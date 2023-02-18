ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кержаков уходит от поражения, Кокорин забивает и побеждает, Черчесов играет вничью

Мы продолжаем внимательно следить за нашими тренерами и футболистами в Европе. На Кипре двое наших – Александр Кержаков тренирует скромную «Кармиотиссу», Александр Кокорин забивает за «Арис» из «Лимасола», ну и, есть Станислав Черчесов и его «Ференцварош». 
Кержаков уходит от поражения, Кокорин забивает и побеждает, Черчесов играет вничью
18 февраля 2023 22:25
автор: Юрий Волохов

«КАРМИОТИССА» КЕРЖАКОВА УШЛА ОТ ПОРАЖЕНИЯ

Александр Кержаков на прошлой неделе переехал на Кипр и стал соседом своего бывшего партнера по сборной России Александра Кокорина. Оба живут в небольшом городе Лимасол с населением 240 тысяч жителей.

Напомним, оба составляли пару нападающих на ЧМ-2014 в Бразилии. И как раз забили по голу: Кержаков - Корее (1:1), Кокорин – Алжиру (1:1). И было еще поражение от Бельгии – 0:1.

Итак, Керж дебютировал вчера на посту главного тренера в 24-м туре. Его «Кармиотисса», идущая на 10-м месте, принимала дома «Эносис», идущий на 11-м. Правда, разрыв между соседями по таблице составлял 9 очков. Этот разрыв и сохранился, но «Кармиотисса» ушла от поражения лишь на 89-й минуте. Мунир Аэль-Алуши реализовал пенальти – 1:1.

КОКОРИН ПОЛУЧИЛ ЖЕЛТУЮ И ЗАБИЛ

«Арис» тоже играл дома, в Лимасоле, но сегодня. Соперник – «Неа Саламина», он идет на 5-м месте (37 очков). «Арис» шел на 4-м (46).

Кокорин получил желтую карточку уже на 3-й минуте, и тут же реализовал пенальти. Через две минуты Гомис забил второй, а на 36-й был автогол – 3:0. На этом все закончилось. Во втором тайме забитых мячей не было.

Теперь у 31-летнего российского нападающего 9 мячей, он идет на втором месте в списке бомбардиров. Лидирует Жайро Маседа из «Пафоса» (16 мячей).

Положение команд на вечер субботы в дивизионе А следующее.

1. АЕК (Ларнака) – 54, 2. АПОЭЛ – 52, 3 Арис – 49. 4. Пафос – 48… 10. Кармиотисса – 27…

Завтра АПОЭЛ принимает в Никозии «Доксу Кат», идущую на 12-м месте. АЕЛ (Лимасол) (8-е место) сыграет дома с лидером - АЕК (Ларнака).

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ОПЯТЬ НЕ ПОБЕЖДАЕТ

«Ференцварош» дома принимал ближайшего преследователя «Кечкемет», но опять не смог выиграть. Адама Траоре открыл счет на 37-й минуте, Хорват сравнял на 53-й. Больше голов не было.

Это был 20-й тур, разрыв между командами составлял 14 очков, после ничьей он сохранился.

Вряд ли команда Станислава Черчесова упустит первое место. Тревожит, что это вторая ничья подряд. До этого было 0:0 с «Кишвардой» на выезде. Обе команды идут в первой тройке. То есть, матчи с лидерами «Ференцварошу» даются тяжело.

А ведь впереди у чемпиона Венгрии главное испытание сезона – 1/8 финала Лиги Европы. Достаточно взглянуть на состав участников 1/16 финала, чтобы понять - команда Черчесова, мягко говоря, не выглядит фаворитом с любым из доставшихся соперников.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кержаков уходит от поражения, Кокорин забивает и побеждает, Черчесов играет вничью
Кержаков уходит от поражения, Кокорин забивает и побеждает, Черчесов играет вничью
Мы продолжаем внимательно следить за нашими тренерами и футболистами в Европе. На Кипре двое наших – Александр Кержаков тренирует скромную «Кармиотиссу», Александр Кокорин забивает за «Арис» из «Лимасола», ну и, есть Станислав Черчесов и его «Ференцварош». 
18.02.2023 22:25
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы» в добавочное время и огорчил Тома Хэнкса
«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы» в добавочное время и огорчил Тома Хэнкса
«Астон Вилла» и «Арсенал» выдали сумасшедший матч в Бирмингеме. Лондонцы дважды отыгрывались и вырвали победу. Тем самым огорчили болельщика «Астон Виллы» звезду Голливуда Тома Хэнкса.
18.02.2023 18:09
Футбол
автор: Юрий Волохов
Итальянские «Химки»
Итальянские «Химки»
Один из клубов итальянского чемпионата решил взять на вооружение опыт подмосковного клуба «Химки». Но все закончилось хорошо. К бывшему успели вернуться только один раз.
18.02.2023 17:20
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Баскония против Галисии
Баскония против Галисии
В субботу, 18 февраля, 22-й тур испанского чемпионата откроет матч «Реал Сосьедад» - «Сельта».
18.02.2023 15:44
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
В Париже напряглись. После ЧМ-2022 эмир Катара вознамерился приобрести «МЮ» за 5 млрд
В Париже напряглись. После ЧМ-2022 эмир Катара вознамерился приобрести «МЮ» за 5 млрд
У сделки очень много противников, но когда у покупателя столько денег, ему никто не помеха.
17.02.2023 18:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Первооткрыватель Жиркова, жертва Червиченко и поклонник Владикавказа. Иностранные тренеры РПЛ
Первооткрыватель Жиркова, жертва Червиченко и поклонник Владикавказа. Иностранные тренеры РПЛ
В 2004 год нефте-газовые богатства привлекли в Россию действительно известных европейских тренеров. Один из них открыл Жиркова, другой – Самедова и Шишкина.
17.02.2023 17:10
Футбол
автор: Артем Зибрак
Новый поворот в скандале с подкупом чиновника «Барселоной». Оказывается, это он ее шантажировал
Новый поворот в скандале с подкупом чиновника «Барселоной». Оказывается, это он ее шантажировал
Кажется, это ход каталонцев, чтобы сместить акценты в этой истории.
17.02.2023 14:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?
Два чудо-гола «Монако», португальский провал и прогресс «Карабаха». Как закончились матчи ЛЕ и ЛК?
После Лиги чемпионов всегда трудно переключаться на матчи Лиги Европы и Лиги конференций, но и них при желании можно найти массу интересных моментов. Встреча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» стала самой обсуждаемой, о которой вы еще услышите, но что там с другими матчами?
17.02.2023 12:34
Футбол
автор: Никита Шмытов
Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  
Матч «Барселоны» и «МЮ» - разочарование. Лига Европы не заслужила таких команд  
Голы забиты, но эмоций и качества ноль.
17.02.2023 12:26
Футбол
автор: Никита Шмытов
Так ли уж хорош Градецки? «Монако» трижды поразил ворота «Байера» и стал фаворитом пары
Так ли уж хорош Градецки? «Монако» трижды поразил ворота «Байера» и стал фаворитом пары
Финский вратарь привез один гол и прошляпил два дальних удара. Как же плох должен быть Лунев, чтобы проигрывать конкуренцию такому парню.
17.02.2023 01:14
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика