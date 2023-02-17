Так ли уж хорош Градецки? «Монако» трижды поразил ворота «Байера» и стал фаворитом пары

ДУЭЛЬ ЛУНЕВ – ГОЛОВИН НЕ СОСТОЯЛАСЬ

После победы над «ПСЖ» монегаски вернули себе авторитет не только на внутренней арене, но и в Европе. И должны были подтверждать его делом в Леверкузене в гостях у «Байера», потерпевшего два поражения в трех последних матчах – от «Аугсбурга в гостях и от «Боруссии» Д дома.

Для российских болельщиков эта встреча могла стать особо примечательной в контексте возможной дуэли двух российских футболистов Андрея Лунева и Александра Головина. Вот только вратарь за «аспириновых» практически не играет – за весь сезон у него всего один матч в бундеслиге. Жаль, ведь Головин действительно вышел с первых минут на привычном левом фланге атаки.

Удивил скорее выбор Филипа Клемана партнеров Головина по атаке. Такуми Минамино и Бриль Эмболо нечасто играют в основе и не выходили в старте против того же «ПСЖ». Тогда пару форвардов составили Виссам Бен-Йеддер и Элиссе Бен-Сегир. Сыграли они отлично (Бен-Йеддер так вообще оформил дубль), но эту игру начали на скамейке.

ГРАДЕЦКИ, ЧТО ТЫ ТВОРИШЬ?!

Матч начался с курьезного автогола Лукаша Градецки. Капитан «Байера», не пропускающий Лунева в основу, получил мяч от своего защитника, развернулся от набегавшего Эмболо, пробросив мяч к ленточке ворот, но очень долго тянул с пасом и дождался того, что форвард его нагнал. Контакт, и вратарь вместе с мячом оказывается в сетке. По-моему, Эмболо все-таки не дотянулся до мяча, но арбитр из Израиля Орел Гринфелд, как и его партнеры на ВАР, были иного мнения – 0:1.

Этот гол осложнил хозяевам задачу, ведь теперь монегаски никуда не торопились и не стремились раскрываться. Большую часть времени немцы бесплодно стучались в дверь, которую гости не были намерены открывать, но все же дважды здорово взорвали игру – когда Мусса Диаби почти с нулевого угла попал в ближний угол и под занавес тайма, когда Эсекьель Паласиос имел отличную возможность для удара из пределов штрафной, но его выстрел был заблокирован.

В целом, вряд ли тренеры остались довольны увиденным в первом тайме. У хозяев напрочь выпадали Надим Амири и Флориан Вирц, а у гостей очень слабо работали фланги, за которые отвечали Головин и Крепин Дьятта. Вообще-то россиянин несколько раз блеснул, но в основном ближе к центральной оси, а вот на самом краю его было маловато, а Кайо Энрике его фирменные прорывы не удавались.

ФЛИК НАСЛАЖДАЕТСЯ ВИРЦЕМ

На второй тайм игроки «Байера» вышли очень злыми и спустя всего пару минут сравняли счет. Это проваливший первый тайм Вирц взял игру на себя в середине поля, на дриблинге прошел пару соперников и покатил направо подключившемуся Жереми Фримпонгу, а тот зряче прострелил в центр на Муссу Диаби. Форвард технично ушел от защитника и пустил мяч между ног Александеру Нюбелю.

Монегаски не смогли переключить скорости и стали просто не успевать за легковесной атакой соперника. Вскоре вышедший вместо получившего травму Диаби Амин Адли из центра штрафной завершал яркий проход Роберта Андриха, но пробил по центру, а спустя пару минут чудо-проход удался ожившему Вирцу. Он сделал гол из ничего – на переступе прошел мимо Акселя Дисаси, резко сменил направление, прошел вдоль линии штрафной, собрав еще троих оппонентов, и четко положил мяч в угол. Находившийся на трибунах Ханси Флик наверняка был доволен игрой 19-летнего полузащитника.

Гостям повезло, что Градецки в этот вечер был слишком рассеян. Спустя еще 15 минут он лишь безучастно наблюдал за полетом мяча в дальний угол после дальнего удара Дьятта с нерабочей левой ноги. Вроде бы и удар не был сильным, да и бильярдную точность ему не припишешь, а вот вратарь все равно этот эпизод прошляпил. Может, не видел удара?

КЛЕМАНУ И ПЯТИ ЗАМЕН НЕДОСТАТОЧНО

Последние 10 минут гости провели, по сути, в меньшинстве. Не повезло Гильермо Марипану. Прерывая проход соперника, он не только нарвался на желтую карточку, но и получил травму. Клеман за несколько мгновений до того сделал пятую замену и ничего поделать уже не мог. Марипан на поле все же вернулся, но, прыгая на одной ноге, просто стоял впереди, отвлекая внимание соперников.

Сей факт мог оказать решающее значение, но гостям откровенно повезло. Так, на 88-й минуте Адам Гложек с нескольких метров выстрелил в штангу. Были и другие перспективные атаки, но «Монако» не только выстоял, но и неожиданно увез домой победу – уже в компенсированное время защитник Дисаси пушечным ударом метров с 30 воткнул мяч в ближний угол. Градецки опять все проспал…

Этот снайперский выстрел сделал «Монако» фаворитов ответной встречи. Что до Головина, то он провел далеко не лучший матч и за 20 минут до конца был заменен на Исмаила Якобса.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Байер» - «Монако» - 2:3 (0:1)

Голы: Градецки, 9 – в свои ворота – 0:1. Диаби, 48 – 1:1. Вирц, 59 – 2:1. Дьятта, 74 – 2:2. Дисаси, 90+2 – 2:3.

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Хадсон-Одои, 88), Тапсоба, Та, Инкапье, Паласиос, Андрих, Амири (Коссуну, 68), Вирц, Диаби (А. Адли, 56), Гложек (Шик, 88).

«Монако»: Нюбель, Агилар (Мацима, 80), Дисаси, Марипан, Энрике, Дьятта, Фофана, Камара (Матазо, 71), Головин (Якобс, 71), Эмболо (Бен-Йеддер, 62), Минамино (Бен-Сегир, 46).

Предупреждения: Тапсоба, 14. Вирц, 50. Камара, 63. Адли, 63. Марипан, 84. Дьятта, 90+7.

Судья: Гринфелд (Израиль).