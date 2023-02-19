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«Олимпиакос» расторг контракт с Марсело. Он не сошелся с другой экс-звездой «Реала» и почти не играл

Супертрансфер самого титулованного игрока в истории «Реала» обернулся крупным фиаско.
«Олимпиакос» расторг контракт с Марсело. Он не сошелся с другой экс-звездой «Реала» и почти не играл
19 февраля 2023 12:00
автор: Артем Зибрак

ВТОРОГО РИВАЛДО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

В сентябре 2022 года легенда «Реала» Марсело (рекордсмен «сливочных» по количеству выигранных трофеев – 25; недавно его догнал Карим Бензема) нашел себе новое пристанище после отъезда из Мадрида. Его новым клубом стал «Олимпиакос». На презентации бразильца собралась 25-тысячная восторженная толпа.

Сам Ривалдо – самый звездный футболист в истории греческого чемпионата, проведший четыре сезона в «Олимпиакосе» и АЕК – благословил соотечественника на подписание этого контракта: «Марсело принял лучшее решение для продолжения участия в турнирах за закате карьеры. У него большой опыт, он игрок, который много забивает, создает… делает на поле все! Наверняка болельщики «Олимпиакоса» будут довольны его игрой».

Увы, прогноз не оправдался. За полгода защитник успел провести на поле всего 332 минуты (половину из них в Кубке Греции), а в последний раз появлялся на поле 11 января – и записал на свой счет гол «Атромитосу», которому в двух матчах Кубка забил аж три мяча. При этом ни в чемпионате, ни в Лиге Европы Марсело ни разу не вышел в основе и не проводил за матч более получаса. Скудное наследие суперзвезды недавнего прошлого, но больше пользы он команде уже не принесет – в субботу контракт с «Олимпиакосом» был расторгнут. Этот переход болельщики и журналисты характеризуют не иначе как «фиаско».

«Многие считали, что Марсело станет лучшим новичком в истории греческой лиги. Были сравнения с Ривалдо. Но очевидно, что он не в форме... хотя у него были очень хорошие моменты, в которых вы узнавали того самого Марсело. У него по-прежнему отличные атакующие качества, превосходящие те, что есть у многих атакующих полузащитников лиги», – описывает впечатления от этого союза греческий журналист Фанис Цоканас.

НЕ СОШЕЛСЯ С ДРУГОЙ ЗВЕЗДОЙ «РЕАЛА»

Вместе с тем причина отсутствия Марсело на поле не очень ясна. Некоторые игры он пропускал из-за травм, но в последнее время никакой конкретики относительно повреждений не было. Сначала Мичел (еще одна легенда «Реала», хотя в качестве тренера он больше запомнился работой в «Севилье» и «Марселе») усадил его на скамейку запасных, а затем без каких-либо комментариев отправил на трибуны.

Объяснение простое – другие футболисты оказались готовы лучше. Так, в первой части сезона на левом фланге обороны закрепился 25-летний молдавский защитник Олег Рябчук (5 передач в 33 матчах), а в январе клуб за 1,5 млн евро подписал 21-летнего Рамона из «Фламенго». Потенциально Марсело мог бы набрать форму и выиграть конкуренцию, но для этого ему нужна была игровая практика, а Мичел оказался не в том положении, чтобы рисковать результатом. «Олимпиакос» слабо проводит этот сезон (сейчас на третьем месте в восьми очках от лидера при игре в запасе), так что находится под огромным давлением.

«… Чувствую себя хорошо и тренируюсь с товарищами по команде, но не я решаю, играть мне или нет. Просто делаю все возможное, чтобы меня вызывали на матчи. И я не травмирован», – сообщил Марсело в своих соцсетях после того, как не попал в состав на матч в ПАОК еще в октябре. То есть проблемы с тренером у него возникли давно, если не сказать сразу.

При этом возраст и звездный статус игрока точно ни при чем. У Мичела отлично себя чувствуют 38-летний Матье Вальбуэна, 36-летний Юссеф Эль-Араби, 34-летний Сократис Папастатопулос, 32-летний Ян Мвила, 31-летние Хамес Родригес (еще один игрок, не чуждый сливочным цветам) и Седрик Бакамбу. Им он находит и мотивацию, и возможность поддерживать форму.

В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ К РОНАЛДУ?

Меж тем, местные СМИ плохую форму Марсело объясняли отсутствием мотивации и желанием сменить прописку. Слухи отправляли его в МЛС, Мексику, Бразилию и на Ближний Восток. Под ними были основания. Например, защитник отписался от официального аккаунта клуба в соцсетях, что очень не понравилось греческим фанатам. При этом неясно, кто был инициатором расставания. В Греции не исключают, что им мог быть и клуб, поскольку платить высокую зарплату почти не играющему футболисту достаточно накладно.

Даже ходят слухи, что само подписание Марсело было всего лишь дымовой завесой для того, чтобы остудить пыл болельщиков, раздосадованных тем, как унизительно «Олимпиакос» пролетел мимо Лиги чемпионов, в первом же раунде сгорев дома «Маккаби» из Хайфы со счетом 0:4. Впрочем, это всего лишь мнение, и нет никакой уверенности, что эти два факта обязательно связаны.

Так или иначе, по сведениям испанских СМИ, в данный момент защитник вернулся в Мадрид. Пока неясно, где он продолжит карьеру, хотя лично я бы ждал его в «Аль-Насре», куда бразильца наверняка позовет старый (во всех смыслах) товарищ Криштиану Роналду.

«Время, которое он провел с нами, было коротким, но этого хватило, чтобы создать связь навсегда. Он знает, что в Греции, в Пирее, у него всегда будут друзья!», – «Олимпикос» уважительно попрощался с Марсело, но есть впечатлении, что это не более чем политес.

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источник: «Советский спорт»
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