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Лимит, паспорта болельщиков, безумные траты в никуда и другое. Что объединяет турецкую лигу и РПЛ?

Теперь понятно, почему туда уезжают российские футболисты.
Лимит, паспорта болельщиков, безумные траты в никуда и другое. Что объединяет турецкую лигу и РПЛ?
16 февраля 2023 18:44
автор: Никита Шмытов

Все больше российских игроков за последние годы уезжают в Турцию. Но что мы знаем о местной лиге? На первый взгляд кажется, что это совершенно другой чемпионат со своими принципиальными отличиями и нюансами, но на самом деле он очень похож на российский.

За последние несколько дней «Газиантеп» и «Хатайспор» объявили о снятии с чемпионата из-за последствий разрушительного землетрясения, и тем удивительнее, что глава турецкого футбола объявил о расширении лиги со следующего сезона до 20 клубов, что на один больше, чем в текущем сезоне. Пока непонятно, будут ли сохранены места за снявшимися клубами, но так или иначе, эксперты и простые болельщики с большим недовольством встретили эту новость. Они считают, что даже 18-19 команд в высшем дивизионе было перебором, а 20 слотов еще больше выставят на показ проблемы местного футбола. А какие именно?

Финансовые возможности

Турецкие клубы тратили большие деньги в последние годы, вкладываясь в звезд калибра Самюэля Это'О, Рикарду Куарежмы, Марио Балотелли, которые в итоге раздули зарплатные ведомости. Рано или поздно финансовый пузырь должен был лопнуть, и это произошло пару лет назад. Это сразу же отразилось на результатах, ведь «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» перестали доминировать, а выиграть чемпионат удалось более скромным «Трабзонспору» и «Истанбулу». Они удачно воспользовались кризисом топов.

Но не только неграмотные шаги на трансферном рынке привели турецкий футбол к финансовой пропасти. Во многом виновата политическая ситуация, а точнее изменение курса валюты страны лиры, которая за пять лет упала примерно в 6-7 раз относительно евро. Турецкая лига и раньше получала немного с тех же телевизионных прав, а в 2023 году они практически вообще ничего не приносят в бюджет. Клубам стало сложнее зарабатывать, а расходы увеличились.

Новичкам лиги все сложнее закрепляться в высшем дивизионе, ведь денег им никто не дает, а лимит на легионеров и без того усложняет возможность собрать качественный состав.

В Турции слишком большая пропасть между богатыми и бедными, а это всегда рано или поздно приводит к провалу.

Посещаемость

Возможно, в Турции и правда любят футбол, но болельщики не очень любят посещать стадионы. У стамбульских клубов с посещаемостью, но у средних команд с этим большие проблемы. Например, «Коньяспор», имеющий стадион вместимостью 42 тысячи человек, довольствуется лишь 9 тысячами зрителей в среднем. И это еще прекрасный показатель на фоне клуба «Фатих Карагюмрюк», за который играет Магомед Оздоев, на матчи которого ходит менее двух тысячи болельщиков, хотя домашняя арена может вместить аж почти 75 тысяч.

Одной из причин низкой посещаемости стало введение системы Passolig Card, то есть аналога российского fan-ID, с которой смирились далеко не все турки, даже по прошествию почти восьми лет. Примечательно, что многие связывают введение паспорта болельщика с президентом страны Реджепом Эрдоганом, который лично лоббировал этот вопрос, но официального подтверждения этому нет.

Во втором дивизионе ситуация не лучше, и лишь три клуба могут похвастаться стабильной фан-базой. Пустые трибуны и незаинтересованность публики должны были подтолкнуть турецкий футбол к сокращению высшей лиги, но вместо этого она только расширяется.

Уровень команд и лиги

Отсутствие футбольной культуры, малые доходы, нежелание европейских футболистов ехать в Турцию, влезание государства в дела лиги не могли не сказаться на уровне турецкого футбола в целом.

Все новички лиги меняют по 4-5 тренеров за сезон, перестраивают целые составы, а футбольный союз чуть ли не каждый год меняет правила и проводит реформы, что сказывается на всех клубах. Бедные команды не могут составить конкуренцию топовым командам, а богатые и ранее классные просаживаются в еврокубках, из-за чего Турция начала терять позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

Как мы видим, не так уж и мало параллелей с российским футболом.

источник: «Советский спорт»
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Лимит, паспорта болельщиков, безумные траты в никуда и другое. Что объединяет турецкую лигу и РПЛ?
Лимит, паспорта болельщиков, безумные траты в никуда и другое. Что объединяет турецкую лигу и РПЛ?
Теперь понятно, почему туда уезжают российские футболисты.
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