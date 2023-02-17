Новый поворот в скандале с подкупом чиновника «Барселоной». Оказывается, это он ее шантажировал

«НОВЫЙ СКАНДАЛ НЕ ПОЙДЕТ КЛУБУ НА ПОЛЬЗУ»

История вокруг «Барселоны» и ее взаимоотношений с вице-президентом судейского комитата Испании Хосе Марией Негрейрой делает очередной впечатляющий вираж. Как утверждает издание El Mundo, это не каталонцы подкупали футбольного чиновника, а он их шантажировал после того, как финансовый ручеек иссяк.

В доказательство своих слов журналисты опубликовали факс, который Негрейра отправил тогдашнему президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу. В нем он обещал устроить еще один скандал и раскрыть все нарушения клуба, если сине-гранатовые не возобновят с ним финансовые отношения, которые существовали еще при предыдущих президентах.

«Я твердо намерен подать жалобу в суд, и это, конечно, будет иметь негативные последствия для клуба. Я пока не инициировал этот процесс именно во избежание серьезных последствий и надеюсь, что мое послание будет правильно истолковано. Не думаю, что новый скандал пойдет на пользу клубу. Если мы не договоримся, то все нарушения клуба вылезут наружу», – сказано в письме.

4,7 МЛН ЕВРО ЗА 15 ЛЕТ

Негрейра был вице-президентом технического судейского комитета испанской федерации футбола на протяжении 24 лет – с 1994-го по 2018 год. При этом с 2003 года его компания Dasnil 95 (рекламные услуги, изготовление подарков, маркетинговые видео для спортивных организаций) ежегодно получала от блауграны некую сумму, которая в сумме составила 4,7 млн евро. Сумма немаленькая, если учесть, что в 2016-2018 годах поступления от «Барсы» в размере 1,4 млн составили 95% ее оборота.

Главный вопрос заключается в том, что за что господин Негрейра получал денежное вознаграждение. Сам он на допросе в прокуратуре Каталонии объяснил, что выплаты касались исключительно его консультационной работы, а не каких-то подводных действий, способствующих более благосклонному отношению арбитров к блаугране.

При этом он не может предоставить никакие документы, подтверждающие, что эти средства переведены за консультационные услуги – подготовку отчетов о молодых игроках, а также видео, в которых содержались профайлы судей и анализ их поведения во время матчей. При этом As сообщал, что сын Негрейры Хавьер (являлся руководителем Dasnil 95) и два члена команды экс-президента «Барсы» Жозепа Бартомеу опровергли это утверждение. При этом Хавьер подчеркнул, что работа все-таки была законной.

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«ВЛИЯЙ МЫ НА СУДЕЙ, ОНИ НЕ ОТМЕНИЛИ БЫ ГОЛ, КОТОРЫЙ ПРИНЕС БЫ НАМ ЧЕМПИОНСТВО»

«Барселона» оперативно опровергла обвинения в коррупции, указав, что работу, проводимую Негрейрой, считает законной и продолжает ее осуществлять, но уже силами штатных сотрудников клуба.

«ФК «Барселона» в прошлом пользовался услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчеты, касающиеся молодых игроков из других испанских клубов.

Кроме того, отношения с внешним поставщиком были расширены техническими отчетами, касающимися профессионального судейства, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.

В настоящее время этот вид аутсорсинговых услуг предоставляется профессионалом, работающим на футбольный отдел клуба. ФК «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно в лучший спортивный момент этого сезона. Клуб подаст в суд на любого, кто нанесет ущерб имиджу клуба возможными инсинуациями, которые могут возникнуть в результате публикации этой информации».

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Вскоре высказался и экс-президент «Барселоны» Бартомеу: «Это абсолютная чушь и абсурд думать, что мы купили какого-то арбитра, нам нечего скрывать. Отчеты были, они предоставлялись как первой команде, так и «Барселоне Б» перед каждым матчем, чтобы объяснить аспекты работы арбитра. Тренеры и игроки благодарны за них. Если бы мы влияли на судей, они не отменили бы гол в последнем туре с «Атлетико» в 2014 году, который принес бы нам чемпионский титул. И я могу привести еще много примеров».

Другой экс-президент «Барсы» Сандро Росель (2010-2015) также подтвердил факт сотрудничества с чиновником, но опроверг предположения в незаконности такой деятельности.

ЧТО ГРОЗИТ «БАРСЕЛОНЕ»?

Поначалу казалось, что клубу не избежать понижения в классе, однако президент ла лиги Хавьер Тебас быстро уточнил, что из-за истечения срока исковой давности (составляют три года) спортивные дисциплинарные санкции невозможны. Так что остаются только перспективы уголовного преследования.

«Если прокуратура решит подать иск на «Барсу», нам придется выступить с частным обвинением. В противном случае дело будет закрыто. Такова позиция ла лиги. Мы также намерены потребовать от членов Арбитражного комитета профессиональным образом сообщить, вмешивался ли Энрикес Негрейра каким-то образом в процесс назначения судей. С точки зрения этики, подобные вещи в профессиональном футболе недопустимы», – заявил Тебас.

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ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Вместе с тем, Лапорта обращает внимание на то, что весь скандал закрутился в тот момент, когда команда наконец пришла в себя и вновь стала серьезной силой на футбольном поле: «Новость поразительная. Это не совпадение, что она появилась именно сейчас, когда дела идут хорошо». И некоторая доля смысла в этом есть, ведь 77-летнему Негрейре этот скандал тоже совершенно ни к чему. Неужели это происки конкурентов?

Интересно, что аналогичный подход можно применить и к свежей новости о шантаже через факс. Во-первых, очень странно, что в недавнем прошлом спортивный чиновник так глупо оставляет следы собственной преступной деятельности (шантаж ведь уголовно наказуем) в руках собственной жертвы. Во-вторых, сам факт появления этого факса должен поменять у широкой публики отношение к действиям «Барселоны». Теперь она выглядит не преступником, подкупившим должностное лицо, а жертвой шантажа. Так кто стоит за появлением этого письма у журналистов El Mundo?