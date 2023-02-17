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Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  

Голы забиты, но эмоций и качества ноль.
Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  
17 февраля 2023 12:26
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

Противостояние «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» - настоящая классика футбола. Клубы встречались в финалах Лиги чемпионов, дарили исторические матчи и всегда радовали какой-то особенной аурой соперничества, но в последние годы все изменилось. «МЮ» и «Барселона» сильно сдали, и все дошло до того, что обе команды встретились только во втором по значимости еврокубке.

16 февраля «Барселона», впервые за четыре года, приняла на «Камп Ноу» «МЮ». Ранее их мало что объединяло, но в текущем сезоне у них есть сразу несколько общих черт:

1) Оба клуба перестраиваются;

2) Оба клуба только привыкают к новым главным тренерам;

3) Обе команды пребывают в фантастической игровой форме;

4) И та, и другая команда, наконец, стали показывать привлекательный и забивной футбол, за которым приятно следить.

А пятый пункт стоит выделить отдельно. Так уж вышло, что судьба свела «МЮ» и «Барселону» не в ЛЧ, а лишь в Лиге Европы, и у этого факта есть две стороны медали. С одной стороны, всегда интересно наблюдать за матчем фаворитов турнира на столь ранней стадии плей-офф (1/16), ведь каждый из них, выбив соперника, значительно облегчит путь к трофею дальше. Но с другой стороны, именно статус турнира сильно испортил впечатления от прошедшей встречи.

С точки зрения итогового счёта команды не расстроили - 2:2. Но был ли настоящий накал, искренние эмоции и высочайший уровень игры, которые обычно сопровождают подобные матчи? Все это отсутствовало. Казалось бы, что желание должно было иссякать как минимум от «МЮ», соскучившегося по европейским грандам, ведь на групповом этапе он играл с «Сосьедадом», «Шерифом» и «Омонией», но «Барселона» совершенно не завела англичан. Каталонцы после вылета из ЛЧ сконцентрировали свои силы на чемпионате и кубке, поставив ЛЕ только на третью строчку.

Отсутствие мотивации и нежелание выкладываться на 100% от игроков превратили игру в хаос с большим количеством брака, у которой даже не было четкой картины. Потенциально эти команды могли бы играть в финале Лиги чемпионов, но учитывая все вышеперечисленное, с такой игрой они бы проиграли даже «Брюгге», который вчера играл в ЛЧ с «Бенфикой». И даже во внутренних чемпионатах обе команды играют на порядок лучше.

Как бы УЕФА не пытался расхвалить Лигу Европы, этот турнир остается ненужным для топ-клубов, а их попадание туда вовсе не гарантирует повышение качества футбола и телевизионных рейтингов. Откровенно говоря, от игр с участием грандов в ЛЕ, отдает какой-то халтурой. Почти любой матч 1/8 финала ЛЧ запросто перебьют по интересу зрителей даже финал ЛЕ.

Матч «Барселона» - «МЮ» - яркая, но не интересная вспышка, в которой не было искренности. Дажа соседний матч плей-офф между «Байером» и «Монако» подарил куда больше эмоций. Настоящих эмоций.

источник: «Советский спорт»
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