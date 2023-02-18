Баскония против Галисии

Эта встреча примечательна тремя моментами. Во-первых, один из лидеров турнирной таблицы «Реал Сосьедад» сыграет на своей домашней арене, а она, как ни странно, в этом сезоне для ребят из Сан-Себастьяна - не самая фартовая. За последний месяц баски провели на «Аноэта» всего один матч и неожиданно проиграли его середняку турнирной таблицы, команде «Вальядолид» (0:1). Да и в целом, в последнее время, домашняя статистика у «Реал Сосьедад» не самая впечатляющая: три игры на «Аноэта» из десяти команда проиграла, два раза заработала ничью и пять раз выиграла. В общем, интрига на месте - будет любопытно, сработает ли фактор домашнего стадиона на это раз.

Во-вторых, «бело-голубые» в этом сезоне претендуют на место в Лиге чемпионов. А значит, подопечные Иманоля будут, как обычно, заряжены, и легкой прогулки для гостей Сан-Себастьяна не предвидится.

И, наконец, в-третьих - «Реал Сосьедад» продолжает уверенно держать за собой третье место в примере, не давая извечному обитателю этой позиции «Атлетико» даже призрачной надежды продвинутся наверх, поближе к недосягаемым лидерам - «Барселоне» и мадридскому «Реалу». Вопрос в том, сколь долго продлится ещё эта победная поступь.

Сейчас в копилке у «бело-голубых» 42 очка: за пройденную турнирную дистанцию из 21-го матча баски выиграли 13. Вылет из Кубка короля после встречи с «Барселоной» (0:1) в конце января команду из Сан-Себастьяна несколько подкосил - последовали ничья со «сливочными» и проигрыш «Вальядолиду», но на этой неделе «Реал Сосьедад» взял себя в руки, обыграв «Эспаньол» (3:2) и прервав беспроигрышную серию.

И хотя предстоящий матч с «Сельтой» особых опасностей для «бело-голубых» не несет, начеку быть придется. Лишние очки на этом этапе баскам совсем не помешают. Впрочем, как и галисийскому клубу, который сейчас решает задачи меньшей амбициозности: не упасть снова в подвал турнирной таблицы - «Сельта» лишь недавно вырвалась из зоны вылета. А значит, «кельты» также будут заинтересованы в победном для себя исходе, ведь пока отрыв от вылета в сегунду составляет всего три очка и его необходимо увеличивать.