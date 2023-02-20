Зачем Захаряну в Стамбул? Счастливые истории россиян в Турции можно пересчитать по пальцам

«ГАЛАТАСАРАЙ» НАЦЕЛЕН НА ЗАХАРЯНА

Все говорит о том, что переход 19-летнего таланта Арсена Захаряна в «Челси» в ближайшее время не состоится, но полузащитник, кажется, уже настроился на отъезд из Москвы. СМИ активно пишут о том, что его новым местом назначения станет Стамбул.

Все началось неделю назад, когда турецкий GezenDokuz сообщил о том, что «Галатасарай» согласовал с «Динамо» трансфер за 11 млн евро плюс 2 млн бонусами. Другое зарубежное издание,Fotomac, подтвердило эту информацию. И хотя «Чемпионат» опроверг – дескать, сам футболист не заинтересован в переезде в Турцию, многие услышали в словах агента Павла Андреева «на данный момент Арсен находится в “Динамо”» намек на временность данного положения.

Вскоре стало известно, что трансфером занимается известный агент Джордж Гарди, активно и успешно работающий с турецкими клубами. Ему удавалось привезти в этот чемпионат СамуэляЭто’О, Самира Насри, Марио Гомеса и других звезд.

ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Есть и прямо противоположная информация. Якобы стамбульцы еще не выходили на переговоры с «Динамо», а те готовы отпустить игрока только в случае активации пункта в контракте – за 15 млн (летом сумма вырастет до 25 млн). Сам же футболист просит 2-2,5 млн. При этом все то же издание GezenDokuz уверяет, что следующая фраза принадлежит самому Захаряну: «Я правда хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются».

В последнее верится с очень большим трудом. Точно не в стиле Арсена давать такие комментарии, тем более до факта совершения перехода. Да и где бы турецкие журналисты подловили игрока? Неудивительно, что в пресс-службе оперативно опровергли сам факт подобного интервью.

В общем, различных данных хватает, и кому верить – загадка. Но точно можно сказать одно – интерес «Галатасарая» к полузащитнику сборной России носит предметный характер (и явно проплаченный вброс с комментарием тому пример), а значит, вероятность перехода не столь мала, как может показаться на первый взгляд.

СВОИМ СТАЛ ТОЛЬКО КУДРЯШОВ

Стоит ли вообще Захаряну разменивать российский футбол, пусть и временно лишенный еврокубков, на турецкий – 12-й рейтинге УЕФА (по две команды в Лиге чемпионов и Лиге конференций и одна в Лиге Европы)? Обратимся к истории.

Всего в чемпионате Турции играли 19 футболистов с российским паспортом: Федор Кудряшов (103 матча в лиге), Роман Нойштедтер, (71), Магомед-Шапи Сулейманов (31), МухсинМухамадиев (29), Дмитрий Хлестов, Андрей Кривов (по 24), Сергей Агашков (23), Магомед Оздоев (20), Олег Саленко (18), Юрий Матвеев (15), Вячеслав Камольцев (13), Владимир Бесчастных, ЗаурСадаев (по 12), Виталий Дьяков (11), Вячеслав Мельников (10), Ильшат Файзулин (5), Артем Дзюба (4), Арсен Хубулов (3) и Юрий Лодыгин (2).

Даже беглый взгляд на этот список показывает, что:

а) почти никто из россиян не стал в Турции своим, только Кудряшов и немец с русскими корнями Нойштедтер наиграли на пару полноценных сезонов;

б) ни у кого после этого карьера не пошла в гору. Последний самый яркий пример: его величество Дзюба, лучший бомбардир российской сборной и суперзвезда РПЛ, за полгода в турецкой суперлиге добрался до поля всего четыре раза и в сумме сыграл 165 минут.

ТУРЦИЯ – ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И АУТСАЙДЕРОВ

Впрочем, стоит признать, что молодых талантов такого масштаба из России в Турции еще не было. В основном на юга подаются на заработки, нередко на закате карьеры (Кудряшов, Нойштедтер, Дзюба, Бесчастных, Хлестов), или те, кому не нашлось стабильного места в хорошей команде РПЛ. И почти никто не задерживается – более половины игроков (11 из 19) провели в сумме менее половины матчей одного сезона.

Среди свежих примеров молодых игроков вспоминается Магомед-Шапи Сулейманов, побывавший в сезоне-2021/22 в аренде в «Гиресунспоре». Но и эта история не похожа на нашу, потому что вингер необъяснимо сильно сдал после того, как переболел коронавирусом, и напрочь вылетел из состава «Краснодара», а в Турцию прибыл набираться сил. И, кстати, получилось неважно – 3+3 в 31 матче. По возвращении «быки» отправили его в Израиль.

Так что если Захаряну удастся проявить себя в Турции, а после этого еще и отправиться покорять Европу, это будет самый небанальный случай в истории футбольных взаимоотношений наших стран. Имеет ли смысл так рисковать, если, как говорят в «Динамо», к Арсену и без того достаточно интереса из-за рубежа?