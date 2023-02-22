Валерий Овчинников: Клопп должен проявить характер и навести порядок в «Ливерпуле»

Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников рассказал, что нужно сейчас делать руководству «Ливерпуля» и его тренеру Юргену Клоппу.

- Валерий Викторович, на ваш опытный тренерский взгляд, в «Ливерпуле» системный кризис? Что нужно делать руководству клуба и Юргену Клоппу?

- Нужна хорошая встряска, нужна свежая кровь во всех линиях.

- Но имена-то какие! Эти же парни только недавно Лигу чемпионов и АПЛ выигрывали.

- Помните, как «Зенит» в 1984 году стал чемпионом, а на следующий год едва не вылетел из высшей лиги?

- Да, помню.

- Я видел, что творилось в «Зените» на сборах в Леселидзе после победного сезона. Я тоже был на юге, готовил свою команду. Тогда в Турцию не ездили.

Играет «Зенит» контрольный матч, Садырин меняет игрока, а тот не хочет уходить. Только со скандалом удавалось сделать замену. У футболистов снесло крышу после победы в чемпионате СССР. В таком случае всегда нужны кардинальные меры.

- Сейчас ситуация другая. Это в СССР вы могли полкоманды разогнать и новых набрать. Сейчас трансферное окно закрыто. Да и не наберешь просто так – покупать игроков надо или в аренду брать. А это большие деньги.

- Значит, Клопп должен проявить характер, навести порядок в команде. Вот вы говорите, недавно все выигрывали, а сейчас из Лиги чемпионов наверняка вылетят.

- Ну, да – 4:0 в Мадриде будет трудно выиграть. В чемпионате тоже дела неважные, даже за место в Лиге чемпионов «Ливерпулю» будет сложно бороться.

- Ну, вот, а я о чем? Либо Клопп поставит игроков на место, либо его уберут. Все только от него зависит – может ли он держать удар?

- Но в «Ливерпуле» ситуация вряд ли похожа на ту, что была в «Зените» зимой 1985-го. Все игроки профессионалы, все выкладываются. Но не идет.

- Мы же не знаем, что там внутри команды происходит. И что будет происходить после такого домашнего разгрома.

- Коппа сильно критикует пресса. Пишут, что его «банковский счет пустеет на глазах». Такую необычную метафору они подобрали: мол, сдал Юрген. Но до конца сезона вряд ли уберут.

- Да, почему? Еще один неудачный матч – и укажут на дверь.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Вчера «Ливерпуль» проиграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» на родном «Энфилде» - 2:5.

В составе «Ливерпуля» голы забили Дарвин Нуньес (4) и Мохамед Салах (14), у «Реала» отличились Винисиус Жуниор (21, 36), Карим Бензема (55, 67) и Эдер Милитао (47).

Ответный поединок пройдет в Мадриде 15 марта.

В АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место (35 очков). От четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, и на котором сейчас находится «Тоттенхэм» (42 очка), команду Юргена Клоппа отделяет 7 очков. Но у «Ливерпуля» две игры в запасе.