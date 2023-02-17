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Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?

После Лиги чемпионов всегда трудно переключаться на матчи Лиги Европы и Лиги конференций, но и них при желании можно найти массу интересных моментов. Встреча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» стала самой обсуждаемой, о которой вы еще услышите, но что там с другими матчами?
Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?
17 февраля 2023 12:34
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

«Байер» 2:3 «Монако»

Самый огненный матч еврокубкового плей-офф на данный момент, который вместил в себя абсолютно все.

Уже на 9-й минуте голкипер «Байера» Лукаш Градецки ошибся при игре ногами, из-за чего подарил гол гостям - 0:1. Несмотря на резвый старт, команды провели остаток тайма в относительном спокойствии, отложив самое интересное на второй.

«Байер» во второй половине предстал совершенно другой командой, которая за 14 минут смогла не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала великолепную комбинацию разыграли Вирц, Фримпонг и Диаби, точкой в которой стал расстрел вратаря монегасков с почти метрового расстояния. А затем уже сам 19-летний Вирц на дриблинге обошёл нескольких игроков, закончив сольный проход ударом с линии штрафной - 2:1.

Да и в целом нужно сказать, что этот матч обязателен к просмотру для тех, кто любит голы с дальнего расстояния. Игроки «Монако», за 16 минут до конца встречи, тоже расчехлили свои «пушки». Крепин Диатта на 74-й забил потрясающим ударом, а на 90+2 минуте, примерно с 30 метров, конец матчу положил Аксель Дисаси - 3:2 в пользу гостей.

Примечательно, что согласно системе xG, «Монако» наиграл лишь на 0,61 гола. Команда Александра Головина не заслужила победу, но ей помогло везение и неуверенная игра от Градецки.

«Спортинг» 1:1 «Мидтьюлланн»

Нули в матче «Аякс» - «Унион» удивили, победа «Шахтера» над «Ренном» со счетом 2:1 - тоже, но главная сенсация состоялась в Португалии.

Лиссабонский «Спортинг», считавшийся чистейшим фаворитом в матче с «Мидтьюлланном», совершенно не оправдал ожидания. Гости, для которых потолком во всей истории становился 1/16 финала Лиги Европы, преподнесли сюрприз опытному сопернику, который нередко играет в плей-офф ЛЧ.

Португальцы атаковали всю встречу, имели множество моментов, но ключевым стал эпизод на 77-й минуте, когда опытнейший 35-летний экс-вратарь «Реала» Адан не сумел выбить мяч подальше от ворот. После срезки мяч принял египетский полузащитник Имам Ашур, который незамедлительно подловил не вернувшегося на позицию Адана. пробив в дальний угол. Гол - красота! И лишь в дополнительное время хозяева поля сумели сравнять счет - 1:1.

Да, «Мидтьюлланну» откровенно повезло - он отскочил, но главное, что достигнут приемлемый результат перед ответной встречей.

«Брага» 0:4 «Фиорентина»

Но если у «Спортинга» остается немало шансов на выход в следующую стадию, то у другого португальского клуба такая вероятность практически умерла. «Брага», идущая на третьей строчке в чемпионате Португалии, без шансов проиграла «Фиорентине» из середины таблицы Серии А со счетом 0:4.

Главный антигерой матча - бразильский защитник Тормена, получивший красную карточку при счете 0:1. После удаления итальянцам оставалось лишь чуть-чуть надавить на хозяев поля, и этого хватило, чтобы они посыпались. Гол за голом.

Два первых гола забил бывший игрок «Реала» Лука Йович, у которого совершенно не идет в Серии А, но он компенсирует неудачи голами в Лиге конференций. Теперь у серба шесть голов - и он лучший бомбардир турнира на данный момент.

Португальский футбол в унынии.

Коротко о командах с постсоветского пространства

«Шахтер» 2:1 «Ренн»

«Шахтер», потеряв Михаила Мудрика, не растерялся в первом еврокубковом матче без своего лидера. Украинский клуб обыграл французский «Ренн», а одним из голов отметился 22-летний Дмитрий Крысков, ранее сидевший в запасе под Мудриком. Ждем его трансфер в «Челси» за 200 млн евро.

АЕК 1:0 «Днепр-1»

«Днепр-1», в статусе лидера чемпионата Украины, поехал в гости к кипрскому АЕКу, который оказался ему не по зубам. Единственным голом отметился Анхель Гарсия, для которого он стал первым в карьере в Лиге конференций.

«Днепр-1» наиграл всего на 0,31 xG. Очень слабо.

«Карабах» 1:0 «Гент»

Максимальной стадией, до которой доходил «Карабах» в еврокубках, стала 1/16 Лиги конференций в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше ему на той же ступени выпал «Гент», и азербайджанский клуб в первом матче сделал все, чтобы шагнуть в 1/8 финала. Матч даже мог заканчиваться со счетом 2:0, но пенальти не реализовал уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев.

«Шериф» 0:1 «Партизан»

«Шериф», фееривший в предыдущем сезоне в Лиге чемпионов, не смог переиграть «Партизан». Молдавский клуб, на своем ужасно подготовленном к еврокубку газоне, имел все шансы сравнять счет во втором тайме после удаления игрока у сербской команды, но атаки и голевые ситуации так и не конвертировались в гол. Главный герой встречи вратарь гостей Александар Попович, сделавший шесть сейвов.

источник: «Советский спорт»
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