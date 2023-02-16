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В матче с «Арсеналом» Бернарду поиграл в обороне и нападении, закрыл Сака и организовал победный гол

Идеальный универсальный солдат Хосепа Гвардиолы. Умудрился сыграть левого защитника и правого нападающего и везде был великолепен.
В матче с «Арсеналом» Бернарду поиграл в обороне и нападении, закрыл Сака и организовал победный гол
16 февраля 2023 12:54
автор: Артем Зибрак
автор фото: IMAGO

АДАПТАЦИЯ К ЖИЗНИ БЕЗ КАНСЕЛУ

Исход матча на «Эмирейтс» и, вероятно, всей чемпионской гонки определили индивидуальные ошибки защитников «Арсенала» Такехиро Томиясу и Габриэла Магальянеса. Оба корявыми передачами начинали контратаки соперников, а японец еще и неудачно подставился под удар Джека Грилиша, чем лишил шансов среагировать Аарона Рамсдейла.

Но был еще один менее заметный фактор – тактического свойства. Он помог «Манчестер Сити» победить и вернуться на первую строчку. Речь о двойном решении Хосепа Гвардиолы по левому защитнику, которому предстояло противостоять главному игроку атаки «канониров» Букайо Сака. И умении перестраивать игру по ходу матча.

Дело в том, что после отъезда Александра Зинченко в Лондон, а Канселу – в Мюнхен и отстранения от футбола Бенжамена Менди у Гвардиолы в распоряжении остался только один левый защитник 22-летний Серхио Гомес, проведший во всех турнирах менее 600 минут. Однако каталонец не стал приобретать никого на замену, найдя внутренние ресурсы.

Так, в кубковом матче с «Арсеналом» против Сака вышел номинальный центральный защитник Натан Аке. И со своей задачей справился – вингер лондонцев был незаметен, и «горожане» одержали минимальную победу. А еще в декабре тот же Аке противостоял Мохамеду Салаху. Помешать забить египтянину ему не удалось, зато именно голландец забил победный мяч с подачи Кевина де Брейне. Между прочив, в той игре с «Арсеналом» единственный мяч тоже на его счету.

БЕРНАРДУ, А НЕ АКЕ

В общем, перед матчем были все основания полагать, что Гвардиола вновь отправит Аке на левый край. Меж тем, в предыдущей игре он опробовал еще один экспериментальный вариант: без мяча осиротевшую зону закрывал атакующий полузащитник Бернарду Силва. Судя по всему, такой вариант приходил каталонцу в голову давно. Во всяком случае, когда после отъезда Канселу ему задавали вопрос насчет этой позиции, он отвечал, что у него на примете есть полузащитник, способный заполнить пустоту.

Эксперимент состоялся в предыдущем туре против «Астон Виллы» (3:1) и полностью удовлетворил Пепа. За счет высочайшего интеллекта Бернарду успевал и помогать Родри в центре поля, и смещаться налево. По большому счету, это роль ложного фулбэка – в позиционной атаке держаться центра поля, а без мяча возвращаться на край.

Повторение эксперимента было большим риском, ведь с «Астон Виллой» «Сити» почти не отдавал мяч (67% владения), и от Бернарду ничего особенно сложного не требовалось, а вот с «Арсеналом» «горожане» вынуждены были больше обороняться (36%), то есть португальцу действительно пришлось потрудиться в обороне.

Для сравнения, вот тепловая карта Бернарду в выходные.

А вот на «Эмирейтс».

ВЫКЛЮЧИЛ САКА И СПРОВОЦИРОВАЛ ОШИБКУ ГАБРИЭЛА

Португальский универсал справился с задачей и на сей раз, хотя сейчас она была заметно другой, а уровень сопротивления на порядок выше. И при этих вводных данных он вновь справился с задачей: у Сака за 90 минут только один удар с пенальти и одна ключевая передача. Аке же очень качественно отработал в тройке центральных защитников с Рубеном Диашем и Кайлом Уокером.

Вместе с тем в первом тайме «Арсенал» был лучше соперника и вполне мог забивать с игры, а не спорного пенальти (Эдерсон врезался в Эдди Нкетиа уже после удара), а самим «горожанам» не хватало мощности прессинга и усердия при контроле мяча в середине поля. Плюс Сака все-таки удалось посадить португальца на карточку. После игры Пеп подчеркивал, что все равно не стал менять Силву, потому что был уверен, что тот не потеряет голову и адаптируется под новые обстоятельства. Наглядный пример, насколько хорош игрок в глазах тренера.

Игровые проблемы, а заодно и тему с карточкой Гвардиола решил на исходе часа игры заменой Рияда Мареза на Мануэля Аканджи. Швейцарец занял место в центре обороны, Уокер и Аке отправились на фланги, а Бернарду открепился от Сака и отправился на позицию правого вингера. Здесь на 72-й минуте он и совершил тот решающий перехват, преобразованный во вторую голевую контратаку пасом на ход Холанду.

Теперь стоит ожидать, что главный футбольный философ современности (для Гвардиолы нет констант, он все время придумывает игрокам новые роли) еще не раз воспользуется уникальным интеллектом Бернарду. И если уж у португальца получилось против самой играющей команды АПЛ, то и с остальными проблем возникнуть не должно. Во всяком случае, на внутренней арене. Счастье иметь такого футболиста, как Силва, которого можно превращать в эффективное оружие на совершенно разных участках поля, но далеко не каждый тренер на это способен. И в этом плане союз Бернарду и Пепа идеален.

источник: «Советский спорт»
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