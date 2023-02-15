Совсем не братское дерби. Удалением и семью предупреждениями отметились игроки ЦСКА и «Динамо»

ТОВАРИЩЕСКОЕ ДЕРБИ В АНТАЛИИ

Не так уж часто нам дается возможность увидеть на сборах встречу двух больших российских команд. Зачастую топ-клубы предпочитают набирать форму с соперниками попроще, да и желания раскрывать секреты раньше времени у тренеров нет. Исключение составляют только товарищеские турниры, в которых принимают участие те или иные клубы. Но этой зимой у наших коллективов не так много вариантов спарринг-партнеров, и вот незадолго до возобновления сезона нам повезло взглянуть на столичное дерби.

Думаю, в отличие от многих предыдущих игр по этой можно делать осторожные выводы о готовности команд к сезону. Во-первых, до официальных матчей не так много времени, и команды уже должны из себя что-то представлять. Во-вторых, составы были более чем бодрыми. ЦСКА так вообще вышел в сочетании, которое можно назвать оптимальным. В нем Владимир Федотов по-прежнему предпочитает иностранцам Виктору Мендесу и Саше Зделару россиян Ивана Облякова и Константина Кучаева.

Славиша Йоканович тоже не стал мелочиться, хотя в его случае сложнее понять, кто для него игроки основы. Например, утром динамовцы провели товарищеский матч с «Аланией» (3:2), и в нем с первых минут вышли выздоровевший Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Николас Марчаль, а против армейцев появились Александр Кутицкий, Саба Сазонов и Лука Гагнидзе. Как-то будет в сезоне?

ДАСА БЛЕСНУЛ В БЛЕКЛОМ «ДИНАМО»

Первый тайм полностью оправдал «братский» статус дерби, как его активно называют в динамовских соцсетях. Армейцы, кстати, эту тему не особо педалируют. На поле футболисты вышли в очень лояльном настроении, никуда не спешили, не расстраивались из-за потерь и отказывались от спринтов.

Оказалось, в такой игре красно-синие чувствуют себя комфортнее. У них лучше держался мяч, им чаще удавалось доставить его к штрафной. Наиболее активным, по традиции, был левый полуфланг, где действовал Хорхе Карраскаль. На себя он игру брал не слишком охотно, а вот обострить с места за счет одной передачи старался регулярно. Правда, его подачи до Федора Чалова не доходили.

Подозреваю, что на качестве игры сказалось и не лучшее качество газона. Во всяком случае, визуально оно не создавало впечатления гладкого и однородного.

У динамовцев впереди не получалось почти ничего, так что гол на исходе получаса первым же ударом в створ стал большой неожиданностью. Это очень удачно приобретенный летом Эли Даса сместился с правого фланга в центр, почему-то никем не был встречен (привет Кучаеву!) и безукоризненно пробил в дальний верхний угол. При этом стоит признать, что гол стал плодом исключительно мастерства израильтянина и безалаберности соперника в опорной зоне, то есть событие не системное.

ГАИЧ ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ

В начале второго тайма армейцы стали как-то суетиться и чаще ошибаться в простых ситуациях. Так, Обляков обрезался на ровном месте и чуть не подарил мяч Муми Нгамале. Однако впереди этот нерв привнес агрессию и, как следствие, ответный гол. Причем за пару минут до него Антон Шунин вытащил удар в упор, но и он оказался бессилен, когда Чалов пробил в штангу, и мяч отскочил к Милану Гаичу.

Второй тайм вообще получился куда событийнее. Следом Обляков мог забивать после привычной для армейцев диагональной атаки с промежуточной остановкой перед штрафной: Гаич отдал Чалову, а тот покатил налево Облякову, но полузащитник в створ не попал. А спустя еще пару минут Федор Смолов убежал от Виллиана Роши, и тому пришлось руками завалить оппонента. Вторая желтая карточка и удаление были ему наказанием. Благо, матч товарищеский, и вместо него позволили выйти Матвею Лукину.

Да и в целом команды с уходом солнца оживились, чему способствовали и замены тренеров. Хотя, например, Медина своим выходом оставил очень спорное впечатление. В одном эпизоде он открылся под передачу в штрафную, но так бездарно сыграл на приеме, что мяч от него отскочил, как от теннисной ракетки. Зато он же под самый занавес встречи отозвался на пас в штрафную, подобрал бесхозный мяч и воткнул его под перекладину, принеся своей команде победу. Мелочь, а приятно.

В целом, впечатление от этого товарняка получилось неоднозначным. С одной стороны, рабоче-крестьянское отношение к нему футболистов не позволяет делать выводы об их готовности, с другой, уж больно много брака они допускали в своих действиях, и не факт, что это связано с физическими кондициями. И все же армейцы оказались эффективнее соперника. Не удивлюсь, если это будет их главной фишкой в возобновившемся сезоне.

Контрольный матч

ЦСКА – «Динамо» – 2:1 (0:1)

Голы: Даса, 31 – 0:1. Гаич, 56 – 1:1. Медина, 88 – 2:1.

ЦСКА: Акинфеев, Роша (Лукин, 58), Набабкин, Мойзес, Дивеев (Ермаков, 36), Гаич, Карраскаль, Обляков, Кучаев (Зделар, 66), Мендес, Чалов (Медина, 58).

«Динамо»: Шунин, Даса (Паршивлюк, 76), Фернандес (Маричаль, 76), Кутицкий, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин, Гагнидзе, Макаров (Грулев, 66), Нгамале (Гладышев, 76), Смолов (Тюкавин, 66).

Предупреждения: Сазонов, 10. Роша, 30. Чалов, 40. Гагнидзе, 43. Карраскаль, 52. Скопинцев, 63. Кучаев, 66.

Удаление: Роша, 58 (2 жк).