Почему «Челси» не увольняет Поттера? Есть три причины

«Челси» проиграл в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, проиграл последней команде АПЛ и отстал на 11 очков от зоны ЛЧ, из-за чего в социальных сетях завирусился хэштег #ПоттерВон, призывающий руководство клуба избавиться от главного тренера.

Увольнение действительно напрашивается, и оно бы наверняка должно было бы состояться после поражения «Саутгемптону» (0:1), но этого не случилось. Английское издание The Telegraph подготовило отчет, в котором поделилось инсайдами и рассказало, почему босс клуба Тодд Боули до сих пор не попрощался с Грэмом Поттером.

1. Разбор проблем

Рубить с плеча и увольнять главного тренера может каждый президент клуба, но куда лучше проанализировать полную ситуацию и копнуть глубже, дабы не сваливать все беды на одного человека.

Тодд Боули не уверен, что неудовлетворительные результаты связаны исключительно с Поттером, а потому не хочет торопиться с увольнением. Возможно, ни один тренер не сумел бы столь быстро построить новую команду за короткий срок. «Челси» только зимой приобрел семь игроков с прицелом в основу, что уже само по себе очень много. И наверняка претензий к Грэму было бы ещё больше, если сам тренер выбирал новичков, но ранее в СМИ появлялась информация, что некоторые приобретения совершались без согласия Поттера, что ещё больше усложняет их встраивание.

Нельзя забывать и про объективные причины, а именно травмы, которые то и дело мучают «Челси». Да, игроков в составе предостаточно, но выбывание любого футболиста ломает и без того хрупко налаженные связи.

2. Взаимное уважение

Второй пункт несколько странный для богатого и сурового футбольного мира, но ему тоже есть место.

Сообщается, что Боули восхищен смелостью Поттера, который признаёт свои ошибки и берёт вину на себя, хотя многие тренеры, в аналогичных ситуациях, нередко критикуют игроков и руководство через СМИ. Поттер - воспитанное исключение.

Помимо этого, Боули подчеркивает смелость тренера. Он не забывает весьма рискованный шаг Поттера в сентябре 2022-го года, когда он бросил успешный и работающий проект в «Брайтоне» и согласился возглавить «синих», у которых уже на тот момент развился кризис.

3. «Удобство» Поттера и отсутствие альтернатив

Поттер не ругается с руководством, не возмущается из-за приобретенных ненужных игроков, а весь удар за результаты прилетает именно по тренеру. Боули купил дорогую игрушку, выполняет роль спортивного директора, а Поттер является тем, кто ему в этом не мешает.

Даже если бы Боули решился на смену тренера, то на рынке просто нет подходящих кандидатур. Никто не захочет возглавлять кризисный клуб с сомнительным управленцем ближе к финишу сезона.

Условный Маурисио Почеттино сразу бы потребовал выстроить нужную ему систему, а американский владелец не из тех, кто готов делить власть.