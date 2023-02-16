ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Черная серия «ПСЖ», уроки Гвардиолы для Артеты, 10 лет ожидания «Милана». Цифры мид-уика

На сей раз помимо игр Лиги чемпионов упомянем центральный матч первого круга АПЛ «Арсенал» - «Манчестер Сити».
Черная серия «ПСЖ», уроки Гвардиолы для Артеты, 10 лет ожидания «Милана». Цифры мид-уика
16 февраля 2023 10:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

0 матчей без пропущенных мячей у «ПСЖ» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Парижане единственные участники плей-офф, кому не удалось сохранить ворота неприкосновенности ни разу.

3 мяча в 3 последних матчах за «Боруссию» Дортмунд забил нападающий Карим Адейеми. Это больше, чем в предыдущих 20 матчах (2 гола).

3 матча подряд проиграл «ПСЖ»: «Марселю» (Кубок Франции), «Монако» (лига 1) и «Баварии» (Лига чемпионов). Такого с командой не случалось с 2020 года. Примечательно, что и тогда в списках обидчиков парижан числилась «Бавария».

Всего 3-й раз в истории АПЛ второй команде в турнирной таблице удалось обыграть лидера и обойти его по очкам не ранее, чем в середине сезона. Примечательно, что в обоих случаях до сей поры страдал «Манчестер Юнайтед», проигравший «Челси» в 2010 году и «Ман Сити» в 2012-м. В обоих случаях соперник «красных дьяволов» праздновал чемпионство.

Лишь 4 мяча забили футболисты «Челси» в 9 матчах 2023 года, а не смогли поразить ворота соперников в 5 играх.

7 раз подряд игроки «Арсенала» проигрывают на своем поле «Манчестер Сити» (разница мячей 3-18). Никто так часто не обижал «канониров» в их родных стенах.

8 матчей из 9 во всех турнирах выиграл у «Арсенала» Микеля Артеты Хосеп Гвардиола. Учитель все еще круче ученика.

9 лет (с марта 2014 года) футболисты «Милана» не могли поразить ворота соперников в плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущий раз это удалось Кака, в тот год и завершившему карьеру.

10 месяцев лидеры «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар не подходили к парижским болельщикам. Обет молчания они прервали после домашнего поражения от «Баварии» – подошли к трибунам, извинились за результат, поблагодарили за поддержку. Разлад случился в марте прошлого года после того, как фанаты освистали игроков в одном из матчей, последовавшем за вылетом из Лиги чемпионов от «Реала».

10 лет футболисты «Милана» не знали радости победы в плей-офф Лиги чемпионов. В феврале 2013 года они были сильнее «Барселоны» (правда, все равно вылетели после неудачи в ответной встрече 1/8 финала).

16 лет и 343 дня было полузащитнику «ПСЖ» Уоррену Заиру-Эмери в день матча с «Баварией». Он самый молодой футболист, выходивший в основе в плей-офф Лиги чемпионов. В день рождения Заира-Эмери его партнер по «ПСЖ» Серхио Рамос играл матч 1/8 финала ЛЧ с «Арсеналом».

26 мячей забил Эрлинг Холанд в нынешнем розыгрыше АПЛ. Для игроков «Ман Сити» это повторение рекорда Серхио Агуэро в сезоне-2014/15, но за весь сезон.

36% времени владели мячом игроки «Ман Сити» на «Эмирейтс». Это новый антирекорд для команд Хосепа Гвардиолы в победном матче.

38 лет капитану «Челси» Тьяго Силве. Он в два раза старше обладателя капитанской повязки «Боруссии» Джуда Беллингема (19 лет).

39 побед одержали команды Кингсли Комана в его 50 матчах Лиги чемпионов. Это рекорд турнира. Француз и сам приложил руку к этому достижению – 14 голов и 17 передач.

С 2016 года футболисты «Боруссии» Дортмунд не могли победить английский клуб. В предыдущий раз они оказались сильнее «Тоттенхэма» (2:1) на его поле, после чего в 10 следующих играх с представителями АПЛ потерпели восемь поражений при двух ничьих.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Черная серия «ПСЖ», уроки Гвардиолы для Артеты, 10 лет ожидания «Милана». Цифры мид-уика
Черная серия «ПСЖ», уроки Гвардиолы для Артеты, 10 лет ожидания «Милана». Цифры мид-уика
На сей раз помимо игр Лиги чемпионов упомянем центральный матч первого круга АПЛ «Арсенал» - «Манчестер Сити».
16.02.2023 10:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Худший вечер в жизни Томиясу! Защитник «Арсенала» привел «Ман Сити» к победе в матче за золото
Худший вечер в жизни Томиясу! Защитник «Арсенала» привел «Ман Сити» к победе в матче за золото
Подопечные Гвардиолы мощно накатили во втором тайме, дожали «Арсенал» и догнали его в турнирной таблице. Томиясу подарил гол де Брейне и помог забить Грилишу.
16.02.2023 00:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
Совсем не братское дерби. Удалением и семью предупреждениями отметились игроки ЦСКА и «Динамо»
Совсем не братское дерби. Удалением и семью предупреждениями отметились игроки ЦСКА и «Динамо»
За столичных грандов забивают только легионеры. Сначала они обменялись голами правых защитников Дасы и Гаича, а в концовке идеальный выстрел удался Медине.
15.02.2023 19:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Защитник Валиевой, любимец Боярского и ветеран «Ювентуса». Иностранные тренеры РПЛ
Защитник Валиевой, любимец Боярского и ветеран «Ювентуса». Иностранные тренеры РПЛ
Четвертая серия ностальгического цикла. Сегодня центральная роль за Властимилом Петржелой.
15.02.2023 14:27
Футбол
автор: Артем Зибрак
«ПСЖ» летом нужно избавляться от Неймара и Месси и строить новую команду
«ПСЖ» летом нужно избавляться от Неймара и Месси и строить новую команду
«ПСЖ» проиграл дома «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Судьи отменили гол Мбаппе из-за микроофсайда, но не видно, за счет чего Париж может переиграть немецкую машину. Очевидно, стратегия «ПСЖ» по привлечению пожилых суперзвезд зашла в тупик.
15.02.2023 14:01
Футбол
автор: Юрий Волохов
Коман во второй раз уничтожил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Он и Зоммер – два героя «Баварии»
Коман во второй раз уничтожил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Он и Зоммер – два героя «Баварии»
Воспитанник «ПСЖ» решил исход финала Лиги чемпионов-2019/20, а теперь забил единственный мяч немцев в Париже.
15.02.2023 10:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Превью матча «Боруссия» - «Челси». «Синие» вновь облажаются?
Превью матча «Боруссия» - «Челси». «Синие» вновь облажаются?
15 февраля, в 23:00, состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов.
15.02.2023 10:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Барса» против «МЮ»: эта пара украсила бы финал ЛЧ, но на кону право сыграть с «Ференцварошем»
«Барса» против «МЮ»: эта пара украсила бы финал ЛЧ, но на кону право сыграть с «Ференцварошем»
Неисповедимы пути футбольные: 16 февраля, в четверг, в 1/16 Лиги Европы встретятся два гранда - «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». В иные годы эта пара украсила бы финал Лиги чемпионов, а теперь победитель может в 1/8 встретиться с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.
15.02.2023 10:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Матч с участием теневого фаворита Лиги чемпионов-2022/23. «Брюгге» не доставит проблем «Бенфике»?
Матч с участием теневого фаворита Лиги чемпионов-2022/23. «Брюгге» не доставит проблем «Бенфике»?
Крушащая соперников «Бенфика» приедет в гости к кризисному «Брюгге», который впервые в истории попал в плей-офф ЛЧ.
15.02.2023 09:46
Футбол
автор: Никита Шмытов
Без Мбаппе «ПСЖ» – бесполезная дорогая игрушка. Но Килиан чуть не спас в игре с «Баварией»
Без Мбаппе «ПСЖ» – бесполезная дорогая игрушка. Но Килиан чуть не спас в игре с «Баварией»
Форвард сборной Франции за отведенные 30 минут забил два отменных из-за офсайда мяча.
15.02.2023 01:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика