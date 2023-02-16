Черная серия «ПСЖ», уроки Гвардиолы для Артеты, 10 лет ожидания «Милана». Цифры мид-уика

0 матчей без пропущенных мячей у «ПСЖ» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Парижане единственные участники плей-офф, кому не удалось сохранить ворота неприкосновенности ни разу.

3 мяча в 3 последних матчах за «Боруссию» Дортмунд забил нападающий Карим Адейеми. Это больше, чем в предыдущих 20 матчах (2 гола).

3 матча подряд проиграл «ПСЖ»: «Марселю» (Кубок Франции), «Монако» (лига 1) и «Баварии» (Лига чемпионов). Такого с командой не случалось с 2020 года. Примечательно, что и тогда в списках обидчиков парижан числилась «Бавария».

Всего 3-й раз в истории АПЛ второй команде в турнирной таблице удалось обыграть лидера и обойти его по очкам не ранее, чем в середине сезона. Примечательно, что в обоих случаях до сей поры страдал «Манчестер Юнайтед», проигравший «Челси» в 2010 году и «Ман Сити» в 2012-м. В обоих случаях соперник «красных дьяволов» праздновал чемпионство.

Лишь 4 мяча забили футболисты «Челси» в 9 матчах 2023 года, а не смогли поразить ворота соперников в 5 играх.

7 раз подряд игроки «Арсенала» проигрывают на своем поле «Манчестер Сити» (разница мячей 3-18). Никто так часто не обижал «канониров» в их родных стенах.

8 матчей из 9 во всех турнирах выиграл у «Арсенала» Микеля Артеты Хосеп Гвардиола. Учитель все еще круче ученика.

9 лет (с марта 2014 года) футболисты «Милана» не могли поразить ворота соперников в плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущий раз это удалось Кака, в тот год и завершившему карьеру.

10 месяцев лидеры «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар не подходили к парижским болельщикам. Обет молчания они прервали после домашнего поражения от «Баварии» – подошли к трибунам, извинились за результат, поблагодарили за поддержку. Разлад случился в марте прошлого года после того, как фанаты освистали игроков в одном из матчей, последовавшем за вылетом из Лиги чемпионов от «Реала».

10 лет футболисты «Милана» не знали радости победы в плей-офф Лиги чемпионов. В феврале 2013 года они были сильнее «Барселоны» (правда, все равно вылетели после неудачи в ответной встрече 1/8 финала).

16 лет и 343 дня было полузащитнику «ПСЖ» Уоррену Заиру-Эмери в день матча с «Баварией». Он самый молодой футболист, выходивший в основе в плей-офф Лиги чемпионов. В день рождения Заира-Эмери его партнер по «ПСЖ» Серхио Рамос играл матч 1/8 финала ЛЧ с «Арсеналом».

26 мячей забил Эрлинг Холанд в нынешнем розыгрыше АПЛ. Для игроков «Ман Сити» это повторение рекорда Серхио Агуэро в сезоне-2014/15, но за весь сезон.

36% времени владели мячом игроки «Ман Сити» на «Эмирейтс». Это новый антирекорд для команд Хосепа Гвардиолы в победном матче.

38 лет капитану «Челси» Тьяго Силве. Он в два раза старше обладателя капитанской повязки «Боруссии» Джуда Беллингема (19 лет).

39 побед одержали команды Кингсли Комана в его 50 матчах Лиги чемпионов. Это рекорд турнира. Француз и сам приложил руку к этому достижению – 14 голов и 17 передач.

С 2016 года футболисты «Боруссии» Дортмунд не могли победить английский клуб. В предыдущий раз они оказались сильнее «Тоттенхэма» (2:1) на его поле, после чего в 10 следующих играх с представителями АПЛ потерпели восемь поражений при двух ничьих.