» - «Челси». «Синие» вновь облажаются?

ПРЕДЫДУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Боруссия»

«Боруссию» нередко лихорадит от тура к туру, но в текущем сезоне, кажется, эта болезнь исчезла, а потому «Дортмунд» может реально рассчитывать на борьбу за чемпионство. Особенно выделяется красивейшая серия в 2023-м году, состоящая из следующих побед:

4:3 над «Аугсбургом»;

2:1 над «Майнцем»;

2:0 над «Байером»;

5:1 над «Фрайбургом»;

2:1 над «Бохумом»;

2:0 над «Вердером».

Итого: шесть побед с общим счетом 17:6 и всего три очка до лидирующей «Баварии» в Бундеслиге.

«Челси»

«Челси» может лишь позавидовать результатам ближайшего соперника, ведь у него в 2023-м году всего одна победа в восьми матчах, да и та была достигнута над скромным «Кристал Пэлас» с не менее скромными 1:0. А три последних матча были сыграны сыграны вничью.

До лидирующего «Арсенала» - 20 очков, до зоны Лиги чемпионов - десять очков. Учитывая плотность АПЛ, «синие» рискуют упустить путевку в главный еврокубок на следующий сезон, а потому наиболее классным вариантом для них была бы победа в ЛЧ-2022/23, которая бы автоматически забронировала за ними слот на следующий год. Но для начала нужно пройти дортмундцев.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Боруссия»

«Боруссия» нередко страдает от обилия травм, но к матчу ЛЧ она подходит почти в идеальном состоянии. Из заметных потерь выделяется только Юссуфа Мукоко, но зато в доступном состоянии Марко Ройс, явно соскучившийся по большим матчам Лиги чемпионов.

Также стоит выделить Себастьяна Аллера, который после лечения рака уже успел отметиться голом и голевой передачей в пяти неполных матчах. Почти наверняка он станет главным наконечником атак хозяев.

Предположительный состав (4-1-4-1): Кобель - Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон - Джан - Брандт, Ройс, Беллингем, Рейна - Аллер

«Челси»

У «Челси» не смогут принять участие в матче от четырех до восьми игроков, что стало бы настоящей катастрофой для любого клуба планеты, но для раздутого состава лондонцев это пустяки. Никто не заметит отсутствия Эдуара Менди, Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Армандо Броя, хотя возможная травма Рахима Стерлинга всё же неприятна, но не исключено, что он успеет восстановиться.

В остальном стартовые 11 игроков «Челси» выглядят звёздными и угрожающими для любого соперника, хотя результаты показывают, что им явно не хватает понимания.

Предположительный состав (4-2-3-1): Кепа - Кукурелья, Силва, Чалоба, Джеймс - Лофтус, Энцо - Зиеш, Мудрик, Феликс - Хаверц

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Боруссия» и «Челси» никогда ранее не встречались в еврокубках.

Состав «Челси» оценивается почти в два раза дороже состава «Боруссии» - 1,04 млрд евро против 522,7 млн.

«Боруссия» не может выиграть у английских команд в десяти последних матчах (8 ничьих и 2 поражений). Последняя победа была в 2016-м над «Тоттенхэмом» (2:1).

«Челси» выиграл только 3 раза в последних 11 выездных матчах против немецких команд.

Грэм Поттер ещё ни разу не проиграл с «Челси» в ЛЧ (4 победы и 1 ничья). Он может стать первым английским тренером, который выиграет 5 подряд матчей в ЛЧ.

Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано (Испания), показавший 5 красных карточек в последних 10 матчах.