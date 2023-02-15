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Коман во второй раз уничтожил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Он и Зоммер – два героя «Баварии»

Воспитанник «ПСЖ» решил исход финала Лиги чемпионов-2019/20, а теперь забил единственный мяч немцев в Париже.
Коман во второй раз уничтожил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Он и Зоммер – два героя «Баварии»
15 февраля 2023 10:59
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

«ПСЖ» БЕЗ МБАППЕ, КАК ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

Первая встреча двух грандов «Баварии» и «ПСЖ» получилась совсем не такой, какой надеялись увидеть ее любители футбола сразу после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане после чемпионата мира попали в штиль и игровой (до сего вечера проиграли в Марселе и Монако), и кадровый. Настолько, что Кристоф Галтье выпустил в топ-матче 16-летнего полузащитника Уоррена Заир-Эмери, ставшего самым молодым игроком стартового состава в истории плей-офф ЛЧ.

Две основные проблемы французов заключались в отсутствии Килиана Мбаппе и хорошего разыгрывающего полузащитника в середине поля, где 75 минут матча Марко Верратти и Данилу Перейра только оборонялись. А без Мбаппе Неймар и Лионель Месси в расстановке 4-4-2 оказались отрезаны от остальной команды – не оборонялись и не могли дождаться, когда кто-то из партнеров сподобится на точную передачу. О том, какое значение Килиан играет для атак парижан, гости из Мюнхена смогли почувствовать в последние 15 минут, когда вокруг штрафной Яна Зоммера началась настоящая карусель атак.

КОНЦОВКА ИМЕНИ ЗОММЕРА

И вот здесь вратарь проявил себя во всей красе. Как вы наверняка помните, швейцарец попал в «Баварию» по воле случая. Легенда рекордмайстера и сборной Германии Мануэль Нойер неудачно покатался на лыжах и из-за перелома выбыл на продолжительный срок. Оливер Кан, сам в прошлом вратарь, долго раздумывал над заменой основному стражу ворот. Рассматривались варианты с возвращением Александера Нюбеля (требовал гарантировать ему игровую практику и после восстановления конкурента) и подписанием Каспера Шмейхеля (сейчас в «Ницце»), но в последний момент в Менхенгладбахе согласились отдать свою главную звезду.

И Кан не прогадал, сделав ставку на 34-летнего Зоммера. Пожалуй, он самый недооцененный вратарь мира и точно один из лучших по игре на ленточке. Что он вчера и доказал, взяв все четыре удара в створ. Работа для него началась на 74-й минуте, когда Мбаппе, получив передачу на ход, вывалился с ним один на один. Зоммер сократил угол обстрела и не позволил подрезать мяч мимо себя, а затем сходу отразил добивание Неймара. Следом Маркиньос бил головой – по центру, но сильно, а на 86-й минуте Витинья приложился с линии штрафной – тоже по центру, но мяч летел через скопление игроков и был не так прост для вратаря. Но Зоммер хладнокровно справился со всеми вызовами, благодаря чему «Бавария» вернулась в Мюнхен, имея комфортное преимущество.

И СНОВА КОМАН

Вместе с тем никакой победы не было бы без второго героя вечера Кингсли Комана. Дело в том, что мюнхенцы при всем тотальном преимуществе до 53-й минуты по-настоящему вскрыть банку парижских шпрот были не в состоянии. Кружили вокруг, кружили, но довольно безынициативно. Единственным, кто пытался взорвать игру, стал француз, которого Юлиан Нагельсманн поставил на позицию левого латераля. Он часто шел в обводку (пять удачных из шести) и был в этом эффективнее Джамала Мусиалы (пять успешных обводок из десяти). А по количеству передач под удар с ним может сравниться только Йозуа Киммих (по три).

А самое главное, Коман был хорош как на левом фланге в первом тайме, так и на правом во втором. После перестановок Нагельсманна левого латераля исполнил вышедший на замену Альфонсо Дэвис, а на противоположный край отправился Коман. Он на 53-й минуте и замкнул подачу появившегося на поле партнера плотным ударом по центру прямо под Джанлуиджи Доннаруммой.

Еще понравилось, что Коман не стал праздновать этот важнейший гол. В память о том времени, что некогда провел в «ПСЖ», ведь он является воспитанником именно парижского гранда. Уважение уважением, но уже во второй раз Кингсли казнит своего футбольного родителя. Это ведь он в финале Лиги чемпионов 2020 года забил в ворота «ПСЖ» победный мяч. Как и в этот вечер, «Бавария» тогда выиграла со счетом 1:0.

источник: «Советский спорт»
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Коман во второй раз уничтожил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Он и Зоммер – два героя «Баварии»
Коман во второй раз уничтожил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Он и Зоммер – два героя «Баварии»
Воспитанник «ПСЖ» решил исход финала Лиги чемпионов-2019/20, а теперь забил единственный мяч немцев в Париже.
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