Вот тебе и Азия!

Одним из самых ярких заявлений футбольного межсезонья отметился нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший первым игроком, который жестко и однозначно отмел идею перехода российского футбола в Азию.

«Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК. Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская», - заявил форвард красно-синих.

Конечно, потом он уже пытался, так сказать, смягчить эффект, но тем не менее жестче на эту тему никто из футболистов, пожалуй, не говорил. Обычно от них следуют фразы насчет того, что «мы люди маленькие» и «как решат, так и будет».

Чалова можно понять, он играл в прошлом сезоне в швейцарском «Базеле» и явно настроен продолжить свою европейскую карьеру, в том числе в еврокубках. Возраст ему позволит делать это лет десять точно. А далее уже вопрос мотивации, которая точно будет в Европе и не факт, что окажется в Азии.

И мы уже успели увидеть, как отечественный футбол выглядит в Азии. «Зенит» в своем последнем контрольном матче межсезонья проиграл в иранском Исфахане местному клубу «Сепахан» со счетом 0:2. Я не могу судить о составе иранцев, ибо даже название клуба впервые услышал, однако знающие люди писали, что он предстал перед 40 тысячами болельщиков вторым-третьим составом. «Зенит» же играл основой и даже с участием без пяти минут россиянина Малкома.

Наверное, одна нога Ивана Сергеева стоит дороже, чем весь состав «Сепахана» на поле в этом матче. Хотя, конечно, в футбол сейчас умеют играть и в Азии, и в Африке, и в Австралии, но это уже избитые штампы, повторяющиеся везде и всегда, в том числе и не к месту. Однако если для молодых игроков иранской команды был звездный час, тем более что стадион собрал больше болельщиков, чем даже самые топовые матчи РПЛ, то для «Зенита» с его недавним опытом игры с лучшими командами не Европы, а мира, это была обязательная программа. Найти на такое мотивацию крайне непросто, если вообще возможно.

В этом же причина абсолютно ужасной игры сборной России с национальными командами Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Если ты год назад боролся с Хорватией за выход на чемпионат мира, то выйти на поле в Душанбе тебе будет психологически сложно. И пусть Валерий Карпин обстреливал молодежь, уж по телевизору она тот самый матч в Сплите смотрела. Поэтому отдавала себе отчет, что это два разных футбола и точно знала, в какой хочет играть.

Ведь футбол в конце концов не только двадцать два игрока на поле, это еще и все, что вокруг. Стадионы, раздевалки, транспорт, телетрансляции. Вы видели картинку из Исфахана? Я помню, что так смотрел матчи «Динамо» из Тюмени или Владивостока, когда в составе бело-голубых блистал первый африканец в истории команды Лаки Изибор. И вдруг эта сама картинка вернулась… Интересно, для кого?

Сборной же в Душанбе пришлось выходить на не самое лучшее искусственное поле, которой, по свидетельству очевидцев, Валерий Карпин не стал ругать только из-за уважения к хозяевам, которые проделали титаническую работу при подготовке к матчу. Кстати, к азиатским кубкам они так готовится не будут. А играть придется в первую очередь именно там, а совсем не на домашнем стадионе саудовского клуба Криштиану Роналду.

Но вернемся к словам Чалова о том, что Лигу чемпионов АФК не смотрит ни один человек. Я уверен, что ни один читатель этого текста без поиска в Интернете не расскажет о последнем финале этого турнира, каким бы интересным или топовым он бы ни был.

Зато еврокубки, в том числе, без участия российских команд становятся главным зрелищем для российских болельщиков. И даже Лига Европы, в частности, игра «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед». Я, честно говоря, не хотел, чтобы этот матч заканчивался, а вторая его серия точно разбавит длинные выходные невероятным по накалу зрелищем. А есть еще Лига Чемпионов… Если Россия перейдет в АФК, то, боюсь, ее трансляции придется искать всякими пиратскими способами.

Мне вообще представляется очень странным подход «лучше играть, чем не играть». Зачем футболистам играть на искусственном поле в Душанбе с риском получить травму и перестать играть вообще? Но это вторая проблема. Первая – болельщики. Никто никакими усилиями никогда не заставит их смотреть азиатские кубки. Даже без российских команд среди их участников, они будут смотреть еврокубки. Ничего более интересного в мировом клубном футболе нет. При этом надо понимать, что, правда, что возвращение в них будет очень тяжелым. Но даже оно даст мечту многим молодым футболистам. Переход же в Азию станет самым настоящим похищение этой мечты.