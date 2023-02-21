Клопп и Анчелотти подружились в пандемию. Оба сидели по домам в Ливерпуле и обменивались подарками

В среду вечером зрители на «Энфилде» станут свидетелями очередного противостояния «Ливерпуля» и мадридского «Реала» – команд, разыгравших между собой прошлогодний титул победителей Лиги чемпионов. По всем раскладам это будет славная серия дуэлей Алисона и Тибо Куртуа, Карима Бензема и Вирджила ван Дейка, Винисиуса Жуниора и Трента Александера-Арнольда, Давида Алабы и Мохамеда Салаха, Луки Модрича и Фабиньо…

Каждому в этих противостояниях придется отдать всего себя. А вот для тренеров это отличная возможность встретить доброго товарища. Не каждый день встретишь тренеров, которые так тепло и искренне приветствовали бы друг друга.

«Карло – самый спокойный тренер из всех, кого я встречал в своей жизни. И один из лучших людей, которых только можно встретить. Фантастический человек, скромный и очень приятный. Очевидно, что его работа – это высший уровень, и я очень уважаю его и восхищаюсь им», – сказал немец на предматчевой пресс-конференции.

А вот слова Папы Карло: «У нас хорошие отношения. Мы вместе провели в Ливерпуле полтора года во время пандемии. Мы переписывались, обменялись подарками. Он очень приятный человек». Журналисты уточнили, что это был за подарок, и Анчелотти признался, что речь шла об электронной сигарете. Даже жаль, что после победы в финале он курил сигару, а не ее. Получилось бы очень символично.

При этом старыми друзьями их не назвать. Как отметил итальянец, активно общаться они начали только когда свирепствовал ковид. В то же время зерно дружбы зародилось еще осенью 2019 года, когда «Ливерпуль» и «Наполи» встретились в групповом этапе Лиги чемпионов. Перед матчем в Неаполе Анчелотти так нахваливал коллегу, что тот поначалу решил, что это просто трюк опытного итальянца.

«Мне нравится Карло, я его очень уважаю. Он был игроком мирового класса и, очевидно, тренером мирового класса. Но, как мы говорим в Германии, он, очевидно, хитрый лис. Рассказывать о нас все эти положительные вещи, говорить обо мне все эти приятные вещи перед игрой — это приятно. Но это тактика — он так долго в деле и пытается вывести меня на хорошего парня», – говорил наставник мерсисайдцев.

Но уже после той игры, завершившейся победой хозяев со счетом 2:0, они искренне пожимали друг другу руки и улыбались. Наставник неаполитанцев подошел к визави прямо на поле и сказал: «Не волнуйся. Раз ты проиграл в Неаполе, значит в итоге выиграешь Лигу чемпионов». Прогноз, правда, не сбылся, «Ливерпуль» дико несправедливо вылетел уже в 1/8 финала от «Атлетико», но после этого Клопп вместо хитрого лиса увидел доброго товарища.

Так что на «Энфилде» этим вечером нас ждет соперничество, не лишенное остроты, но полное уважения и восхищения со стороны полководцев обеих армий. И кто бы по итогам этого противостояния ни прошел дальше, неудачник обязательно пожелает ему еще раз выиграть Лигу чемпионов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

На поле команды Клоппа и Анчелотти встречались 11 раз. Первая из них состоялась еще весной 2014 года, «Реал» и «Боруссия» сошлись в четвертьфинале Лиги чемпионов («сливочные» прошли дальше – 3:0 и 0:2).

Немец руководил «Боруссией» Д и «Ливерпулем», итальянец – «Наполи», «Эвертоном» и «Реалом». Пока статистика в пользу Анчелотти 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения. При этом Клопп не знает победы над визави в четырех последних играх – два поражения и две ничьи. И это при том, что в трех из этих игр Анчелотти руководил серьезно уступающим по составу «Эвертоном».