Худший вечер в жизни Томиясу! Защитник «Арсенала» привел «Ман Сити» к победе в матче за золото

УЧЕНИК ПРИНИМАЕТ УЧИТЕЛЯ

Сложно, конечно, было в такое поверить, но Микель Артета действительно слепил из «Арсенала» команду, которой удалось бросить вызов главному фавориту чемпионской гонки АПЛ последних лет. Практически на ровном месте. И этот матч виделся определяющим в борьбе за золотые медали, ведь успех «канониров» предавал бы им уверенности, а неудача означала бы, что «горожане» начинают брать свое.

Тот факт, что Артета на протяжении нескольких сезонов был ассистентом Хосепа Гвардиолы, только придавал этой встрече изюминки, ведь тактическое противостояние тренеров представлялось определяющим. Артета выбрал привычную расстановку 4-3-3, а из примечательного – выбор зимнего новичка Жоржиньо в роли самого центрального в тройке полузащитников. Как зло шутили болельщики «Челси», с момента его переезда на «Эмирейтс» «канониры» не одержали ни одной победы.

Гвардиола же выбрал очень агрессивную расстановку 3-2-4-1 без крайних защитников и латералей, зато с максимальным насыщением центральной оси и середины поля, где четыре угла квадрата представляли Родри – Бернарду Силва – Кевин де Брейне – Илкай Гюндоган. Эрлинг Холанд хотя и перестал забивать в прежних количествах, тоже вышел в основе.

БОЛЬ ТОМИЯСУ

Лондонцы проигрывали «горожанам» в десяти предыдущих играх АПЛ и шести последних встречах во всех турнирах, последняя из которых состоялась 27 января в рамках Кубка Англии. Кроме того, «канониры» не смогли выиграть два предыдущих матча (победу над «Брентфордом» отняли судьи, забившие проверить гол соперника с помощью офсайдной линии), так что был велик риск, что молодая команда в преддверии главного матча года запросто могла перегореть, но этого не произошло. «Арсенал» даже больше «Сити» владел мячом и чаще добирался до владений Эдерсона.

Тем обиднее, что в середине тайма Такехиро Томиясу совершил чудовищную ошибку. Пытаясь опередить Джека Грилиша в борьбе за скачущий мяч, японец не смог как следует по нему попасть и вместо передачи на Аарона Рамсдейла получился подарок де Брейне. Бельгиец оперативно разобрался в эпизоде, подстроился и технично перебросил заметавшегося вратаря.

Вскоре японец прибежал в чужую штрафную, получил удобную передачу и запулил мяч на трибуны. Все в этот вечер у него не клеилось, хотя защитник очень старался, и было видно, как он переживает. Когда Сака сравнял счет, он чуть не расплакался. А уже во втором тайме Томиясу сыграл ключевую роль во втором пропущенном мяче…

ЭДЕРСОН ПРОИГРАЛ ДУЭЛЬ НЕРВОВ

Оставшееся первого тайма футболисты обеих команд провели в очень быстрой, но нервной игре. Хозяева продолжали доминировать и пару раз провели действительно классные комбинации, но в решающий момент у игроков сдавали нервы. Букайо Сака затянул с ударом из выгодной позиции, а Эдди Нкетиа на приеме угодил мячом себе в руку. Но и гости не чувствовали себя уверенно – уже на 36-й минуте (!) Эдерсон получил желтую карточку за затяжку времени. Как будто знал, что будет дальше.

А под занавес тайма произошел эпизод, который завтра будут бурно обсуждать. Все тот же Нкетиа получил передачу на ход в штрафной под углом к воротам, опередил Эдерсона и несильно пробил мимо него. Натан Аке в подкате вынес мяч с самой ленточки, но арбитр Энтони Тэйлор указал на «точку» за то, что вратарь, промахнувшись мимо мяча, врезался в нападающего.

Сам пенальти стал борьбой нервов, и Сака ее выиграл. Эдерсон настойчиво указывал нападающему в правый от себя угол, а сам прыгнул в левый. Вот только Сака хладнокровно низом пробил как раз туда, куда и показывал бразилец. Похоже, ошибка в серии пенальти финала Евро-2020 закалила вингера «Арсенала», раз он в решающий момент не боится принимать такие решения.

УБИЙСТВЕННЫЙ ПРЕССИНГ «СИТИ»

Все-таки игроки «Сити» куда опытнее в таких судьбоносных матчах. Еще до свистка на перерыв они провели пару очень опасных атак, одна из которых завершилась ударом Аке в перекладину (подставился под удар Родриго после подачи со штрафного), а после него стали куда агрессивнее. В 2023 году «горожане» вообще частенько слабо проводят первые таймы, зато по полной включаются во вторых. На сей раз они куда более мощным прессингом разбили «канонирам» быстрый выход из обороны.

Гвардиоле за счет смены расстановки на 4-3-3 и всепоглощающего прессинга удалось сломать игру сопернику, но «Сити» в атаке не стал лучше ни на йоту. За 20 минут второго тайма команды не нанесли ни одного удара, и это против 11 за первые 45 минут. А самым запоминающимся моментом на этом отрезке был почти заработанный Холандом пенальти. Норвежец выиграл борьбу у Габриэла Магальянеса и вынудил завалить себя руками, однако арбитры на ВАР вовремя обратили внимание на тот факт, что в момент передачи норвежец был в офсайде.

Игроки «Арсенала» не привыкли к такому давлению и был обречены ошибаться. Так, экс-защитник «Сити» Зинченко на линии своей штрафной глупо пошел в дриблинг и тем самым подарил Холанду выход один на один, но норвежец не смог переиграть Рамсдейла. За минуту до этого после подачи со штрафного Мануэль Аканджи и Родри били в упор. А на 72-й минуте Габриэл Магальянес подарил контратаку и ее глубину, а завершил ее Грилиш. Причем удар Джека Рамсдейл мог бы потащить, если бы не бросившийся под мяч Томиясу, рикошетом от которого мяч влетел в сетку. Ох, бедняга!

ПРОКЛЯТЬЕ ЖОРЖИНЬО?!

Наверное, несправедливо ругать Артету за поздние замены, ведь у него в запасе нет такой россыпи звезд, как у визави, но все же он слишком поздно отреагировал на происходящее. Он успел только заменить Габриэла Мартинелли на Леандро Троссара и подготовить двойную замены на концовку, но опоздал – «горожане» провели трехходовку Гюндоган – де Брейне – Холанд, и норвежец четким ударом в дальний угол не оставил Рамсдейлу шансов. Это его 26-й гол в 22 матчах АПЛ.

К тому моменту Гвардиола опять сменил расстановку – Фил Фоден заменил Грилиша, и «Сити» перешел на более сбалансированные 4-2-3-1. А при счете 3:1 ни у кого сомнений в исходе не оставалось. «Горожане» не просто одержали победу и догнали «Арсенал» в турнирной таблице (у лондонцев по-прежнему матч в запасе), но и получили психологическое преимущество. Они выиграли не одну чемпионскую гонку, а вот «канониры» теперь не имеют права на ошибку. И это после трех туров без побед. Неужто Жоржиньо и правда становится для них проклятьем?

АПЛ. 12-й тур

«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 1:3 (1:1)

Голы: де Брейне, 24 – 0:1. Сака, 42 – с пенальти – 1:1. Грилиш, 72 – 1:2. Холанд, 82 – 1:3.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу (Уайт, 82), Салиба, Магальянес, Зинченко, Жоржиньо, Эдегор, Джака (Виейра, 82), Сака, Мартинелли (Троссар, 76), Эдди Нкетиа.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Родри, Б. Силва, Марез (Аканджи, 61), де Брейне (К. Филлипс, 87), Гюндоган, Грилиш (Фоден, 77), Холанд.

Предупреждения: Уокер, 34. Эдерсон, 36. Б. Силва, 45+2. Томиясу, 48. Грилиш, 62. Нкетиа, 64.

Судья: Тэйлор.