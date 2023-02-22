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Камано помешал Магкееву спастись! «Локомотив» в дебютном матче Дзюбы проиграл «Спартаку»

«Спартак» начал год с победы в московском дерби. Он был на голову лучше соперника в первом тайме (тогда и забил Пруцев), а во втором рассчитывал только на контратаки и должен благодарить судьбу за промахи Дзюбы и отмену гола Магкеева.
Камано помешал Магкееву спастись! «Локомотив» в дебютном матче Дзюбы проиграл «Спартаку»
22 февраля 2023 22:08
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ОДИН ЛЕГИОНЕР НА ДВОИХ

У нас была почти целая зима, чтобы дождаться этого матча! Из-за чемпионата мира российский футбол ушел на паузу непривычно давно, так что болельщики успели даже сильнее обычного соскучиться по своим командам. Так что возобновление сезона игрой в Черкизово (формально в Ростове, но к тому матчу внимания было на порядок меньше) стало большим подарком для всех наших любителей футбола.

Перед игрой было очень много разговоров. Тут и перспектива перенесения матча из-за мороза. В среду вечером в столице были зафиксированы минус 12 градусов, а ожидалось даже на пару градусов ниже. Отдельной темой звучали перемены в «Локомотиве», в котором иссяк немецкий вектор, и его заменил российский.

Главным тренером стал наставник молодежки сборной Михаил Галактионов, а большинство новичков являются обладателями паспорта с двуглавым орлом. Так что тот факт, что единственным легионером в старте оказался Франсуа Камано, не должен удивлять. Интересно, что у «Спартака» в основе вообще оказалось 11 россиян. Они более привычны к холодам?

ДЗЮБА ПРОТИВ «СПАРТАКА»

Из новичков «Локо» в старте вышли Илья Лантратов, Игорь Смольников, Сергей Пиняев… и, конечно, Артем Дзюба, который сколько бы матчей за другие команды ни провел, всегда у всех будет ассоциироваться в первую очередь со «Спартаком». И который на красно-белых всегда выходит с особым настроем.

В выборе Гильермо Абаскаля особых сюрпризов не было. Все те же 4-3-3 с тройкой нападающих (слева направо) Антон Зиньковский – Павел Мелешин – Михаил Игнатов. Тут стоит напомнить, что Александр Селихов, его тезка Соболев и Шамар Николсон дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России, так что выбор тренера не удивил. Как и появление в запасе Квинси Промеса, так и не выехавшего ни на один сбор, только что выздоровевшего Кристофера Мартинса и не впечатливших на сборах новичков Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

ПРУЦЕВ – СПЕЦ ПО «ЛОКО»

Зимние сборы «Спартак» провел едва ли не ярче всех команд РПЛ и даже выиграл Зимний кубок РПЛ, причем выиграв все три матча и не против ни одного мяча. Так что его инициативность и высокая интенсивность на старте встречи ничуть не удивляла. Красно-белые владели мячом в два раза больше соперника, высоко встречали его и уже на 16-й минуте спровоцировали ошибку Ивана Кузьмичева.

Неточную поперечную передачу товарища почти нивелировал подкатом его партнер по центру обороны Станислав Магкеев, но спартаковцы отлично сыграли на подборе и через Руслана Литвинова доставили мяч Даниле Пруцеву, а тот из штрафного полукруга уложил мяч в угол ворот Лантратова. «Локо» становится для полузащитника любимым клиентом, ведь именно в игре с ним Пруцев открыл счет своим голам за «Спартак».

Красно-зеленым ничего не оставалось, как пытаться отодвинуть игру от своей штрафной, но ни физической готовности, ни взаимопонимания им не хватало. По крайней мере, на фоне соперника, очень прилично комбинировавшего. Особенно с учетом газона далеко не лучшего качества. Брака в действиях спартаковцев тоже было немало, но из-за скорости движения мяча если им хватало точности, получалось очень перспективно.

Даже на фоне партнеров выделялся активностью Мелешин. Он шел вообще во все единоборства что вверху, что внизу, доигрывал каждый эпизод (как-то чуть не накрыл Лантратова), постоянно участвовал в комбинациях и сам угрожал воротам. Однажды даже почти вывалился один на один, но тянулся к мячу и еле ткнул его прямо во вратаря.

«СПАРТАК» ОТСКОЧИЛ: ДЗЮБА ПРОБИЛ В ШТАНГУ И ВЫШЕ ПУСТЫХ…

К чести Галактионова, ему удалось в раздевалке настроить команду на более агрессивные действия на чужой половине поля, и «Локо» даже заработал пару угловых, один из которых завершился неплохим ударом Дмитрия Баринова мимо ближнего угла.

Тем не менее, спартаковцы по-прежнему смотрелись предпочтительнее. В первую очередь за счет того, что невероятно классно занимают позиции. У каждого владеющего мячом всегда есть поблизости несколько адресатов, и каким бы ни был отскок или рикошет, всегда рядом оказывается один из игроков, которых вступить в борьбу. В итоге много подборов и никогда соперник не получает чистых мячей.

На исходе часа игры тренеры воспользовались опцией усилить игру за счет замен. Причем не для галочки. У хозяев вышел Антон Миранчук, а у гостей – Промес. Мощная у команд обойма! Выход россиянина на игре «Локо» сказался заметнее. Железнодорожники наконец приручили мяч, стали лучше выходить из обороны, находя свободные пространства, и доставлять его в финальную треть поля. Очередной заработанный угловой завершился ударом Дзюбы головой – штанга! В другом эпизоде форвард не попал по пустым воротам после того, как прерывавший прострел Георгий Джикия выбил мяч ему точно на ногу.

… А КАМАНО ОТОБРАЛ ГОЛ У МАГКЕЕВА

В концовке команды устали сражаться друг с другом, холодом и промерзшим газоном, но хозяева были более настойчивыми и заслужили ответный гол. Его было записал на свой счет Магкеев, идеально набежавший на подачу Максима Глушенкова, но арбитры после нескольких минут просмотра его отменили из-за офсайда Камано, воспрепятствовавшего Мартинсу добраться до мяча. Ух, и споров будет! Но, помнится, аналогичный гол Самуэля Жиго в темные времена точно так же был когда-то отменен.

В целом по второму тайму «Локо» вполне мог рассчитывать на ничью. «Спартак» мучительно защищался и рассчитывал только на контратаки, которые разгоняло трио вышедших на замену легионеров Промес – Кейта Бальде – Мартинс (играл правого инсайда). Но получалось уже не так бодро, как у игроков основы в первой половине.

Так вывод по этому матчу таков: «Спартак» очень хорош физически и, особенно психологически, очень сыгран и управляем тренером, но и «Локо» весной будет серьезным соперником для любого и наверняка быстро решит вопрос с сохранением прописки в РПЛ. Кстати, ответный матч в Кубке команды ждет уже 27 февраля. Кто к нему лучше подготовится?

Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

«Локомотив» - «Спартак» - 0:1 (0:1)

Гол: Пруцев, 16.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников (Тикнизян, 59), Карпукас, Баринов, Куликов (Миранчук, 59), Пиняев (Глушенков, 67), Камано (Игнатьев, 87), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Н. Чернов, Джикия (Маслов, 87), Денисов (Тавареш, 88), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов (Бальде, 75), Зиньковский (Мартинс, 75), Мелешин (Промес, 59).

Предупреждения: Литвинов, 43. Магкеев, 71. Баринов, 89.

Судья: Безбородов (Москва).

источник: «Советский спорт»
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