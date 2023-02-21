ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Почему «Челси» не увольняет Поттера? Есть три причины

Все просто. Никакой магии.
Почему «Челси» не увольняет Поттера? Есть три причины
21 февраля 2023 08:23
автор: Никита Шмытов
автор фото: chelseafc.com

«Челси» проиграл в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, проиграл последней команде АПЛ и отстал на 11 очков от зоны ЛЧ, из-за чего в социальных сетях завирусился хэштег #ПоттерВон, призывающий руководство клуба избавиться от главного тренера.

Увольнение действительно напрашивается, и оно бы наверняка должно было бы состояться после поражения «Саутгемптону» (0:1), но этого не случилось. Английское издание The Telegraph подготовило отчет, в котором поделилось инсайдами и рассказало, почему босс клуба Тодд Боули до сих пор не попрощался с Грэмом Поттером.

1. Разбор проблем

Рубить с плеча и увольнять главного тренера может каждый президент клуба, но куда лучше проанализировать полную ситуацию и копнуть глубже, дабы не сваливать все беды на одного человека.

Тодд Боули не уверен, что неудовлетворительные результаты связаны исключительно с Поттером, а потому не хочет торопиться с увольнением. Возможно, ни один тренер не сумел бы столь быстро построить новую команду за короткий срок. «Челси» только зимой приобрел семь игроков с прицелом в основу, что уже само по себе очень много. И наверняка претензий к Грэму было бы ещё больше, если сам тренер выбирал новичков, но ранее в СМИ появлялась информация, что некоторые приобретения совершались без согласия Поттера, что ещё больше усложняет их встраивание.

Нельзя забывать и про объективные причины, а именно травмы, которые то и дело мучают «Челси». Да, игроков в составе предостаточно, но выбывание любого футболиста ломает и без того хрупко налаженные связи.

2. Взаимное уважение

Второй пункт несколько странный для богатого и сурового футбольного мира, но ему тоже есть место.

Сообщается, что Боули восхищен смелостью Поттера, который признаёт свои ошибки и берёт вину на себя, хотя многие тренеры, в аналогичных ситуациях, нередко критикуют игроков и руководство через СМИ. Поттер - воспитанное исключение.

Помимо этого, Боули подчеркивает смелость тренера. Он не забывает весьма рискованный шаг Поттера в сентябре 2022-го года, когда он бросил успешный и работающий проект в «Брайтоне» и согласился возглавить «синих», у которых уже на тот момент развился кризис.

3. «Удобство» Поттера и отсутствие альтернатив

Поттер не ругается с руководством, не возмущается из-за приобретенных ненужных игроков, а весь удар за результаты прилетает именно по тренеру. Боули купил дорогую игрушку, выполняет роль спортивного директора, а Поттер является тем, кто ему в этом не мешает.

Даже если бы Боули решился на смену тренера, то на рынке просто нет подходящих кандидатур. Никто не захочет возглавлять кризисный клуб с сомнительным управленцем ближе к финишу сезона.

Условный Маурисио Почеттино сразу бы потребовал выстроить нужную ему систему, а американский владелец не из тех, кто готов делить власть.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Почему «Челси» не увольняет Поттера? Есть три причины
Почему «Челси» не увольняет Поттера? Есть три причины
Все просто. Никакой магии.
21.02.2023 08:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Айнтрахт» даст бой «Наполи». Итальянцы могут не пробить немецкую стену
«Айнтрахт» даст бой «Наполи». Итальянцы могут не пробить немецкую стену
Матч на три результата, в котором нет фаворита.
21.02.2023 08:13
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Головин правильно продлевает контракт с «Монако», да и вопрос налогов важный
Дмитрий Селюк: Головин правильно продлевает контракт с «Монако», да и вопрос налогов важный
«Монако» в 24-м туре Лиги 1 обыграл на выезде «Брест» - 2:1. Александр Головин забил гол и помог своей команде взять три очка.
20.02.2023 19:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
Зачем Захаряну в Стамбул? Счастливые истории россиян в Турции можно пересчитать по пальцам
Зачем Захаряну в Стамбул? Счастливые истории россиян в Турции можно пересчитать по пальцам
Здесь не задержались даже Дзюба, Бесчастных и Саленко.
20.02.2023 11:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Вот тебе и Азия!
Вот тебе и Азия!
Все-таки хорошо, что Россия не перешла в АФК.
20.02.2023 10:01
Футбол
автор: Шулика Кирилл
Желания минимум, в обороне бардак. Игра ЦСКА против «Рубина» на сборах настораживает
Желания минимум, в обороне бардак. Игра ЦСКА против «Рубина» на сборах настораживает
Зимние сборы армейцы завершили поражением от обновленного «Рубина». Карраскаль отобрал пенальти у Чалова и не забил.
19.02.2023 20:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Головин опять забил и помог «Монако» обыграть на выезде «Брест»
Головин опять забил и помог «Монако» обыграть на выезде «Брест»
«Монако» на классе переиграл «Брест» на чужом поле – 2:1. Один из мячей забил Александр Головин.
19.02.2023 19:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
Звезды «ПСЖ» спасают Париж от поражения в матче с «Лиллем», но игра вызывает вопросы
Звезды «ПСЖ» спасают Париж от поражения в матче с «Лиллем», но игра вызывает вопросы
Благодаря своим мегазвездам «ПСЖ» добился тяжелой победы над «Лиллем», однако с такой игрой в Мюнхене против «Баварии» ловить нечего.
19.02.2023 17:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Олимпиакос» расторг контракт с Марсело. Он не сошелся с другой экс-звездой «Реала» и почти не играл
«Олимпиакос» расторг контракт с Марсело. Он не сошелся с другой экс-звездой «Реала» и почти не играл
Супертрансфер самого титулованного игрока в истории «Реала» обернулся крупным фиаско.
19.02.2023 12:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Преследователь Бекхэма уложил на лопатки «Челси» под руководством экс-тренера «Шинника»
Преследователь Бекхэма уложил на лопатки «Челси» под руководством экс-тренера «Шинника»
Всего один гол со штрафного отделяет Уорд-Прауса от повторения рекорда АПЛ, установленного суперзвездой английского футбола.
19.02.2023 10:35
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика