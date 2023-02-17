В Париже напряглись. После ЧМ-2022 эмир Катара вознамерился приобрести «МЮ» за 5 млрд

Пока игроки «Манчестер Юнайтед» в четверг вечером жгли на «Камп Ноу», британские СМИ разгоняли новости о новых владельцах клуба.

Не секрет, что семья американских предпринимателей Глейзеров наконец готова продать «МЮ». Среди вероятных покупателей назывались технологический гигант Apple, инвесторы из Саудовской Аравии, миллиардеры Джим Рэтклифф (самый богатый британец и владелец «Ниццы») и Амансио Ортега и даже Илон Маск, чей уровень постиронии зашел так далеко, что никто уже не знает, когда он говорит всерьез, а когда нет. Но главные претенденты – инвесторы из Катара, тесно связанные с королевской семьей.

Сделку по продаже будет вести компания Raine Group, которой поручено представлять интерес семьи Глейзеров. По информации Sky Sports, дедлайн приема предложений – 22:00 по Гринвичу в пятницу.

Издание утверждает, что американцы рассчитывают отдать право владения клубом за 5 млрд фунтов. Это бешеные деньги. Говорят, даже катарцы усомнились в том, что имеет смысл столько переплачивать за этот актив. И это при том, что за «Юнайтед» болеет эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, получавший высшее образование в Англии в конце 1990-х. Но видимо из этих соображений американцы и устанавливали ценник.

Несмотря на него, катарцы по-прежнему настроены они решительно. Так, сообщается, что неизвестные обращались к Дэвиду Бекхэму с просьбами официально поддержать их заявку на приобретение «МЮ», но тот отказался. Предположительно это были катарцы, ведь им уже удавалось заманить Бекхэма на свою сторону – он был официальным амбассадором ЧМ-2022. То есть катарцы уже использовали этот прием и посчитали его эффективным, и имели налаженный канал связи. А еще Бекхэм в тот раз собрал знатную порцию критики, так что было бы логично, если бы на этот раз решил остаться в стороне.

Катарцы еще не пришли, а негативную реакцию на свою заинтересованность уже получили. Так, правозащитники обращают внимание на то, что, как и чемпионат мира, владение «МЮ» будет просто частью «поддерживаемого государством проекта по отмыванию репутации через спорт». Кроме того, юристы указывают на то, что аль-Тани уже принадлежит один топ-клуб – «ПСЖ».

Это проблема, поскольку УЕФА запрещает выступать в турнире двум клубам, принадлежащим одним и тем же лицам. Red Bull действительно удавалось обойти запрет, но лишь путем отказа головного офиса от контроля над австрийским клубом. Если шейхи подготовили схожую формулу, то им придется круто снизить вливания в парижский клуб, а с нынешними расходами и контрактами снижение поддержки просто убьет «ПСЖ». А если этого не сделать, УЕФА не позволит клубам вместе выступать в Лиге чемпионов.

Кроме того, нельзя забывать об АПЛ. Премьер-лига тоже скептически смотрит на приобретение клубов шейхами с Ближнего Востока, а без ее одобрения клуб не допустят до соревнований. Саудовцам при приобретении «Ньюкасла» пришлось попотеть, чтобы преодолеть эти препоны. Да и сам этот факт ничего их последователям не гарантирует. Напротив, гордые англичане могут запросто воспротивиться засилью иностранцев, не говоря о том, что клубы-конкуренты будут против укрепления «МЮ». Плюс у катарцев в Англии уже плохая репутация после ЧМ, так что общественность точно будет не на стороне шейхов.

Что до спортивной точки зрения, то эмиру Катара точно не нужны сразу два топ-клуба. В конце концов, как бы он ни был богат, это все-таки накладно. Так что в случае приобретения «МЮ» «ПСЖ» может уйти на второй план, а это значит, что инвестиции в клуб будут значительно снижены. И тогда Килиан Мбаппе точно уедет. Причем, не исключено, что прямо на «Олд Траффорд». Как и еще три-пять игроков основы. И от лигочемпионской мечты Парижа останутся только слюни на подушке.