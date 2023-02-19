Преследователь Бекхэма уложил на лопатки «Челси» под руководством экс-тренера «Шинника»

«МЕЧТАЛ ОБ ЭТОМ В РОДИТЕЛЬСКОМ САДУ»

«Челси» совсем плох. В субботу он на родном «Стэмфорд Бридж» отдал три очка идущему на последнем месте «Саутгемптону», для которого эта победа стала второй за 12 (!) туров. Единственный мяч забил полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Естественно, со штрафного. Это его 17-й гол со стандарта в премьер-лиге, и теперь он в шаге от повторения рекорда выдающегося мастера штрафных Дэвида Бекхэма (18).

«Это потрясающее чувство, — сказал Уорд-Праус. – Я забивал и более красивые голы, но мне было радостно видеть, как мяч летит в сетку. Приятно осознавать, что в жизни можно усовершенствовать любой навык, если над этим усердно работать. Когда был ребенком и тренировался в родительском саду, я мечтал об этом».

Тот роковой для «Челси» штрафной был назначен уже под занавес первого тайма за фол Сесара Аспиликуэты на Стюарте Армстронге. Уже тогда местные болельщики почувствовали неладное и притихли, а фанаты «святых» на противоположном краю поля замерли в предвкушении. Уорд-Праус не подвел и метров с 25 закрутил мяч в ближний угол. Вряд ли это его самый красивый гол. Все-таки мяч влетел «всего лишь» в нижний угол, а не в девятку. Но от того не менее ценный.

https://youtu.be/a1Uls8UvZCo?t=29

СЕМЬ ГОЛОВ СО ШТРАФНЫХ ЗА ПОЛТОРА СЕЗОНА

Восхищенный Иан Райт написал в соцсетях: «Элита. Мы видим одного из лучших в истории. Его не остановить».

В прошлом сезоне АПЛ Уорд-Праус забил со штрафных четыре мяча – больше, чем любой другой игрок премьер-лиги. А в нынешнем на его счету три таких точных удара в 23 матчах. Стоит еще уточнить, что со стандартов в этом сезоне он забил половину всех своих мячей, а по сумме двух сезонов лидирует по этому показателю с большим отрывом.

Жаль только, что «святые» недостойны своего лидера. Предыдущую победу они одержали в Ливерпуле над «Эвертоном» – 2:1, и оба мяча забил… Уорд-Праус. Но если ему не удается отличиться, партнеры обычно довольствуются ничем. Впрочем, даже в таком плачевном состоянии их шансы на спасение вполне реальны – у идущих на спасительных 16-17-м местах «Эвертона» и «Борнмута» всего на три очка больше.

Что до синих, то они продлили безвыигрышную серию до пяти матчей, а в последних 14 играх праздновали победу всего дважды. Да, у «Челси» куча новичков (в старте их вышло пятеро) и большой список потерь. В субботу не смогли сыграть Кристиан Пулишич, Нголо Канте, Эдуар Менди и Рахим Стерлинг, а Бен Чилуэлл впервые с октября вышел в старте. Но вместе с тем и эксперименты Грэма Поттера сказываются на команде не лучшим образом.

Так, игравший вроде бы левого инсайда Мэйсон Маунт большую часть времени располагался в центре нападения, а центрального нападающего Датро Фофана в первом тайме регулярно уносило налево, где он чаще получал мяч, но был слишком далеко от ворот. Маунт же растворился в окружении защитников и за час игры коснулся мяча всего 23 раза.

Добавьте сюда низкую эффективность Жоау Феликса и недостаточную активность продвижения мяча по центру через связку Энцо Фернандес – Матео Ковачич, и вот вам поражение от команды, только что потерявшей второго тренера за сезон – в начале недели был отправлен в отставку преемник Ральфа Хазенхюттля Натан Джонс, так что на «Стэмфорд Бридж» «святых» возглавлял Рубен Селлес, у которого в активе только один матч в качестве главного тренера (в ноябре в статусе и.о. помог победить «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке).

А еще Селлес примечателен тем, что в 2010 году был помощником Александра Побегалова и Игоря Ледяхова в ярославском «Шиннике». А теперь вот побеждает «Челси» в его Колизее.