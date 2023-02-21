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Превью матча «Ливерпуль» - «Реал». Прошлогодние финалисты ЛЧ уже не те

Вывеска громкая, а фаворит неочевиден.
Превью матча «Ливерпуль» - «Реал». Прошлогодние финалисты ЛЧ уже не те
21 февраля 2023 12:46
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

ФОРМА КОМАНД И ПОПАДАНИЕ В ПЛЕЙ-ОФФ

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» без проблем пробился в плей-офф, заняв второе место в группе с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс», но глобальные проблемы начались чуть позже, когда мерсисайдцы откровенно посыпались. Например, еще недавно, подопечные Юргена Клоппа отлетели от «Вулверхэмптона» (0:3), два раза от «Брайтона» с суммарным счетом 1:5 и так далее. Не перечесть все неудачи «красных» в текущем сезоне, но последние матчи дают надежду на достойное сопротивление в оставшемся сезоне.

Источник фото: IMAGO

Вице-чемпионы Англии одержали две победы подряд: против «Эвертона» (2:0) и против «Ньюкасла» (2:0). Если выиграют и третий матч подряд, то установят самую продолжительную серию побед в сезоне-2022/23.

«Реал»

Каждый сезон «Реал» обязательно вносится в список претендентов на победу в Лиге чемпионов, но любой серии наступает конец. «Сливочные» проводят довольно посредственный год, в котором они уже проиграли Суперкубок Испании и максимально усложнили борьбу в Ла Лиге.

Источник фото: Keystone Press Agency

В последних матчах внутреннего чемпионата «Реал» спокойно разобрался с «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0), но оба из них из нижней части таблицы. Если же откатываться чуть ранее, то заметна проблемная тенденция в матчах с крепкими соперниками, в том числе и в Лиге чемпионов. Испанский гранд выиграл группу, но проиграл «РБ Лейпцигу» (1:2) и сыграл вничью с «Шахтером» (1:1). Пока что, «Реал» неубедителен.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Ливерпуль»

Клопп ожидаемо и традиционно весь сезон борется с травмами, но большинство выбывших игроков успели восстановиться к матчу ЛЧ. Как же вовремя!

Луис Диаc и Артур точно не смогут помочь, пара других - под вопросом. Но самое главное, что в строю Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и другие ключевые игроки. Особенно стоит выделить Коди Гакпо, который наконец-то адаптировался к английской лиге и забил два гола в последних двух турах.

«Реал»

Главный вопрос для «Реала» перед 1/8 финала ЛЧ - состояние Карима Бензема. Ударный форвард пропустил последний матч, из-за чего на острие атаки вышел Родриго. Также достоверно неизвестно о Тони Кроосе, Орельене Тчуамени и Ферлане Менди. Если все перечисленные игроки пропустят матч, то шансы «Реала» заметно снизятся.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

⦁ «Ливерпуль» не выигрывает у «Реала» шесть матчей подряд (1 ничья и 5 поражений).

⦁ «Реал» выиграл только 1 раз в семи последних гостевых матчах против команд АПЛ (2 ничьи и 4 поражения).

⦁ Если Салах забьет гол, то он сравняется с лучшим африканским бомбардиром Лиги чемпионов, догнав Дидье Дрогба (44 гола).

⦁ Бензема не забивает 324 минуты в ЛЧ (3,6 матча).

⦁ Алиссон не пропустил в 13 из 24 матчей на «Энфилде» в ЛЧ. Это лучший результат в истории «Ливерпуля».

⦁ «Ливерпуль» не забил только в одном матче сезона на домашнем стадионе.

⦁ «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале ЛЧ прошлого сезона. Тогда испанцы оказались сильнее - 1:0.

Матч состоится 21 февраля в 23:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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Вывеска громкая, а фаворит неочевиден.
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