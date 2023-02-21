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«Айнтрахт» даст бой «Наполи». Итальянцы могут не пробить немецкую стену

Матч на три результата, в котором нет фаворита.
«Айнтрахт» даст бой «Наполи». Итальянцы могут не пробить немецкую стену
21 февраля 2023 08:13
автор: Никита Шмытов
автор фото: eintracht.de

Форма команд и попадание в плей-офф

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» - случайный пассажир плей-офф Лиги чемпионов 2022/23, которому откровенно повезло с соперниками на групповом этапе. Он занял второе место вслед за «Тоттенхэмом», но сумел обойти «Спортинг» и «Марсель».

Однако «Айнтрахт» слабым никак не назовёшь. Клуб входит в шестёрку лучших Германии и отстает от лидирующей «Баварии» всего на пять очков. Команда пребывает в отличнейшей форме, а в предыдущих десяти турах Бундеслиги следующие результаты: 5 побед, 4 ничьи, 1 поражение.

«Наполи»

Про сумасшедший «Наполи» слышали все, но если есть повод вновь восторгаться им, то это точно стоит сделать. В текущем сезоне нет ни одной команды Италии, которая бы могла составить конкуренцию неаполитанцам. Команда с огромным запасом возглавляет таблицу Серии А, опережая ближайшего соперника на 15 очков.

В Европе мощь «Наполи» тоже никуда не потерялась. Итальянцы выиграли группу с «Ливерпулем», «Рейнджерс» и «Аяксом», проиграв лишь один раз англичанам в последнем туре, который никак не влиял на турнирный расклад. Последние пять туров закончились пятью победами с общим счётом 12:1.

Ориентировочные составы

«Айнтрахт»

Одним из факторов, почему «Айнтрахт» на протяжении сезона показывает ровные и качественные результаты, является хорошо сыгранный и стабильный состав. Главный тренер редко идёт на ротацию старта, поэтому угадать состав угадать достаточно легко.

Например, на острие выйдет Рандаль Коло Муани, являющийся на данный момент одним из лучших форвардов Бундеслиги, причём весьма разносторонним. На его счету не только 10 голов 19 матчах, что уже само по себе неплохо, но и 10 голевых передач.

Предположительный состав «Айнтрахта» (3-4-2-1): Трапп - Тута, Якич, Ндика - Макс, Соу, Камада, Кнауфф - Линдстрём, Гётце - Муани

«Наполи»

Но даже французский форвард меркнет на фоне атакующей мощи «Наполи». В первую очередь голов стоит ждать от Виктора Осимхена, на счету которого 22 очка по «гол+пас» в 22 матчах сезона, что делает его одним из лучших игроков в своём амплуа в текущем сезоне.

А главным помощником Осимхена можно считать Хвичу Кварацхелию, который не только отдал 12 голевых передач, но и забил столько же. Потрясающая форма грузинского вингера.

Отсутствовать на матче ЛЧ будет только 23-летний Джакомо Распадори, который хоть и не является железным игроком состава, но его 4+2 на групповом этапе сильно помогли Лучано Спаллетти.

Предположительный состав «Айнтрахта» (4-3-3): Мерет - Оливера, Мин Джэ, Ррахмани, Лоренцо - Зелиньски, Лоботка, Ангисса - Хвича, Лосано, Осимхен

Статистика и факты

В последний раз соперники встречались в сезоне 1994/95. Тогда в плей-офф Кубка УЕФА немцы с одинаковым счётом (1:0) выиграли как дома, так и в гостях.

«Айнтрахт» в последних 11 матчах против соперников из Италии показывает следующие результаты: 6 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Причём последняя неудача датирована аж 2006-м когда, когда сильнее оказался «Палермо».

«Айнтрахт» - 11-я команда Германии, сыграющая в плей-офф ЛЧ, что станет рекордом турнира. Немцы обогнали Испанию, которая может похвастаться лишь десятью командами.

«Наполи» забил 20 голов на групповом этапе ЛЧ. Это лучший результат сезона.

Оливер Гласнер - главный творец успеха «Айнтрахта». Под его руководством команда проиграла лишь 2 матча из 19 в еврокубках. Причём лишь одно из них состоялось в домашних стенах, а в остальном результаты дома почти безупречны - 3 победы и 5 ничьих.

источник: «Советский спорт»
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