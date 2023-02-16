«Мы отказываемся от иска» - арбитр Алексей Матюнин снял все претензии к «Рейтингу Букмекеров»

Об этом представитель Матюнина заявил сегодня на заседании Черемушкинского суда.

- Я только что получил сообщение от своего доверителя. Мы отказываемся от иска, - сказал он.

Напомним, из-за чего весь сыр-бор. Алексей Матюнин обслуживал матч 26-го тура прошлого чемпионата РПЛ «Химки» - «Крылья Советов» (4:1). Он совершил две ошибки, повлиявшие на исход игры. На 42-й минуте ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев», а на 50-й неправильно засчитал гол в ворота гостей. Вдобавок, два игрока самарской команды были удалены с поля.

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала, что Матюнин совершил в матче две результативные ошибки. Сам арбитр с этим не соглашался, тогда ему было предложено пройти проверку на полиграфе.

Журналист «РБ-Спорта» Сергей Егоров написал на сайте интернет-издания, что проверку Матюнин не прошел.

Тогда арбитр сам связался с Егоровым и потребовал от него указать источник этой новости. Однако журналист источник назвать отказался, на что имел полное право.

После чего Матюнин подал иск о защите чести и достоинства и признании не действительными сведения, опубликованные в заметке Егорова, как порочащие его, Матюнина, деловую репутацию.

Заседание Черемушкинского суда продолжалось минут двадцать. Представители сторон обменивались документами, приводили аргументы в защиту своих доверителей. А затем юрист, представляющий интересы Матюнина, получил эсэмэску. И сразу сделал то самое заявление, которое мы процитировали в начале заметки. Таким образом, разбирательство прекращено, Алексей Матюнин больше не имеет претензий к «Рейтингу Букмекеров».