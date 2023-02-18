Кержаков уходит от поражения, Кокорин забивает и побеждает, Черчесов играет вничью

«КАРМИОТИССА» КЕРЖАКОВА УШЛА ОТ ПОРАЖЕНИЯ

Александр Кержаков на прошлой неделе переехал на Кипр и стал соседом своего бывшего партнера по сборной России Александра Кокорина. Оба живут в небольшом городе Лимасол с населением 240 тысяч жителей.

Напомним, оба составляли пару нападающих на ЧМ-2014 в Бразилии. И как раз забили по голу: Кержаков - Корее (1:1), Кокорин – Алжиру (1:1). И было еще поражение от Бельгии – 0:1.

Итак, Керж дебютировал вчера на посту главного тренера в 24-м туре. Его «Кармиотисса», идущая на 10-м месте, принимала дома «Эносис», идущий на 11-м. Правда, разрыв между соседями по таблице составлял 9 очков. Этот разрыв и сохранился, но «Кармиотисса» ушла от поражения лишь на 89-й минуте. Мунир Аэль-Алуши реализовал пенальти – 1:1.

КОКОРИН ПОЛУЧИЛ ЖЕЛТУЮ И ЗАБИЛ

«Арис» тоже играл дома, в Лимасоле, но сегодня. Соперник – «Неа Саламина», он идет на 5-м месте (37 очков). «Арис» шел на 4-м (46).

Кокорин получил желтую карточку уже на 3-й минуте, и тут же реализовал пенальти. Через две минуты Гомис забил второй, а на 36-й был автогол – 3:0. На этом все закончилось. Во втором тайме забитых мячей не было.

Теперь у 31-летнего российского нападающего 9 мячей, он идет на втором месте в списке бомбардиров. Лидирует Жайро Маседа из «Пафоса» (16 мячей).

Положение команд на вечер субботы в дивизионе А следующее.

1. АЕК (Ларнака) – 54, 2. АПОЭЛ – 52, 3 Арис – 49. 4. Пафос – 48… 10. Кармиотисса – 27…

Завтра АПОЭЛ принимает в Никозии «Доксу Кат», идущую на 12-м месте. АЕЛ (Лимасол) (8-е место) сыграет дома с лидером - АЕК (Ларнака).

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ОПЯТЬ НЕ ПОБЕЖДАЕТ

«Ференцварош» дома принимал ближайшего преследователя «Кечкемет», но опять не смог выиграть. Адама Траоре открыл счет на 37-й минуте, Хорват сравнял на 53-й. Больше голов не было.

Это был 20-й тур, разрыв между командами составлял 14 очков, после ничьей он сохранился.

Вряд ли команда Станислава Черчесова упустит первое место. Тревожит, что это вторая ничья подряд. До этого было 0:0 с «Кишвардой» на выезде. Обе команды идут в первой тройке. То есть, матчи с лидерами «Ференцварошу» даются тяжело.

А ведь впереди у чемпиона Венгрии главное испытание сезона – 1/8 финала Лиги Европы. Достаточно взглянуть на состав участников 1/16 финала, чтобы понять - команда Черчесова, мягко говоря, не выглядит фаворитом с любым из доставшихся соперников.