ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Баскония против Галисии

В субботу, 18 февраля, 22-й тур испанского чемпионата откроет матч «Реал Сосьедад» - «Сельта».
Баскония против Галисии
18 февраля 2023 15:44
автор: Анастасия Лукачи

Эта встреча примечательна тремя моментами. Во-первых, один из лидеров турнирной таблицы «Реал Сосьедад» сыграет на своей домашней арене, а она, как ни странно, в этом сезоне для ребят из Сан-Себастьяна - не самая фартовая. За последний месяц баски провели на «Аноэта» всего один матч и неожиданно проиграли его середняку турнирной таблицы, команде «Вальядолид» (0:1). Да и в целом, в последнее время, домашняя статистика у «Реал Сосьедад» не самая впечатляющая: три игры на «Аноэта» из десяти команда проиграла, два раза заработала ничью и пять раз выиграла. В общем, интрига на месте - будет любопытно, сработает ли фактор домашнего стадиона на это раз.

Во-вторых, «бело-голубые» в этом сезоне претендуют на место в Лиге чемпионов. А значит, подопечные Иманоля будут, как обычно, заряжены, и легкой прогулки для гостей Сан-Себастьяна не предвидится.

И, наконец, в-третьих - «Реал Сосьедад» продолжает уверенно держать за собой третье место в примере, не давая извечному обитателю этой позиции «Атлетико» даже призрачной надежды продвинутся наверх, поближе к недосягаемым лидерам - «Барселоне» и мадридскому «Реалу». Вопрос в том, сколь долго продлится ещё эта победная поступь.

Сейчас в копилке у «бело-голубых» 42 очка: за пройденную турнирную дистанцию из 21-го матча баски выиграли 13. Вылет из Кубка короля после встречи с «Барселоной» (0:1) в конце января команду из Сан-Себастьяна несколько подкосил - последовали ничья со «сливочными» и проигрыш «Вальядолиду», но на этой неделе «Реал Сосьедад» взял себя в руки, обыграв «Эспаньол» (3:2) и прервав беспроигрышную серию.

И хотя предстоящий матч с «Сельтой» особых опасностей для «бело-голубых» не несет, начеку быть придется. Лишние очки на этом этапе баскам совсем не помешают. Впрочем, как и галисийскому клубу, который сейчас решает задачи меньшей амбициозности: не упасть снова в подвал турнирной таблицы - «Сельта» лишь недавно вырвалась из зоны вылета. А значит, «кельты» также будут заинтересованы в победном для себя исходе, ведь пока отрыв от вылета в сегунду составляет всего три очка и его необходимо увеличивать.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Баскония против Галисии
Баскония против Галисии
В субботу, 18 февраля, 22-й тур испанского чемпионата откроет матч «Реал Сосьедад» - «Сельта».
18.02.2023 15:44
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
В Париже напряглись. После ЧМ-2022 эмир Катара вознамерился приобрести «МЮ» за 5 млрд
В Париже напряглись. После ЧМ-2022 эмир Катара вознамерился приобрести «МЮ» за 5 млрд
У сделки очень много противников, но когда у покупателя столько денег, ему никто не помеха.
17.02.2023 18:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Первооткрыватель Жиркова, жертва Червиченко и поклонник Владикавказа. Иностранные тренеры РПЛ
Первооткрыватель Жиркова, жертва Червиченко и поклонник Владикавказа. Иностранные тренеры РПЛ
В 2004 год нефте-газовые богатства привлекли в Россию действительно известных европейских тренеров. Один из них открыл Жиркова, другой – Самедова и Шишкина.
17.02.2023 17:10
Футбол
автор: Артем Зибрак
Новый поворот в скандале с подкупом чиновника «Барселоной». Оказывается, это он ее шантажировал
Новый поворот в скандале с подкупом чиновника «Барселоной». Оказывается, это он ее шантажировал
Кажется, это ход каталонцев, чтобы сместить акценты в этой истории.
17.02.2023 14:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?
Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?
После Лиги чемпионов всегда трудно переключаться на матчи Лиги Европы и Лиги конференций, но и них при желании можно найти массу интересных моментов. Встреча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» стала самой обсуждаемой, о которой вы еще услышите, но что там с другими матчами?
17.02.2023 12:34
Футбол
автор: Никита Шмытов
Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  
Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  
Голы забиты, но эмоций и качества ноль.
17.02.2023 12:26
Футбол
автор: Никита Шмытов
Так ли уж хорош Градецки? «Монако» трижды поразил ворота «Байера» и стал фаворитом пары
Так ли уж хорош Градецки? «Монако» трижды поразил ворота «Байера» и стал фаворитом пары
Финский вратарь привез один гол и прошляпил два дальних удара. Как же плох должен быть Лунев, чтобы проигрывать конкуренцию такому парню.
17.02.2023 01:14
Футбол
автор: Артем Зибрак
Как они пролетели мимо Лиги чемпионов?! «Барселона» и «МЮ» устроили концерт на «Камп Ноу»
Как они пролетели мимо Лиги чемпионов?! «Барселона» и «МЮ» устроили концерт на «Камп Ноу»
Этот матч станет украшением плей-офф Лиги Европы на несколько лет. Это была впечатляющая результативная ничья при 36 ударах по воротам.
16.02.2023 22:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Благодаря маме Федор Чалов вернулся в футбол
Благодаря маме Федор Чалов вернулся в футбол
Наталья Чалова рассказала о том, как была агентом своего сына, а также о травмах на пути к победам.
16.02.2023 21:27
Футбол
автор: Зоя Брылина
Лимит, паспорта болельщиков, безумные траты в никуда и другое. Что объединяет турецкую лигу и РПЛ?
Лимит, паспорта болельщиков, безумные траты в никуда и другое. Что объединяет турецкую лигу и РПЛ?
Теперь понятно, почему туда уезжают российские футболисты.
16.02.2023 18:44
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика