Как они пролетели мимо Лиги чемпионов?! «Барселона» и «МЮ» устроили концерт на «Камп Ноу»

БИТВА ЗА ВСТРЕЧУ С ЧЕРЧЕСОВЫМ

Вывеска, достойная финала Лиги чемпионов. Таким был лейтмотив большинства анонсов этого матча. И действительно, несмотря на темные времена в недавнем прошлом (оттого команды и пали так низко, в Лигу Европы), оба коллектива набрали отличные обороты. Так, «Барселона» в 2023 году выиграла все 11 матчей, а «Манчестер Юнайтед» в 12 играх потерпел только одно поражение.

В плей-офф ЛЧ они смотрелись бы не хуже «Брюгге» или, да простит меня Килиан Мбаппе, «ПСЖ». Да и атмосфера на трибунах тоже была вполне лигочемпионская. На «Камп Ноу» были проданы 90 тысяч билетов, из которых более 4 тысяч отошли английским болельщикам. Даже смешно, что сражались два гранда за возможность сыграть в следующем раунде с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.

Что касается составов, то они тоже по возможности боевые. Но если лишившийся из-за травм Усмана Дембеле и Серхио Бускетса Хави еще мог себе позволить оставить в запасе Андреаса Кристенсена и Алекса Бальде в целях банальной ротации, то у Эрика тен Хага потери были колоссальные: Донни ван де Бек, Кристиан Эриксен, Скотт Мактоминей, Антони Марсьяль и Антони травмированы, а Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер дисквалифицированы.

В итоге в центре обороны «МЮ» появился Люк Шоу, на правый край нападения отправился потерявший себя в Манчестере Джейдон Санчо, а на острие вышел Ваут Вегорст – медлительный гигант, подходящий для финального штурма, но не контратакующей игры. А другой на «Камп Ноу» у гостей и не бывает.

ОБОЮДООСТРЫЙ ПРЕССИНГ «БАРСЫ»

Блауграна начала матч по-хозяйски – с большим преимуществом во владении мячом и по количеству подходов к штрафной. Без мяча гости без мяча расставлялись 4-1-4-1 с Каземиро в роли единственного связующего звена, но из-за того, что были вынуждены слишком сильно прижиматься к своим воротам, линии регулярно ломались.

Основные проблемы «Юнайтед» крылись в структуре. При попытке выйти из обороны создавалось устойчивое впечатление, что в любой зоне поля англичане оказывались в меньшинстве. Из-за этого уже первая-вторая передача шла в борьбу. В итоге в середине тайма у Рафаэля Варана, Каземиро, Фреда и Вегорста (ладно, ему можно) процент точных передач был ниже 65%, то есть чаще, чем каждая третья передача шли у них мимо.

Тем не менее, стоило им преодолеть центральную линию поля, как пространства для развития атак становилось значительно больше, и англичане этим отлично пользовались. Санчо шикарный проход Аарона Ван-Биссаки завершил неточным ударом, а моменты Вегорста, Каземиро и Маркуса Рэшфорда прервал Марк-Андре тер Штеген. Причем у голландца был выход один на один, а англичанин с близкого расстояния бил в дальний угол, так что это были полноценные спасения.

Хозяева к такому изменению картины игры оказались не готовы и стали регулярно проваливаться на своей половине поля, однако от прессинга не отказывались. Показателен эпизод, когда Ван-Биссака у своей штрафной пропустил мяч, чтобы развернуться и рвануть вперед, а Жорди Альба опередил его и опасно ворвался в штрафную. То есть крайний защитник накрыл оппонента в прессинге - вот так высоко сине-гранатовые встречали соперника.

Под занавес тайма «Барселона» потеряла Педри. В рядовом эпизоде, отдавая мяч назад, полузащитник дернул заднюю поверхность бедра и сразу показал, что ему нужна замена. На поле вышел Серхи Роберто.

ДАЙТЕ ИМ БИЛЕТЫ В ФИНАЛ!

Обилие созданных шансов в первом тайме воодушевило футболистов и второй они начали очень лихо – сначала обменялись моментами, а потом и голами. На 50-й минуте Маркос Алонсо удачно отозвался на подачу Рафиньи с углового (защитники просто забыли его на дальнем углу вратарской), а на 53-й Рэшфорд мощным щелчком в ближний угол завершил вертикальную атаку партнеров и тонкий пас на ход от Фреда. Вау!

Второй тайм вообще стал пиршеством футбола. Хороши были и те, и другие, смотреть одно удовольствие. Повезло «Юнайтед». Шоу разыграл угловой с Рэшфордом, а тот вместо ответной передачи обхитрил оппонента и попер в штрафную, а потом прострелил – сильно и в скопление игроков. Не повезло Жюлю Кунде, от которого мяч заскочил в сетку.

Моя бы воля, отдал бы путевки в 1/8 финала обеим командам, потому что смотреть такой футбол – истинное наслаждение. Футболисты отвечали атакой на атаку, мгновенно организовывали контрвыпады и за 90 минут нанесли более 30 ударов и вполне могли завершить матч крупнее.

Парадокс в том, что и те, и другие на чужой половине были лучше, чем на своей, поэтому отдать кому-то предпочтение не так просто. До поры моменты «Юнайтед» были опаснее, но в концовке «Барса» была невероятна: Левандовски отозвался на подачу Рафиньи, не попал по мячу, но запутал Давида де Хеа (2:2), Фред подыграл себе рукой в штрафной, но почему-то был прощен арбитром и всей бригадой ВАР, де Хеа вытащил удар поляка в упор, а еще было попадание в штангу…. Как же круто, что нас ждут еще два тайма такого футбола!

Ничья стала несправедливой по отношению обеим командам, заслужившим победу, но «Барса» попала в более неудобное положение. Мало того, что ее ждет поездка на «Олд Траффорд», так еще и осуществлять ее придется без получившего лишнюю желтую карточку Гави и травмированного Педри. Все-таки Френки де Йонг, Серхи Роберто и Франк Кессье не обладают такими атакующими навыками. А напротив монстр Каземиро.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2 (0:0)

Голы: Маркос Алонсо, 50 – 1:0. Рэшфорд, 53 – 1:1. Кунде, 59 – в свои ворота – 1:2. Рафинья, 76 – 2:2.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо (Кристенсен, 67), Альба (Бальде, 67), Ф. де Йонг, Педри (Роберто, 42), Кессье (Фати, 67), Гави, Рафинья (Ф. Торрес, 83), Левандовски.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Каземиро, Фред, Санчо (Гарначо, 82), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Вегорст.

Предупреждения: Альба, 30. Варан, 43. Каземиро, 65. Маласиа, 72. Гави, 73.

Судья: Мариани (Италия).