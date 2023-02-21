Не стоит мучить футболистов и болельщиков - матч «Локомотива» и «Спартака» нужно переносить 

МАТЧ СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

Все мы помним классическую фразу: матч состоится при любой погоде. В советские времена эту фразу начали часто писать на афишах во время первого чемпионата СССР в 1936 году. Не на всех, но в случаях, когда игра была особо важная, которую ждали тысячи и тысячи болельщиков.

В 50-х годах от этой фразы отказались, это случилось в 1951 году. В Ленинграде играли местное «Динамо» и «Крыльями Советов» (Куйбышев). Во втором тайме из-за ливня матч пришлось прервать, потому что поле превратилось в озеро. Играть в таких условиях не было никакой возможности. Матч был переигран только через два месяца.

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СИДЕЛИ НА ТРИБУНЕ ПРИ МИНУС 15?

Но вернемся к нашим реалиям. Да, все соскучились по настоящему футболу, а не по контрольным матчам. А тут еще и вывеска лучше не придумаешь. Вдобавок изрядной перчинки игре придает участие Артема Дзюбы. Все ждут: забьет ли Дзюба «Спартаку»? Кроме болельщиков красно-белых, конечно.

А теперь представим атмосферу. Синоптики прогнозируют минут 14. Обычно в прогнозе указывается дневная температура. Встреча начнется в 20.00, есть вероятность, что показания термометра опустятся ниже этой отметки. А согласно регламента, при минус 15 и ниже играть можно только с согласия команд.

Но дело даже не в этом. Минус 14 вполне достаточно, чтобы околеть на трибуне за полтора часа. Я как-то был на футболе при минус 11, до конца не досидел – не выдержал, всего трясло от холода. А, выйдя с трибуны, бежал бегом до ближайшего кафе.

И сколько отчаянных фанатов придет на «РЖД Арену» в такую погоду? Большая вероятность, что от каждого касания мяча эхо будет гулять по пустым трибунам.

А есть еще и футболисты. Они не роботы, а живые люди. Не большое удовольствие играть в такой мороз. Вдобавок в такую погоду риск получения травмы сильно возрастает. При этом следует учесть, сколько в составах обеих команд иностранцев из теплолюбивых стран.

Даже если температура будет минус 14, на градус выше, оговоренной в регламенте, при которой можно принимать решение о переносе игры, призываю обойтись без бюрократии, а подойти к вопросу, исходя из реальности. Уверен, матч нужно переносить.

СТАТЬЯ ИЗ РЕГЛАМЕНТА

В июле 2018 года Исполком Российского футбольного союза утвердил новый медицинский регламент чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. В нем, среди прочего, прописаны погодные условия, при которых могут проводиться встречи чемпионатов.

Погодным условиям проведения матчей посвящена статья 5 регламента. В ней отмечается, что делегат матча вправе потребовать от организатора встречи обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за 3 часа, 2 часа и 1 час до начала игры в присутствии судейской бригады.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по Цельсию, делегат должен запросить согласие на участие в матче от обеих играющих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги о получении или неполучении такого согласия.

Такие же рекомендации и в регламенте УЕФА.

НАШ АНОНС

Матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен пройти завтра, 22 февраля. Начало в 20:00 мск. Игра пройдет на «РЖД Арене». Ответная встреча на «Открытие Банк Арене» запланирована на 27 февраля.