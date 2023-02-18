Итальянские «Химки»

Понятно, что старый друг лучше новых двух. Но клуб из города Салерно все же испугался, что подобная мудрость доведет его до вылета из серии А, куда команда вернулась лишь недавно, спустя 22 года.

Итак, «Салернитана» решила не рисковать и успокоился назначением на пост главного тренера португальца Паулу Соуза, попрощавшись все же с итальянским специалистом Давиде Никола.

Никола возглавил «морских коньков» в феврале прошлого года. В Салерно он переехал из Турина, где также проработал год. Этот итальянский тренер больше известен как специалист по спасению клубов от падения в низшие дивизионы, где Никола успел в свое время понабраться опыта. Но с «Салернитаной» с самого начала не задалось. Через несколько месяцев работы команда не только не набрала очков, но и оказалась на дне турнирной таблицы. Потом отрицательную динамику удалось переломить , но к середине января команда не знала побед уже шесть матчей подряд, а затем «темно-красные» и вовсе рекордно влетели «Аталанте» – 2:8. Так что президенту «Салернитаны» Данило Иерволино ничего не оставалось кроме как уволить тренера. Но Никола настолько прикипел к городу и клубу, что убедил босса «морских коньков» дать ему второй шанс. И спустя два дня Давиде снова стал коучем «темно-красных»:

- Я думаю, если ты не теряешь человека, то никогда не узнаешь, как сильно будешь скучать по нему, – философски аргументировал свое решение президент клуба удивленным болельщикам. Перед Никола была поставлена задача сохранить место в серии А и активнее развивать молодежь. Но после четырех туров, где у «Салернитаны» случилась всего одна победа при трех поражениях, с 49-летним итальянцем решили проститься окончательно.

В воскресенье, 19 февраля, «морские коньки» принимают у себя на стадионе клуб «Лацио», и на этот важный матч выводить команду будет уже Паулу Соуза.

Сейчас «Салернитана» занимает 16-е место в итальянском чемпионате, и у португальца не так много времени, чтобы отодвинуться от зоны вылета на действительно безопасное расстояние.

В послужном списке 52-летнего специалиста, в прошлом известного полузащитника «Ювентуса» и «Интера», работа с «Фиорентиной», «Базелем», сборной Польши и бразильским «Фламенго». В общем, опыта точно должно хватить на то, чтобы не позволить команде из Салерно откатиться в 1998 год, когда клуб в последний раз числился в элитном дивизионе.