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«Челси» проиграл последней команде АПЛ. Клуб в явном кризисе 

Система не работает, трансферы не оправдывают. Полный крах.
«Челси» проиграл последней команде АПЛ. Клуб в явном кризисе 
22 февраля 2023 12:41
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

«Челси» за последние два трансферные окна сменил почти целый состав, потратив сотни миллионов евро, что намного больше, чем любой другой клуб мира. Ждать мгновенной победы во всех турнирах было бы чрезмерно наивно, особенно в условиях перестройки и давления, но все-таки «синие» должны были показывать хоть какой-то прогресс. Но его нет.

Последние ничьи с крепкими «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Ньюкаслом» - окей, скользкое поражение от «Боруссии» в ЛЧ - тоже можно понять, но как можно объяснить 0:1 в матче АПЛ против «Саутгемптона»?

После выезда в «Дортмунд» я и сам защищал «Челси», ссылаясь на банальное невезение и плохо реализованные моменты, но теперь уже окончательно стало ясно, что это не просто череда случайностей, а кривой и даже уродливый пазл, который не смог собрать главный тренер Грэм Поттер. Потенциально общая картинка может получиться красивой, но, видимо, Поттер не представляет как ее собрать.

Источник фото: IMAGO

«Саутгемптон» был идеальным соперником для получения веры в себя и перехода в белую полосу жизни для клуба, ведь команда занимает последнее место в таблице (4 победы и 18 голов за 22 тура), многие игроки были травмированы, а некоторые другие только-только восстановились от повреждений, но даже худшая команда высшего дивизиона Англии оказалась не по зубам нынешнему «Челси».

«Челси» по созданным моментам вновь переиграл соперника (1,62 xG против 0,62 xG), но это ни в коем случае не оправдывает проигравших. Во-первых, «аристократы» должны были создавать куда больше голевых ситуаций против одной из худших оборонительной команды лиги (44 пропущенных гола, хуже только «Борнмут»). А во-вторых, «Челси» совершенно не выглядел по игре командой классом выше.

Статистика матча красноречиво подтверждает, что «Челси» не выглядел сильнее. Более того, в первом тайме команда Поттера проиграла по ударам, владению, количеству атак, и что самое важное в счете - 0:1. Лишь во второй половине, когда «Саутгемптон» вжался к своим воротам для сохранения преимущества, «Челси» стал наваливаться на оппонента, но по большому счету по-настоящему голевых моментов почти не было.

У «Челси» как не было, так и нет рисунка игры, а вся идея сваливается к простой надежде на дорогостоящих купленных игроков, которые не оправдывают ожидания. Например, тот же Михаил Мудрик, оцененный «Челси» примерно в 100 млн евро, за пять матчей в «Челси» не отметился ни одним голевым действием. Против «Саутгемптона» он вышел только во втором тайме, но за 30 минут отметился только 3 точными передачами из 7 и одним пустяковым ударом.

Проблема «Челси» не в Мудрике или других новичках, а в руководстве. Боули думал, что такая массовая закупка и перестройка сразу принесет результат, но «Челси» превратился в посмешище. Поттеру невозможно за несколько матчей перестроить весь состав, однако это тоже не снимает с него ответственности. Думаю, что в ближайшее время стоит ждать его увольнения.

На рынке свободных тренеров не так уж и много подходящих кандидатур. Зидан не согласится, Джеррард не потянет, возвращение Лэмпарда или Тухеля будет смешным, но кто тогда? Теоретически по статусу подходят Бенитес, Луис Энрике, Маурисио Почеттино, но что-то подсказывает, что они не захотят рисковать репутацией и возглавлять клуб в самый разгар кризиса. Возможно, болельщикам «Челси» придется терпеть мучения Поттера до конца сезона.

источник: «Советский спорт»
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