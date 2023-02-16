Благодаря маме Федор Чалов вернулся в футбол

Именно мама футболиста занималась всеми вопросами: контрактами, документами, защитой интересов сына до его совершеннолетия. Об этом рассказали друзья и близкие Федора Чалова в эфире «Авторадио». При этом мама чувствовала себя очень уверенно в роли агента. Наталья Чалова была единственной, с кем общалось руководство ЦСКА. Если ее не устраивало лечение врачей, то она приходила к руководству и добивалась изменений.

До взросления футболиста есть очень много вопросов, которые должен решать близкий человек. Ребенок не может сам выбрать – оперировать ему мениск или лечить терапевтическими методами. Если агент может себе позволить, не вникая в ситуацию, сказать «оперируем», то мама никогда. Папа – Николай Чалов – отметил в одном интервью:

– Наталья была лучше, чем агент. Агенты ее боялись. А она спокойно вела переговоры с руководством, конкретно говорила о своем сыне.

– Вообще, расстраивают болельщики, которые желают зла соперникам. Ведь там же тоже дети чьи-то. Понятно, что они играют в футбол, это жесткая мужская игра, но я никогда не желаю зла другим людям, другой команде. Обидно, когда происходят нечестные моменты, вот Феде нос сломали, и было очень неприятно, обидно и страшно. Потому что это был даже неигровой момент, это было некрасиво со стороны соперников, было нарочно сделано, – поделилась Наталья наболевшим с ведущими программы «Мама знает все».

В 13 лет у Феди случилась проблема с коленом, и к счастью, эту травму смогли вылечить без операции.

– Тогда нас подталкивали начинать тренировки, но врач сказал «нет». Я еще хочу сказать родителям, которые водят своих детей с температурой на игры или еще что-то: я считаю, это безумие. Потому что это не последняя игра, не финал ЧМ, у детей еще вся жизнь впереди, этих игр будет миллион. Нельзя жертвовать здоровьем ради ежесекундного момента. Надо думать, что если играть с температурой, то это рисковать здоровьем сердца в будущем. То, что он сейчас не выйдет, не предполагает, что завтра он не станет футболистом. Это исключительно рвение родителей, и мне печально от этого, – говорит Наталья Чалова.

Папа футболиста признался, что однажды у сына был очень непростой момент с травмой. Он долго лечился, возникла даже психологическая неуверенность – стоит ли продолжать дальше, но благодаря маме спортсмен вернулся в большой футбол. Потому что без него никак!

«Мама знает все» – совместный проект «Авторадио», Российского футбольного союза (РФС) и «Газпромбанка». Здесь о звездах спорта говорят близкие люди, тренеры и, конечно, мамы спортсменов, которые, оставаясь в тени, стоят ближе всех к происходящему. Ведущие программы – Катрина Гайсина и звезда шоу «Мурзилки Live» Татьяна Гордеева.