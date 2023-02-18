ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Итальянские «Химки»

Один из клубов итальянского чемпионата решил взять на вооружение опыт подмосковного клуба «Химки». Но все закончилось хорошо. К бывшему успели вернуться только один раз.
Итальянские «Химки»
18 февраля 2023 17:20
автор: Анастасия Лукачи

Понятно, что старый друг лучше новых двух. Но клуб из города Салерно все же испугался, что подобная мудрость доведет его до вылета из серии А, куда команда вернулась лишь недавно, спустя 22 года.

Итак, «Салернитана» решила не рисковать и успокоился назначением на пост главного тренера португальца Паулу Соуза, попрощавшись все же с итальянским специалистом Давиде Никола.

Никола возглавил «морских коньков» в феврале прошлого года. В Салерно он переехал из Турина, где также проработал год. Этот итальянский тренер больше известен как специалист по спасению клубов от падения в низшие дивизионы, где Никола успел в свое время понабраться опыта. Но с «Салернитаной» с самого начала не задалось. Через несколько месяцев работы команда не только не набрала очков, но и оказалась на дне турнирной таблицы. Потом отрицательную динамику удалось переломить , но к середине января команда не знала побед уже шесть матчей подряд, а затем «темно-красные» и вовсе рекордно влетели «Аталанте» – 2:8. Так что президенту «Салернитаны» Данило Иерволино ничего не оставалось кроме как уволить тренера. Но Никола настолько прикипел к городу и клубу, что убедил босса «морских коньков» дать ему второй шанс. И спустя два дня Давиде снова стал коучем «темно-красных»:

- Я думаю, если ты не теряешь человека, то никогда не узнаешь, как сильно будешь скучать по нему, – философски аргументировал свое решение президент клуба удивленным болельщикам. Перед Никола была поставлена задача сохранить место в серии А и активнее развивать молодежь. Но после четырех туров, где у «Салернитаны» случилась всего одна победа при трех поражениях, с 49-летним итальянцем решили проститься окончательно.

В воскресенье, 19 февраля, «морские коньки» принимают у себя на стадионе клуб «Лацио», и на этот важный матч выводить команду будет уже Паулу Соуза.

Сейчас «Салернитана» занимает 16-е место в итальянском чемпионате, и у португальца не так много времени, чтобы отодвинуться от зоны вылета на действительно безопасное расстояние.

В послужном списке 52-летнего специалиста, в прошлом известного полузащитника «Ювентуса» и «Интера», работа с «Фиорентиной», «Базелем», сборной Польши и бразильским «Фламенго». В общем, опыта точно должно хватить на то, чтобы не позволить команде из Салерно откатиться в 1998 год, когда клуб в последний раз числился в элитном дивизионе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Итальянские «Химки»
Итальянские «Химки»
Один из клубов итальянского чемпионата решил взять на вооружение опыт подмосковного клуба «Химки». Но все закончилось хорошо. К бывшему успели вернуться только один раз.
18.02.2023 17:20
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Баскония против Галисии
Баскония против Галисии
В субботу, 18 февраля, 22-й тур испанского чемпионата откроет матч «Реал Сосьедад» - «Сельта».
18.02.2023 15:44
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
В Париже напряглись. После ЧМ-2022 эмир Катара вознамерился приобрести «МЮ» за 5 млрд
В Париже напряглись. После ЧМ-2022 эмир Катара вознамерился приобрести «МЮ» за 5 млрд
У сделки очень много противников, но когда у покупателя столько денег, ему никто не помеха.
17.02.2023 18:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Первооткрыватель Жиркова, жертва Червиченко и поклонник Владикавказа. Иностранные тренеры РПЛ
Первооткрыватель Жиркова, жертва Червиченко и поклонник Владикавказа. Иностранные тренеры РПЛ
В 2004 год нефте-газовые богатства привлекли в Россию действительно известных европейских тренеров. Один из них открыл Жиркова, другой – Самедова и Шишкина.
17.02.2023 17:10
Футбол
автор: Артем Зибрак
Новый поворот в скандале с подкупом чиновника «Барселоной». Оказывается, это он ее шантажировал
Новый поворот в скандале с подкупом чиновника «Барселоной». Оказывается, это он ее шантажировал
Кажется, это ход каталонцев, чтобы сместить акценты в этой истории.
17.02.2023 14:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?
Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?
После Лиги чемпионов всегда трудно переключаться на матчи Лиги Европы и Лиги конференций, но и них при желании можно найти массу интересных моментов. Встреча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» стала самой обсуждаемой, о которой вы еще услышите, но что там с другими матчами?
17.02.2023 12:34
Футбол
автор: Никита Шмытов
Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  
Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  
Голы забиты, но эмоций и качества ноль.
17.02.2023 12:26
Футбол
автор: Никита Шмытов
Так ли уж хорош Градецки? «Монако» трижды поразил ворота «Байера» и стал фаворитом пары
Так ли уж хорош Градецки? «Монако» трижды поразил ворота «Байера» и стал фаворитом пары
Финский вратарь привез один гол и прошляпил два дальних удара. Как же плох должен быть Лунев, чтобы проигрывать конкуренцию такому парню.
17.02.2023 01:14
Футбол
автор: Артем Зибрак
Как они пролетели мимо Лиги чемпионов?! «Барселона» и «МЮ» устроили концерт на «Камп Ноу»
Как они пролетели мимо Лиги чемпионов?! «Барселона» и «МЮ» устроили концерт на «Камп Ноу»
Этот матч станет украшением плей-офф Лиги Европы на несколько лет. Это была впечатляющая результативная ничья при 36 ударах по воротам.
16.02.2023 22:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Благодаря маме Федор Чалов вернулся в футбол
Благодаря маме Федор Чалов вернулся в футбол
Наталья Чалова рассказала о том, как была агентом своего сына, а также о травмах на пути к победам.
16.02.2023 21:27
Футбол
автор: Зоя Брылина
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика