Неймар может перейти в «Челси». Боули уже провел переговоры с шейхами

«ПСЖ» на днях потерпел поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиге чемпионов, что вызвало очередную волну разговоров о разрушающемся проекте шейхов. Однако не только это дестабилизирует ситуацию около французского клуба, но и статья от парижского издания Le Parisien, которое утверждает о вероятном уходе Неймара в конце этого сезона.

Какие причины?

Разговоры о возможном уходе Неймара ведутся почти каждое трансферное окно, но похоже, что сейчас все серьезно. Бразилец ярко начал сезон, но он снова стал травмироваться, чрезмерно посещать себя тусовкам, да и в целом не окупать себя. Он наравне с Лионелем Месси должен был брать на себя бразды лидерства в Лиге чемпионов из-за отсутствия на поле Килиана Мбаппе, но бразилец практически растворился в игре против баварцев.

И очевидно, что один матч не мог так подтолкнуть на решение «ПСЖ» продать Неймара. На самом деле проблемы стали проявляться ранее, в том числе после матча с «Монако». Вышеупомянутый источник утверждает, что стратегический директор клуба Луиш Кампуш раскритиковал команду после поражения со счетом 1:3, но Неймар и его соотечественник Маркиньос были не согласны с его словами, из-за чего в раздевалке разгорелся конфликт.

Позже инцидент подтвердил и сам Неймар. Он попытался его сгладить, но получилось не очень убедительно.

Кто претендент?

Тодд Боули, за пару дней до матча «Челси» с дортмундской «Боруссией», посетил Париж, в котором встретился с боссом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и обсудил возможность трансфера Неймара.

Владелец «Челси» интересовался возможностью приобретения бразильца еще прошлым летом, когда главным тренером был Томас Тухель, ранее работавший с Неймаром в «ПСЖ», но переговоры не увенчались успехом.

Предполагается, что Боули готов дать за бразильца 60 млн евро, что не очень много на фоне 222 млн евро, за которые ранее переходил Неймар из «Барселоны», но «ПСЖ» может устроить даже эта сумма, так как Неймар является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, чей оклад в год достигает более, чем 30 млн евро. «ПСЖ» может согласиться на эту сделку, чтобы сбросить балласт и освободить слот в атаке для более молодого и заряженного игрока.

Пока о завершенном трансфере говорить еще слишком рано, но если он действительно произойдет, то возьмусь заранее сказать, что он может стать одним из самых провальных за всю историю футбола. Приглашать 31-летнего Неймара, чья травматичность с возрастом только увеличится, да еще и в более требовательную и жесткую АПЛ, чистейшее безумие. От этого трансфера выиграет «ПСЖ», выиграет Неймар, выиграет АПЛ, и в конечном итоге проиграет только «Челси».

«ПСЖ» в 2017-м году тоже покупал Неймара за невменяемые деньги, но тогда это скорее был пиар-ход, который показал и доказал футбольному миру, что в Париже строится по-настоящему серьезный проект. Но зачем это Боули сейчас?

«Челси» стал идеальным местом для всех других клубов, которым нужно спихнуть ненужных игроков по завышенному прайсу.