Кариус впервые за два года выйдет на поле. Он сыграет в финале кубка против «МЮ» 

Многие голкиперы проводят целые сезоны на скамейке запасных, так как они являются лишь №2 в своих командах. И тем более не приходиться заикаться о игровой практике третьим голкиперам, которые появляются на поле только в самых невероятных и редких случаях. Как раз один из таких намечается у «Ньюкасла», которому придётся трудно.

Что произошло?

Ник Поуп - один из лучших голкиперов АПЛ текущего сезона, но в последнем матче против «Ливерпуля» он сделал что-то трудно объяснимое, схватив мяч в руки в десяти метров от штрафной площади, за что был справедливо удален. И что более важно, он пропустит ближайший матч «Ньюкасла», а эта дисквалификация распространяется и на Кубок английской лиги.

Второй вратарь, заменивший Поупа, тоже не сможет сыграть в кубке. Мартин Дубравка начинал сезон в «Манчестер Юнайтед», в заявку которого входил в том числе и на кубок, и по правилам английского футбола, он не может быть заявленным другой командой.

Короче говоря, в финале (!) Кубка английской лиги придется рассчитывать на третьего вратаря.

Кто он?

Отбиваться от атак «МЮ» в финале будет Лорис Кариус. Это тот самый голкипер, который в 2018-м году привез два гола в решающем матче Лиги чемпионов.

Именно та встреча сломала карьеру немецкого голкипера, хотя он ее пробовал реанимировать в «Бешикташе» и «Унионе», но и там не обходилось без фейлов. Тем было удивительнее, что «Ньюкасл», стоящий за богатейшими шейхами, вновь вернул Лориса в большой футбол. Но до недавнего времени лишь формально. Да, он числится в «Ньюкасле» с лета прошлого сезона, но на его счету нет еще ни одной минуты. Куда чаще 29-летнего немца можно видеть не на поле, а на всяких светских тусовках, куда он прибывает с итальянской обворожительной телеведущей Дилеттой Леоттой.

Кариусу не позавидуешь. В последний раз он появлялся на поле два года назад - против «Хоффенхайма», а тут придется лезть сразу в пекло английского футбола, пытаясь отобрать возможный титул у одного из лучших клубов АПЛ на данный момент. Возможно, Кариус сумеет исполнить десяток сейвов, принести «Ньюкаслу» первый трофей с 1955-го года, благодаря чему заставит замолчать подшучивающих над ним за прошлые неудачи болельщиков и экспертов, но верится в это с трудом.

Ну, а если он вновь облажается, то за него действительно будет страшно. Лорис с большим трудом перенес боль за 2018-й год, еле-еле нашел себя снова, и тут вновь на него обрушивается целая тонна давления, а психологическая устойчивость явно не его конек. Если немец вновь грубо ошибется, то рискну предположить, что он объявит о завершении карьеры.

26 февраля мы узнаем финал этой удивительной истории.