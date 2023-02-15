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«ПСЖ» летом нужно избавляться от Неймара и Месси и строить новую команду

«ПСЖ» проиграл дома «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Судьи отменили гол Мбаппе из-за микроофсайда, но не видно, за счет чего Париж может переиграть немецкую машину. Очевидно, стратегия «ПСЖ» по привлечению пожилых суперзвезд зашла в тупик.
«ПСЖ» летом нужно избавляться от Неймара и Месси и строить новую команду
15 февраля 2023 14:01
автор: Юрий Волохов
автор фото: psg.fr

Месси выполнил свое жизненное задание в футболе

Ничуть не сомневался, что «Бавария» как минимум не проиграет в Париже. Почему? «Бавария» немного побуксовала после паузы на ЧМ в Катаре, затем опять набрала ход. У команды потрясающая передняя линия - Гнабри. Сане, Мусиала, Коман, все быстрые, техничные, взаимозаменяемые. А есть еще Мюллер и Шупо-Мотинг. В «ПСЖ» все нападение держится на одном Мбаппе. Парижан уже второй сезон, как только в Париже появился Месси.

Помните, треть прошлого сезона он просто пропустил. Ссылаясь то на усталость после победного Кубка Америки, то на травму.

А когда все-таки приехал и стал выходить на поле, большого рвения в матчах Лиги 1 не проявлял. Напомним, победа в Кубке Америки стала первым трофеем Месси на уровне сборной. Весь мир облетели кадры, как он рыдал от счастья на плече своего друга Неймара после победы в финале на «Маракане» над Бразилией.

Добыт столь желанный трофей, очевидно после этого настроиться на матчи чемпионата Франции, где и так первое место «ПСЖ» фактически гарантированно, сложно.

Второй, еще более желанный трофей для Месси – Кубок мира. И гениальный аргентинец его выиграл. Все – венец великой карьеры!

После этого в 35 лет трудно настроиться на матч с «Реймсом». Я смотрел эту игру (1:1), Лео весь матч прогуливался пешком по зеленой травке. Этакая тренировка по оздоровительной ходьбе, лыжных палок только не хватало.

Понятно, что на Лигу чемпионов будет другой настрой, но переключить тумблер, да еще в 35 лет, да еще после того, как на домашней полке стоят все главные трофеи футбольного мира, не так-то просто.

А сейчас выскажу крамольную мысль, за что получу от Мессиманов. А что такого выдающегося Лионель показал на ЧМ? Забил рядовой гол мексиканцам, хотя очень важный, до 62-й минуты исход поединка был совершенно не ясен. Отдал две-три отличные голевые передачи. Но это Месси, он так и должен играть. А все наши комментаторы, работавшие на матчах Аргентины, уже со стартового свистка находились в состоянии крайнего возбуждения в ожидании чудес великого аргентинца. Из-за этого и чрезмерные восторги: ах, как он отдал! Ах, как он обвел!

Да, отдавал, да обводил.

Может, кто-то вспомнит, как Месси отдавал и обводил три года назад, а пять лет назад? Тогда Лео творил волшебство почти в каждой игре, сейчас он просто временами показывает высокий класс.

Я не случайно упомянул именно гол в ворота Мексики. Да, важнейший мяч при счете 0:0, но гол-то совершенно рядовой – не сильным ударом, щечкой – не ударил а скорее катнул, потому что сильный удар не получился. Забей такой гол другой футболист, никто бы не акцентировал на этом внимание. Но во время ЧМ Мессимания достигла апогея, всем хотелось, чтобы великий аргентинец использовал свой последний шанс и выиграл чемпионат мира.

Потом была совершенно убогая Польша, команда-недоразумение. Затем в плей-офф повезло с Австралией, да и с Голландией тоже повезло, если уж по большому счету.

Потом Хорватия в полуфинале, куда Морич с товарищами доползли уже на ободах. Поэтому хорваты стали легкой добычей набравшей невиданную уверенность Аргентины.

Я нисколько не собираюсь принижать победу аргентинцев и личную заслугу Месси, но эта сборная и сам Лео выжали из себя все на невиданном эмоциональном фоне.

Месси еще года полтора-два может поиграть на высоком уровне за счет своей гениальности, но ему с каждым матчем все труднее себя мотивировать.

Возможно, мы увидим что-то невероятное в исполнении аргентинского волшебника в ответном матче с «Баварией» в Мюнхене, но верится в это с трудом.

Кажется, что проект «ПСЖ» с привлечением пожилых мегазвезд потерпел крах.

Неймар все больше становится балластом. А его конфликт с Мбаппе, а теперь и со спортивным директором Луишем Кампушом только усугубляет ситуацию.

Все чаще вбрасываются новости, что «ПСЖ» летом попробует избавиться от капризного бразильца. Но, кажется, что и с Месси нужно что-то решать. Такое впечатление, что Лео уже выполнил свое жизненное задание в футболе.

Если матч 8 марта в Мюнхене закончится, как он должен по логике закончиться, мечты о Лиге чемпионов катарским хозяевам «ПСЖ» придется отложить в долгий ящик, а летом начинать строить новую команду. Нужны два-три классных игрока в среднюю линию, парочка нападающих. Один Мбаппе все не вытянет.

источник: «Советский спорт»
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