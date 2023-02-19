Звезды «ПСЖ» спасают Париж от поражения в матче с «Лиллем», но игра вызывает вопросы

В «ПСЖ» кризис – три поражения, все важные, все от принципиальных соперников.

В Кубке Франции от «Марселя» (1:2), в чемпионате от «Монако» (1:3), и в самом главном турнире от «Баварии» (0:1), причем дома.

После проигрыша в Лиге чемпионов Мбаппе, который все больше перетягивает на себя лидерство, в раздевалке толкнул пламенную речь. В частности, там были слова, что нам нужно сейчас строго соблюдать режим, хорошо высыпаться, чтобы пройти «Баварию».

И в этот же вечер Неймар записался на турнир по покеру, который завершился после полуночи. А затем в районе трех утра был замечен в друзьями ужинающим в Макдональдсе. Реакцию фанатов и, конечно, Мбаппе на эту выходку угадать не сложно.

В связи со всем вышеизложенным, матч с «Лиллем» стоял особняком. Очень крепкий соперник, тоже из принципиальных. Ведь именно «Лилль» в сеоне-2020/21 прервал гегемонию Парижа и отобрал у него чемпионский титул.

И еще одно обстоятельство – матч-то домашний, перед своими фанатами. Это еще один аргумент, что надо обязательно побеждать.

Начали парижане знатно – Мбаппе и Неймар уже к 17-й минуте сделали солидный задел. Особенно важен гол для бразильца – этакое извинение за свои ночные похождения.

Однако после этого парижане как-то резко сбавили обороты, «Лилль» все чаще стал беспокоить их ворота. На 24-й минуте Диаките забил красивый гол головой.

Потом были еще пару неприятных моментов у ворот Доннаруммы, но пронесло.

На 50-й минуте Неймар падает и, как обычно, корчится от боли. Показалось, что это очередной мини-концерт бразильца. Но нет, не концерт - Неймара уносят на носилках. Пока непонятно, насколько серьезна травма в свете ответного матча в Мюнхене.

А «Лилль» все больше атакует. Верратти зачем-то тянет за майку в своей штрафной Дэвида. Тот сам и реализует пенальти – 2:2.

А вскоре гости выходят вперед, какой конфуз на глазах своей публики!

Интересно было наблюдать за Месси, Лео провел очередную тренировку по оздоровительной ходьбе. Такое мы видели уже в игре в «Реймсом». Такое впечатление, что лучшего футболиста прошедшего ЧМ Лига 1 совершенно не возбуждает.

Дело могло и должно было по такой игре завершиться для «ПСЖ» поражением, если бы не гений Мбаппе – Киллиян сравнял счет на 87-й минуте. Все шло к ничьей, но Месси отчасти исправился за свою «ходьбу». Ему доверили пробить штрафной на 95-й минуте, и Лео положил мяч в самый нижний угол. Так Париж добыл победу, которую совершенно не заслужил.

Чемпионат Франции

ПСЖ – Лилль – 4:3 (2:1)

Голы: Мбаппе, 11, Неймар, 17, Диаките, 24, Дэвид, 58 (пен), Бамба, 69, Мбаппе, 87, Месси, 90+5.

ПСЖ: Доннарумма, Кимпенбе, Рамос, Мендеш (Бернат, 31), Пембеле (Солер, 75), Верратти, Руис (Перейра, 75), Неймар (Экитике, 51), Витинья (Заир-Эмери, 75), Мбаппе, Месси.

Лилль: Шавалье, Джало, Фонте (Йоро, 6), Диаките (Гудмундссон,66), Веа, Бамба, Кабелла (Балеба, 88), Гомес (Виржиниюс, 88), Андре, Гомеш, Дэвид.

Судья: Вилли Делажо

19 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».