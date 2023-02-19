Головин опять забил и помог «Монако» обыграть на выезде «Брест»

«Монако» отправился в 24-м туре в Брест в качестве фаворита. Монегаски идут на третьем месте, «Брест» - на 16-м. Но в любом из топ-чемпонатов текущие места на расклад перед матчем влияют лишь относительно. В каждой игре очки нужно выгрызать. Вот и первый тайм этого матча показал, что легкой прогулки у гостей в Бресте не будет.

Даже по владению мячом можно увидеть, что игра была равная. Лишь ближе к перерыву монегаски опередили хозяев по контролю мяча совсем ненамного: 54 против 46.

Что касается самой игры в первой половине, то она протекала весьма размеренно, почти без острых моментов. Но к радости всех российских болельщиков, отличился Александр Головин.

«Монако» провел быструю комбинацию на подступах к штрафной. Бен-Йеддер настиг мяч у самой лицевой в пределах штрафной площадки и отдал пас назад в район 11-метровой отметки. Там Саша опередил сразу троих защитников и в шпагате переправил мяч в угол ворот. Молодчина!

Во втором тайме игра не изменилась – «Монако» больше контролировал игру, я бы сказал, вел. Хотя по владению мячом ненамного опережал соперников.

На 71-й минуте футболисты «Монако» провели атаку по правому флангу. Боаду замкнул прострел партнера – 0:2.

Хозяева сократили разрыв на 86-й минуте, но большего они создать не смогли.

Итог следующий. Александр не сказать, чтоб сильно выделялся, но в «Монако» никто в этой игре не выделялся. Матч проходил достаточно спокойно. Монегаски превосходили в классе соперников и спокойно вели матч к победе.

По 10-бальной системе поставил бы Головину восьмерку. Потому что забил важный гол. Если б не забил – тогда 6,5, как и большинству игроков «Монако». Повторю, в этом матче не было феерии, все монегаски играли ровно, достаточно спокойно. Взяли три очка на выезде – это главное.

В четверг их ждет важнейшее испытание в Лиге Европы – ответная игра дома с «Байером». Напомню, в первом матче монегаски выиграли - 3:2.

Чемпионат Франции

Брест – Монако – 1:2 (0:1)

Голы: Головин, 39 (0:1), Боаду, 73 (0:2), Дурон, 86 (1:2).