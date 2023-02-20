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Дмитрий Селюк: Головин правильно продлевает контракт с «Монако», да и вопрос налогов важный

«Монако» в 24-м туре Лиги 1 обыграл на выезде «Брест» - 2:1. Александр Головин забил гол и помог своей команде взять три очка.
Дмитрий Селюк: Головин правильно продлевает контракт с «Монако», да и вопрос налогов важный
20 февраля 2023 19:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: Keystone Press Agency

Несколько дней назад появилась информация, что представители Головина начали переговоры с «Монако» о продлении контакта российского полузащитника. Действующий договор истекает в 2024 году.

Мы поговорили об этой ситуации с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Я бы не назвал Головина звездой, но это добротный футболист европейского уровня. В «Монако» у него все получается, поэтому все логично, что за почти полтора года до истечения контракта его представители стали вести разговоры о продлении.

Все в «Монако» у Александра идет хорошо, он один из лидеров команды, а команда идет в лидирующей тройке. Он привык к городу, к стране. Зачем искать от добра добра? Считаю, все он делает правильно. Лучше продлить контракт, чем ехать в какую-то новую страну, новый чемпионат. Опять начинать все заново. У всех перед глазами пример Азмуна.

- Как вам новость об интересе к Головину со стороны дортмундской «Боруссии»?

- Я даже обсуждать это не хочу, это чистый фейк. Никто публично не станет заявлять, что за полтора года до истечения контракта хочет купить такого-то игрока. Это вбросы, такое происходит, когда нужно продлевать контракт.

Головин – это не Кокорин на Кипре, не Черышев, который постоянно травмирован. Он стабильно играет в солидном европейском клубе, в хорошем чемпионате, входящем в топ-5, приносит пользу команде.

- Сейчас Миранчук в «Торино» тоже стал постоянно играть.

- Но все-таки «Торино» ни за что не борется, ни на что не передует, а «Монако» всегда минимум в пятерке, играет в еврокубках.

- Еще один важный фактор – налоговое законодательство в Монако. Где еще такой налоговый рай Головин найдет?

- Безусловно, например, чтобы в Испании заработать миллион чистыми, нужно заработать два. В условной Германии тоже нужно до 50 процентов с зарплаты отдать государству.

НАША СПРАВКА

В чемпионате Франции «Монако» идет на третьем месте с 50-ю очками, на втором месте «Марсель» - 52 очка, лидирует «ПСЖ» - 57.

источник: «Советский спорт»
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