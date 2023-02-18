«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы» в добавочное время и огорчил Тома Хэнкса

ТАЙМ ПЕРВЫЙ

Неожиданно, но оказалось, что Том Хэнкс является фанатом «Виллы». Он находился в вип-ложе «Вилла Парка». Телекамера его выхватывала несколько раз. После первого гола хозяев на 5-й минуте Хэнкс от радости пожимал руки соседям по ложе. Однако по окончании игры причин для радости у Тома уже не было.

«Арсеналу» нужна была победа, если канониры хотят стать чемпионами после большого перерыва. У них есть небольшая фора перед «Ман Сити» – матч в запасе. Часть этой форы они уже потратили, проиграв дома «Сити». Если «Арсенал» проиграет в Бирмингеме, а «Сити» выиграет в Ноттингеме, от форы ничего не останется.

«Вилла» - не подарок, а уж для тренера бирмингемцев Унаи Эмери этот матч особенный. Бывший наставник «Спартака», трижды выигравший с «Севильей» Кубок УЕФА, а затем Лигу Европы, затем опять же Лигу Европы, но уже с «Вильярреалом», год поработал в «Арсенале». Это была ступенька вперед - попытка покорить Англию после успехов с «Севильей». И сразу баску доверили топ-клуб. Но неудачно.

Затем было отступление на прежние позиции – та самая победа в Лиге Европы с «Вильярреалом» сезоне-2020/21. И о нем вновь вспомнили в Англии. На

этот раз не гранд, но клуб весьма именитый.

Игра для «Арсенала» началась с конфуза. Лондонцы забрали мяч, начали методично раскачивать оборону хозяев. Но на 5-й минуте нарвались на контратаку.

Партнеры забросили мяч на Уоткинса, который находился в районе центрального круга. Против него был один Салиба. Нападающий хозяев вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 1:0. Вот здесь-то Хэнкс довольно разводил руками, мол, молодцы какие.

Дальше матч продолжился в том же ключе: мяч у гостей, хозяева отбиваются.

На 16-й минуте Мингс неудачно выбил мяч после флангового навеса прямо на Саку, тот слету пробил неотразимо метров с пятнадцати – 1:1.

На 31-й минуте «Вилла» забивает прекрасный гол после отличной комбинации. Проход по краю, прострел, Буэндиа на линии штрафной остроумно пропускает мяч между ног – немного дальше один Коутиньо. Бразилец бьет низом, неотразимо – 2:1.

ТАЙМ ВТОРОЙ

На 56-й Нкетиа в борьбе с Мэтью Кэшем пробил головой, мяч упал на перекладину сверху.

«Арсенал» продолжает владеть преимуществом и на 61-й минуте Зинченко с линии штрафной бьет низом в самый нижний угол – 2:2.

И почти тут же Нкетиа прощает соперников – перебрасывает мяч через вышедшего героя ЧМ в Катаре чемпиона мира Мартинеса и через ворота.

На 80-й минуте Бэйли мог третий раз вывести хозяев вперед. Смело пошел в штрафную под углом и мощно пробил в ближний угол – мяч от крестовины отскочил в поле.

Развязка наступила в добавленное время. На 93-й минуте «Арсеналу» повело. Жоржиньо сильно пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в крестовину и отскочил в голову нападающего на газон после самоотверженного броска Мартинеса. От головы аргентинца мяч залетел в ворота – 2:3.

А на 98-й минуте хозяева получили право на угловой. В чужую штрафную пошел даже Мартинес. Арсенальцы мяч перехватили, Мартинелли убежал один на пустые ворота – 2:4.

«Арсенал» проявил потрясающий характер и заслуженно победил. Гонка с «Ман Сити» продолжается.

Чемпионат Англии

«Астон Вилла» – «Арсенал» – 2:4 (2:1)

Голы: Уоткинс, 5, Сака, 16, Коутиньо, 31, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (автогол), Мартинелли, 90+8.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Морено (Динь, 78), Луис (Дендонкер, 67), Макгинн, Буэндиа (Бэйли, 67), Коутиньо (Рэмзи, 62), Камара, Уоткинс (Дюран, 78).

Арсенал: Рамздэйл, Уайт (Томиясу 79), Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Джака (Вийера, 80), Сака, Нкетиа, Троссард (Мартинелли, 68).

Судья: Саймон Купер.

18 февраля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».